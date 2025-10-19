Prețul în timp real pentru PUBLIC astăzi este 0.03177 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PUBLIC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PUBLIC pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru PUBLIC astăzi este 0.03177 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PUBLIC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PUBLIC pe MEXC acum.

Mai multe despre PUBLIC

Informații de preț pentru PUBLIC

Carte albă pentru PUBLIC

Pagina oficială pentru PUBLIC

Tokenomie pentru PUBLIC

Prognoza prețurilor pentru PUBLIC

Istoric PUBLIC

Ghid de cumpărare PUBLIC

Convertor valutar PUBLIC în fiduciar

PUBLIC Spot

Contracte la termenPUBLIC USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo PUBLIC

Pret PUBLIC (PUBLIC)

Preț în timp real pentru 1 PUBLIC în USD:

$0.03177
$0.03177$0.03177
-0.74%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-19 08:16:56 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PUBLIC (PUBLIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
Minim 24 h
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
Maxim 24 h

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

-0.07%

-0.74%

-7.00%

-7.00%

Prețul în timp real pentru PUBLIC (PUBLIC) este $ 0.03177. În ultimele 24 de ore, tokenul PUBLIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03141 și un maxim de $ 0.03217, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUBLIC este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUBLIC s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -0.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PUBLIC (PUBLIC)

--
----

$ 61.00K
$ 61.00K$ 61.00K

$ 31.77M
$ 31.77M$ 31.77M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

Capitalizarea de piață actuală pentru PUBLIC este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.00K. Oferta aflată în circulație pentru PUBLIC este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.77M.

Istoric de preț pentru PUBLIC (PUBLIC) USD

Urmărește modificările de preț pentru PUBLIC pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0002369-0.74%
30 de zile$ -0.03861-54.86%
60 de zile$ -0.02597-44.98%
90 de zile$ +0.01177+58.85%
Modificare de preț astăzi pentru PUBLIC

Astăzi, PUBLIC a înregistrat o modificare de $ -0.0002369 (-0.74%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru PUBLIC

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.03861 (-54.86%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru PUBLIC

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PUBLIC a văzut o modificare de $ -0.02597 (-44.98%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru PUBLIC

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01177 (+58.85%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru PUBLIC (PUBLIC)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru PUBLIC.

Ce este PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

Tokenul PUBLIC este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile PUBLIC. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PUBLIC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre PUBLIC pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare PUBLIC fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru PUBLIC (USD)

Ce valoare va avea PUBLIC (PUBLIC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PUBLIC (PUBLIC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PUBLIC.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PUBLIC!

Tokenomie pentru PUBLIC (PUBLIC)

Înțelegerea tokenomică a PUBLIC (PUBLIC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PUBLIC!

Cum se cumpără PUBLIC (PUBLIC)

Vrei să știi cum să cumperi PUBLIC? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra PUBLIC cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PUBLIC în monede locale

1 PUBLIC(PUBLIC) în VND
836.02755
1 PUBLIC(PUBLIC) în AUD
A$0.0486081
1 PUBLIC(PUBLIC) în GBP
0.0235098
1 PUBLIC(PUBLIC) în EUR
0.0270045
1 PUBLIC(PUBLIC) în USD
$0.03177
1 PUBLIC(PUBLIC) în MYR
RM0.1340694
1 PUBLIC(PUBLIC) în TRY
1.3302099
1 PUBLIC(PUBLIC) în JPY
¥4.7655
1 PUBLIC(PUBLIC) în ARS
ARS$46.244412
1 PUBLIC(PUBLIC) în RUB
2.5752762
1 PUBLIC(PUBLIC) în INR
2.7963954
1 PUBLIC(PUBLIC) în IDR
Rp529.4997882
1 PUBLIC(PUBLIC) în PHP
1.8464724
1 PUBLIC(PUBLIC) în EGP
￡E.1.5116166
1 PUBLIC(PUBLIC) în BRL
R$0.171558
1 PUBLIC(PUBLIC) în CAD
C$0.044478
1 PUBLIC(PUBLIC) în BDT
3.8813409
1 PUBLIC(PUBLIC) în NGN
46.7203266
1 PUBLIC(PUBLIC) în COP
$122.66397
1 PUBLIC(PUBLIC) în ZAR
R.0.5515272
1 PUBLIC(PUBLIC) în UAH
1.3298922
1 PUBLIC(PUBLIC) în TZS
T.Sh.78.2510985
1 PUBLIC(PUBLIC) în VES
Bs6.38577
1 PUBLIC(PUBLIC) în CLP
$30.37212
1 PUBLIC(PUBLIC) în PKR
Rs9.0201384
1 PUBLIC(PUBLIC) în KZT
17.1449982
1 PUBLIC(PUBLIC) în THB
฿1.0369728
1 PUBLIC(PUBLIC) în TWD
NT$0.9731151
1 PUBLIC(PUBLIC) în AED
د.إ0.1165959
1 PUBLIC(PUBLIC) în CHF
Fr0.0250983
1 PUBLIC(PUBLIC) în HKD
HK$0.2468529
1 PUBLIC(PUBLIC) în AMD
֏12.237804
1 PUBLIC(PUBLIC) în MAD
.د.م0.2913309
1 PUBLIC(PUBLIC) în MXN
$0.5836149
1 PUBLIC(PUBLIC) în SAR
ريال0.1191375
1 PUBLIC(PUBLIC) în ETB
Br4.711491
1 PUBLIC(PUBLIC) în KES
KSh4.1158035
1 PUBLIC(PUBLIC) în JOD
د.أ0.02252493
1 PUBLIC(PUBLIC) în PLN
0.1156428
1 PUBLIC(PUBLIC) în RON
лв0.1385172
1 PUBLIC(PUBLIC) în SEK
kr0.2995911
1 PUBLIC(PUBLIC) în BGN
лв0.0530559
1 PUBLIC(PUBLIC) în HUF
Ft10.6146747
1 PUBLIC(PUBLIC) în CZK
0.6620868
1 PUBLIC(PUBLIC) în KWD
د.ك0.00968985
1 PUBLIC(PUBLIC) în ILS
0.104841
1 PUBLIC(PUBLIC) în BOB
Bs0.2201661
1 PUBLIC(PUBLIC) în AZN
0.054009
1 PUBLIC(PUBLIC) în TJS
SM0.2938725
1 PUBLIC(PUBLIC) în GEL
0.085779
1 PUBLIC(PUBLIC) în AOA
Kz29.1200643
1 PUBLIC(PUBLIC) în BHD
.د.ب0.01194552
1 PUBLIC(PUBLIC) în BMD
$0.03177
1 PUBLIC(PUBLIC) în DKK
kr0.203328
1 PUBLIC(PUBLIC) în HNL
L0.8368218
1 PUBLIC(PUBLIC) în MUR
1.4306031
1 PUBLIC(PUBLIC) în NAD
$0.5556573
1 PUBLIC(PUBLIC) în NOK
kr0.3196062
1 PUBLIC(PUBLIC) în NZD
$0.0552798
1 PUBLIC(PUBLIC) în PAB
B/.0.03177
1 PUBLIC(PUBLIC) în PGK
K0.1356579
1 PUBLIC(PUBLIC) în QAR
ر.ق0.1159605
1 PUBLIC(PUBLIC) în RSD
дин.3.1922496
1 PUBLIC(PUBLIC) în UZS
soʻm387.4389624
1 PUBLIC(PUBLIC) în ALL
L2.6340507
1 PUBLIC(PUBLIC) în ANG
ƒ0.0568683
1 PUBLIC(PUBLIC) în AWG
ƒ0.057186
1 PUBLIC(PUBLIC) în BBD
$0.06354
1 PUBLIC(PUBLIC) în BAM
KM0.0530559
1 PUBLIC(PUBLIC) în BIF
Fr93.97566
1 PUBLIC(PUBLIC) în BND
$0.0409833
1 PUBLIC(PUBLIC) în BSD
$0.03177
1 PUBLIC(PUBLIC) în JMD
$5.1216417
1 PUBLIC(PUBLIC) în KHR
128.1045825
1 PUBLIC(PUBLIC) în KMF
Fr13.40694
1 PUBLIC(PUBLIC) în LAK
690.6521601
1 PUBLIC(PUBLIC) în LKR
රු9.6475959
1 PUBLIC(PUBLIC) în MDL
L0.5372307
1 PUBLIC(PUBLIC) în MGA
Ar141.8301756
1 PUBLIC(PUBLIC) în MOP
P0.2547954
1 PUBLIC(PUBLIC) în MVR
0.486081
1 PUBLIC(PUBLIC) în MWK
MK55.2521601
1 PUBLIC(PUBLIC) în MZN
MT2.0304207
1 PUBLIC(PUBLIC) în NPR
रु4.4878302
1 PUBLIC(PUBLIC) în PYG
226.90134
1 PUBLIC(PUBLIC) în RWF
Fr46.22535
1 PUBLIC(PUBLIC) în SBD
$0.2614671
1 PUBLIC(PUBLIC) în SCR
0.4419207
1 PUBLIC(PUBLIC) în SRD
$1.2520557
1 PUBLIC(PUBLIC) în SVC
$0.2786229
1 PUBLIC(PUBLIC) în SZL
L0.5553396
1 PUBLIC(PUBLIC) în TMT
m0.111195
1 PUBLIC(PUBLIC) în TND
د.ت0.09302256
1 PUBLIC(PUBLIC) în TTD
$0.216036
1 PUBLIC(PUBLIC) în UGX
Sh111.06792
1 PUBLIC(PUBLIC) în XAF
Fr17.85474
1 PUBLIC(PUBLIC) în XCD
$0.085779
1 PUBLIC(PUBLIC) în XOF
Fr17.85474
1 PUBLIC(PUBLIC) în XPF
Fr3.24054
1 PUBLIC(PUBLIC) în BWP
P0.4269888
1 PUBLIC(PUBLIC) în BZD
$0.0638577
1 PUBLIC(PUBLIC) în CVE
$3.005442
1 PUBLIC(PUBLIC) în DJF
Fr5.65506
1 PUBLIC(PUBLIC) în DOP
$2.0116764
1 PUBLIC(PUBLIC) în DZD
د.ج4.1177097
1 PUBLIC(PUBLIC) în FJD
$0.0721179
1 PUBLIC(PUBLIC) în GNF
Fr276.24015
1 PUBLIC(PUBLIC) în GTQ
Q0.2439936
1 PUBLIC(PUBLIC) în GYD
$6.6656637
1 PUBLIC(PUBLIC) în ISK
kr3.84417

Resursă PUBLIC

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PUBLIC, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web PUBLIC oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PUBLIC

Cât valorează PUBLIC (PUBLIC) astăzi?
Prețul pe viu pentru PUBLIC în USD este 0.03177 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PUBLIC în USD?
Prețul actual pentru PUBLIC la USD este $ 0.03177. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PUBLIC?
Capitalizarea de piață pentru PUBLIC este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PUBLIC?
Ofertă aflată în circulație pentru PUBLIC este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PUBLIC?
PUBLIC a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PUBLIC?
PUBLIC a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PUBLIC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PUBLIC este $ 61.00K USD.
Va crește PUBLIC în acest an?
PUBLIC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PUBLIC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-19 08:16:56 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru PUBLIC (PUBLIC)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-18 16:36:53Actualizări din industrie
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Actualizări din industrie
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Actualizări din industrie
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Actualizări din industrie
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Actualizări din industrie
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Știri populare

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025

Altcoins în 2025: Când TOTAL3 Atinge Noi Maximuri, dar Portofoliul Tău Nu Se Mișcă

October 5, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PUBLIC în USD

Sumă

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03177 USD

Tranzacționează PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03177
$0.03177$0.03177
-0.71%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --