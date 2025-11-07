BursăDEX+
Prețul în timp real pentru OHO PLUS astăzi este 0.899998 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru OHO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru OHO pe MEXC acum.

Mai multe despre OHO

Informații de preț pentru OHO

Ce este OHO

Carte albă pentru OHO

Pagina oficială pentru OHO

Tokenomie pentru OHO

Prognoza prețurilor pentru OHO

Istoric OHO

Ghid de cumpărare OHO

Convertor valutar OHO în fiduciar

OHO Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo OHO PLUS

Pret OHO PLUS (OHO)

Preț în timp real pentru 1 OHO în USD:

$0.899998
$0.899998$0.899998
0.00%1D
USD
OHO PLUS (OHO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:07:06 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru OHO PLUS (OHO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.75
$ 0.75$ 0.75
Minim 24 h
$ 0.99
$ 0.99$ 0.99
Maxim 24 h

$ 0.75
$ 0.75$ 0.75

$ 0.99
$ 0.99$ 0.99

--
----

--
----

+3.09%

0.00%

+90.67%

+90.67%

Prețul în timp real pentru OHO PLUS (OHO) este $ 0.899998. În ultimele 24 de ore, tokenul OHO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.75 și un maxim de $ 0.99, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OHO este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OHO s-a modificat cu +3.09% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +90.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 277.42K
$ 277.42K$ 277.42K

$ 151.20M
$ 151.20M$ 151.20M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru OHO PLUS este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 277.42K. Oferta aflată în circulație pentru OHO este --, cu o ofertă totală de 168000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 151.20M.

Istoric de preț pentru OHO PLUS (OHO) USD

Urmărește modificările de preț pentru OHO PLUS pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ +0.415698+85.83%
60 de zile$ +0.16727+22.82%
90 de zile$ +0.898998+89,899.80%
Modificare de preț astăzi pentru OHO PLUS

Astăzi, OHO a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru OHO PLUS

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.415698 (+85.83%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru OHO PLUS

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, OHO a văzut o modificare de $ +0.16727 (+22.82%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru OHO PLUS

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.898998 (+89,899.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru OHO PLUS (OHO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru OHO PLUS.

Ce este OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

Tokenul OHO PLUS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile OHO PLUS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru OHO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre OHO PLUS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare OHO PLUS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru OHO PLUS (USD)

Ce valoare va avea OHO PLUS (OHO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale OHO PLUS (OHO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru OHO PLUS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru OHO PLUS!

Tokenomie pentru OHO PLUS (OHO)

Înțelegerea tokenomică a OHO PLUS (OHO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OHO!

Cum se cumpără OHO PLUS (OHO)

Vrei să știi cum să cumperi OHO PLUS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra OHO PLUS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

OHO în monede locale

Resursă OHO PLUS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a OHO PLUS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web OHO PLUS oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre OHO PLUS

Cât valorează OHO PLUS (OHO) astăzi?
Prețul pe viu pentru OHO în USD este 0.899998 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru OHO în USD?
Prețul actual pentru OHO la USD este $ 0.899998. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru OHO PLUS?
Capitalizarea de piață pentru OHO este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru OHO?
Ofertă aflată în circulație pentru OHO este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OHO?
OHO a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OHO?
OHO a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru OHO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OHO este $ 277.42K USD.
Va crește OHO în acest an?
OHO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OHO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:07:06 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

