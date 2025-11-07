BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru PepsiCo astăzi este 143.36 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PEPON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PEPON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru PepsiCo astăzi este 143.36 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PEPON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PEPON pe MEXC acum.

Mai multe despre PEPON

Informații de preț pentru PEPON

Ce este PEPON

Pagina oficială pentru PEPON

Tokenomie pentru PEPON

Prognoza prețurilor pentru PEPON

Istoric PEPON

Ghid de cumpărare PEPON

Convertor valutar PEPON în fiduciar

PEPON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo PepsiCo

Pret PepsiCo (PEPON)

Preț în timp real pentru 1 PEPON în USD:

$143.36
$143.36$143.36
-0.22%1D
USD
PepsiCo (PEPON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:09:07 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PepsiCo (PEPON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 142.49
$ 142.49$ 142.49
Minim 24 h
$ 144.48
$ 144.48$ 144.48
Maxim 24 h

$ 142.49
$ 142.49$ 142.49

$ 144.48
$ 144.48$ 144.48

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

+0.18%

-0.22%

-3.42%

-3.42%

Prețul în timp real pentru PepsiCo (PEPON) este $ 143.36. În ultimele 24 de ore, tokenul PEPON a fost tranzacționat între un minim de $ 142.49 și un maxim de $ 144.48, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEPON este $ 156.71583734346297, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 139.61853462367836.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEPON s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -0.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PepsiCo (PEPON)

No.1736

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

15.34K
15.34K 15.34K

15,344.22862041
15,344.22862041 15,344.22862041

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru PepsiCo este $ 2.20M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.14K. Oferta aflată în circulație pentru PEPON este 15.34K, cu o ofertă totală de 15344.22862041. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.20M.

Istoric de preț pentru PepsiCo (PEPON) USD

Urmărește modificările de preț pentru PepsiCo pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.3161-0.22%
30 de zile$ +1.11+0.78%
60 de zile$ +43.36+43.36%
90 de zile$ +43.36+43.36%
Modificare de preț astăzi pentru PepsiCo

Astăzi, PEPON a înregistrat o modificare de $ -0.3161 (-0.22%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru PepsiCo

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +1.11 (+0.78%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru PepsiCo

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PEPON a văzut o modificare de $ +43.36 (+43.36%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru PepsiCo

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +43.36 (+43.36%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru PepsiCo (PEPON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru PepsiCo.

Ce este PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul PepsiCo este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile PepsiCo. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PEPON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre PepsiCo pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare PepsiCo fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru PepsiCo (USD)

Ce valoare va avea PepsiCo (PEPON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PepsiCo (PEPON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PepsiCo.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PepsiCo!

Tokenomie pentru PepsiCo (PEPON)

Înțelegerea tokenomică a PepsiCo (PEPON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PEPON!

Cum se cumpără PepsiCo (PEPON)

Vrei să știi cum să cumperi PepsiCo? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra PepsiCo cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PEPON în monede locale

1 PepsiCo(PEPON) în VND
3,772,518.4
1 PepsiCo(PEPON) în AUD
A$220.7744
1 PepsiCo(PEPON) în GBP
108.9536
1 PepsiCo(PEPON) în EUR
123.2896
1 PepsiCo(PEPON) în USD
$143.36
1 PepsiCo(PEPON) în MYR
RM599.2448
1 PepsiCo(PEPON) în TRY
6,038.3232
1 PepsiCo(PEPON) în JPY
¥21,934.08
1 PepsiCo(PEPON) în ARS
ARS$208,068.4032
1 PepsiCo(PEPON) în RUB
11,635.0976
1 PepsiCo(PEPON) în INR
12,708.864
1 PepsiCo(PEPON) în IDR
Rp2,389,332.3776
1 PepsiCo(PEPON) în PHP
8,452.5056
1 PepsiCo(PEPON) în EGP
￡E.6,779.4944
1 PepsiCo(PEPON) în BRL
R$768.4096
1 PepsiCo(PEPON) în CAD
C$202.1376
1 PepsiCo(PEPON) în BDT
17,491.3536
1 PepsiCo(PEPON) în NGN
206,272.1024
1 PepsiCo(PEPON) în COP
$547,175.0144
1 PepsiCo(PEPON) în ZAR
R.2,494.464
1 PepsiCo(PEPON) în UAH
6,029.7216
1 PepsiCo(PEPON) în TZS
T.Sh.352,235.52
1 PepsiCo(PEPON) în VES
Bs31,969.28
1 PepsiCo(PEPON) în CLP
$135,188.48
1 PepsiCo(PEPON) în PKR
Rs40,519.2704
1 PepsiCo(PEPON) în KZT
75,411.6608
1 PepsiCo(PEPON) în THB
฿4,647.7312
1 PepsiCo(PEPON) în TWD
NT$4,442.7264
1 PepsiCo(PEPON) în AED
د.إ526.1312
1 PepsiCo(PEPON) în CHF
Fr114.688
1 PepsiCo(PEPON) în HKD
HK$1,113.9072
1 PepsiCo(PEPON) în AMD
֏54,820.864
1 PepsiCo(PEPON) în MAD
.د.م1,334.6816
1 PepsiCo(PEPON) în MXN
$2,673.664
1 PepsiCo(PEPON) în SAR
ريال537.6
1 PepsiCo(PEPON) în ETB
Br22,004.3264
1 PepsiCo(PEPON) în KES
KSh18,513.5104
1 PepsiCo(PEPON) în JOD
د.أ101.64224
1 PepsiCo(PEPON) în PLN
527.5648
1 PepsiCo(PEPON) în RON
лв630.784
1 PepsiCo(PEPON) în SEK
kr1,374.8224
1 PepsiCo(PEPON) în BGN
лв242.2784
1 PepsiCo(PEPON) în HUF
Ft48,025.6
1 PepsiCo(PEPON) în CZK
3,023.4624
1 PepsiCo(PEPON) în KWD
د.ك44.01152
1 PepsiCo(PEPON) în ILS
468.7872
1 PepsiCo(PEPON) în BOB
Bs989.184
1 PepsiCo(PEPON) în AZN
243.712
1 PepsiCo(PEPON) în TJS
SM1,321.7792
1 PepsiCo(PEPON) în GEL
388.5056
1 PepsiCo(PEPON) în AOA
Kz130,801.664
1 PepsiCo(PEPON) în BHD
.د.ب53.90336
1 PepsiCo(PEPON) în BMD
$143.36
1 PepsiCo(PEPON) în DKK
kr927.5392
1 PepsiCo(PEPON) în HNL
L3,767.5008
1 PepsiCo(PEPON) în MUR
6,594.56
1 PepsiCo(PEPON) în NAD
$2,490.1632
1 PepsiCo(PEPON) în NOK
kr1,465.1392
1 PepsiCo(PEPON) în NZD
$253.7472
1 PepsiCo(PEPON) în PAB
B/.143.36
1 PepsiCo(PEPON) în PGK
K612.1472
1 PepsiCo(PEPON) în QAR
ر.ق521.8304
1 PepsiCo(PEPON) în RSD
дин.14,568.2432
1 PepsiCo(PEPON) în UZS
soʻm1,706,666.3936
1 PepsiCo(PEPON) în ALL
L12,023.6032
1 PepsiCo(PEPON) în ANG
ƒ256.6144
1 PepsiCo(PEPON) în AWG
ƒ258.048
1 PepsiCo(PEPON) în BBD
$286.72
1 PepsiCo(PEPON) în BAM
KM242.2784
1 PepsiCo(PEPON) în BIF
Fr422,768.64
1 PepsiCo(PEPON) în BND
$186.368
1 PepsiCo(PEPON) în BSD
$143.36
1 PepsiCo(PEPON) în JMD
$22,987.776
1 PepsiCo(PEPON) în KHR
575,742.3616
1 PepsiCo(PEPON) în KMF
Fr61,071.36
1 PepsiCo(PEPON) în LAK
3,116,521.6768
1 PepsiCo(PEPON) în LKR
රු43,706.1632
1 PepsiCo(PEPON) în MDL
L2,452.8896
1 PepsiCo(PEPON) în MGA
Ar645,765.12
1 PepsiCo(PEPON) în MOP
P1,146.88
1 PepsiCo(PEPON) în MVR
2,207.744
1 PepsiCo(PEPON) în MWK
MK248,457.216
1 PepsiCo(PEPON) în MZN
MT9,167.872
1 PepsiCo(PEPON) în NPR
रु20,314.112
1 PepsiCo(PEPON) în PYG
1,016,709.12
1 PepsiCo(PEPON) în RWF
Fr208,302.08
1 PepsiCo(PEPON) în SBD
$1,178.4192
1 PepsiCo(PEPON) în SCR
1,969.7664
1 PepsiCo(PEPON) în SRD
$5,519.36
1 PepsiCo(PEPON) în SVC
$1,252.9664
1 PepsiCo(PEPON) în SZL
L2,487.296
1 PepsiCo(PEPON) în TMT
m501.76
1 PepsiCo(PEPON) în TND
د.ت424.20224
1 PepsiCo(PEPON) în TTD
$970.5472
1 PepsiCo(PEPON) în UGX
Sh501,186.56
1 PepsiCo(PEPON) în XAF
Fr81,428.48
1 PepsiCo(PEPON) în XCD
$387.072
1 PepsiCo(PEPON) în XOF
Fr81,428.48
1 PepsiCo(PEPON) în XPF
Fr14,766.08
1 PepsiCo(PEPON) în BWP
P1,928.192
1 PepsiCo(PEPON) în BZD
$288.1536
1 PepsiCo(PEPON) în CVE
$13,716.6848
1 PepsiCo(PEPON) în DJF
Fr25,518.08
1 PepsiCo(PEPON) în DOP
$9,220.9152
1 PepsiCo(PEPON) în DZD
د.ج18,737.152
1 PepsiCo(PEPON) în FJD
$326.8608
1 PepsiCo(PEPON) în GNF
Fr1,246,515.2
1 PepsiCo(PEPON) în GTQ
Q1,098.1376
1 PepsiCo(PEPON) în GYD
$29,985.1776
1 PepsiCo(PEPON) în ISK
kr18,063.36

Resursă PepsiCo

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PepsiCo, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web PepsiCo oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PepsiCo

Cât valorează PepsiCo (PEPON) astăzi?
Prețul pe viu pentru PEPON în USD este 143.36 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PEPON în USD?
Prețul actual pentru PEPON la USD este $ 143.36. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PepsiCo?
Capitalizarea de piață pentru PEPON este $ 2.20M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PEPON?
Ofertă aflată în circulație pentru PEPON este 15.34K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PEPON?
PEPON a obținut un preț ATH de 156.71583734346297 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PEPON?
PEPON a avut un preț ATL de 139.61853462367836 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PEPON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PEPON este $ 56.14K USD.
Va crește PEPON în acest an?
PEPON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PEPON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:09:07 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru PepsiCo (PEPON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PEPON în USD

Sumă

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 143.36 USD

Tranzacționează PEPON

PEPON/USDT
$143.36
$143.36$143.36
-0.29%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,211.51
$102,211.51$102,211.51

+0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.62
$3,310.62$3,310.62

+0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.36
$156.36$156.36

+0.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.80
$1,480.80$1,480.80

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,211.51
$102,211.51$102,211.51

+0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.62
$3,310.62$3,310.62

+0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2423
$2.2423$2.2423

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.36
$156.36$156.36

+0.28%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0220
$1.0220$1.0220

+0.58%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1314
$0.1314$0.1314

+162.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004398
$0.0004398$0.0004398

+193.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038800
$0.038800$0.038800

+3,780.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.534
$4.534$4.534

+353.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003600
$0.000003600$0.000003600

+229.97%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1314
$0.1314$0.1314

+162.80%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002930
$0.00000000002930$0.00000000002930

+90.01%