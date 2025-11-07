BursăDEX+
Prețul în timp real pentru NVIDIA astăzi este 190.9 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NVDAON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NVDAON pe MEXC acum.

Mai multe despre NVDAON

Informații de preț pentru NVDAON

Ce este NVDAON

Pagina oficială pentru NVDAON

Tokenomie pentru NVDAON

Prognoza prețurilor pentru NVDAON

Istoric NVDAON

Ghid de cumpărare NVDAON

Convertor valutar NVDAON în fiduciar

NVDAON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo NVIDIA

Pret NVIDIA (NVDAON)

Preț în timp real pentru 1 NVDAON în USD:

$190.9
$190.9
+0.34%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:06:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru NVIDIA (NVDAON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 189.94
$ 189.94
Minim 24 h
$ 202.48
$ 202.48
Maxim 24 h

$ 189.94
$ 189.94

$ 202.48
$ 202.48

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267

-1.17%

+0.34%

-6.19%

-6.19%

Prețul în timp real pentru NVIDIA (NVDAON) este $ 190.9. În ultimele 24 de ore, tokenul NVDAON a fost tranzacționat între un minim de $ 189.94 și un maxim de $ 202.48, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NVDAON este $ 211.44010192551124, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 164.59862286332267.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NVDAON s-a modificat cu -1.17% în decursul ultimei ore, cu +0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NVIDIA (NVDAON)

No.1518

$ 3.59M
$ 3.59M

$ 61.68K
$ 61.68K

$ 3.59M
$ 3.59M

18.82K
18.82K

18,815.90065792
18,815.90065792

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru NVIDIA este $ 3.59M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.68K. Oferta aflată în circulație pentru NVDAON este 18.82K, cu o ofertă totală de 18815.90065792. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.59M.

Istoric de preț pentru NVIDIA (NVDAON) USD

Urmărește modificările de preț pentru NVIDIA pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.6469+0.34%
30 de zile$ +6.08+3.28%
60 de zile$ +6.6+3.58%
90 de zile$ +70.9+59.08%
Modificare de preț astăzi pentru NVIDIA

Astăzi, NVDAON a înregistrat o modificare de $ +0.6469 (+0.34%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru NVIDIA

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +6.08 (+3.28%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru NVIDIA

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NVDAON a văzut o modificare de $ +6.6 (+3.58%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru NVIDIA

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +70.9 (+59.08%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru NVIDIA (NVDAON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru NVIDIA.

Ce este NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul NVIDIA este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile NVIDIA. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NVDAON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre NVIDIA pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare NVIDIA fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru NVIDIA (USD)

Ce valoare va avea NVIDIA (NVDAON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NVIDIA (NVDAON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NVIDIA.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NVIDIA!

Tokenomie pentru NVIDIA (NVDAON)

Înțelegerea tokenomică a NVIDIA (NVDAON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NVDAON!

Cum se cumpără NVIDIA (NVDAON)

Vrei să știi cum să cumperi NVIDIA? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra NVIDIA cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NVDAON în monede locale

1 NVIDIA(NVDAON) în VND
5,023,533.5
1 NVIDIA(NVDAON) în AUD
A$293.986
1 NVIDIA(NVDAON) în GBP
145.084
1 NVIDIA(NVDAON) în EUR
164.174
1 NVIDIA(NVDAON) în USD
$190.9
1 NVIDIA(NVDAON) în MYR
RM797.962
1 NVIDIA(NVDAON) în TRY
8,040.708
1 NVIDIA(NVDAON) în JPY
¥29,207.7
1 NVIDIA(NVDAON) în ARS
ARS$277,066.533
1 NVIDIA(NVDAON) în RUB
15,493.444
1 NVIDIA(NVDAON) în INR
16,923.285
1 NVIDIA(NVDAON) în IDR
Rp3,181,665.394
1 NVIDIA(NVDAON) în PHP
11,255.464
1 NVIDIA(NVDAON) în EGP
￡E.9,027.661
1 NVIDIA(NVDAON) în BRL
R$1,023.224
1 NVIDIA(NVDAON) în CAD
C$269.169
1 NVIDIA(NVDAON) în BDT
23,291.709
1 NVIDIA(NVDAON) în NGN
274,674.556
1 NVIDIA(NVDAON) în COP
$728,625.211
1 NVIDIA(NVDAON) în ZAR
R.3,321.66
1 NVIDIA(NVDAON) în UAH
8,029.254
1 NVIDIA(NVDAON) în TZS
T.Sh.469,041.3
1 NVIDIA(NVDAON) în VES
Bs42,570.7
1 NVIDIA(NVDAON) în CLP
$180,018.7
1 NVIDIA(NVDAON) în PKR
Rs53,955.976
1 NVIDIA(NVDAON) în KZT
100,419.127
1 NVIDIA(NVDAON) în THB
฿6,188.978
1 NVIDIA(NVDAON) în TWD
NT$5,915.991
1 NVIDIA(NVDAON) în AED
د.إ700.603
1 NVIDIA(NVDAON) în CHF
Fr152.72
1 NVIDIA(NVDAON) în HKD
HK$1,483.293
1 NVIDIA(NVDAON) în AMD
֏73,000.16
1 NVIDIA(NVDAON) în MAD
.د.م1,777.279
1 NVIDIA(NVDAON) în MXN
$3,560.285
1 NVIDIA(NVDAON) în SAR
ريال715.875
1 NVIDIA(NVDAON) în ETB
Br29,301.241
1 NVIDIA(NVDAON) în KES
KSh24,652.826
1 NVIDIA(NVDAON) în JOD
د.أ135.3481
1 NVIDIA(NVDAON) în PLN
702.512
1 NVIDIA(NVDAON) în RON
лв839.96
1 NVIDIA(NVDAON) în SEK
kr1,830.731
1 NVIDIA(NVDAON) în BGN
лв322.621
1 NVIDIA(NVDAON) în HUF
Ft63,951.5
1 NVIDIA(NVDAON) în CZK
4,026.081
1 NVIDIA(NVDAON) în KWD
د.ك58.6063
1 NVIDIA(NVDAON) în ILS
624.243
1 NVIDIA(NVDAON) în BOB
Bs1,317.21
1 NVIDIA(NVDAON) în AZN
324.53
1 NVIDIA(NVDAON) în TJS
SM1,760.098
1 NVIDIA(NVDAON) în GEL
517.339
1 NVIDIA(NVDAON) în AOA
Kz174,177.16
1 NVIDIA(NVDAON) în BHD
.د.ب71.7784
1 NVIDIA(NVDAON) în BMD
$190.9
1 NVIDIA(NVDAON) în DKK
kr1,235.123
1 NVIDIA(NVDAON) în HNL
L5,016.852
1 NVIDIA(NVDAON) în MUR
8,781.4
1 NVIDIA(NVDAON) în NAD
$3,315.933
1 NVIDIA(NVDAON) în NOK
kr1,950.998
1 NVIDIA(NVDAON) în NZD
$337.893
1 NVIDIA(NVDAON) în PAB
B/.190.9
1 NVIDIA(NVDAON) în PGK
K815.143
1 NVIDIA(NVDAON) în QAR
ر.ق694.876
1 NVIDIA(NVDAON) în RSD
дин.19,399.258
1 NVIDIA(NVDAON) în UZS
soʻm2,272,618.684
1 NVIDIA(NVDAON) în ALL
L16,010.783
1 NVIDIA(NVDAON) în ANG
ƒ341.711
1 NVIDIA(NVDAON) în AWG
ƒ343.62
1 NVIDIA(NVDAON) în BBD
$381.8
1 NVIDIA(NVDAON) în BAM
KM322.621
1 NVIDIA(NVDAON) în BIF
Fr562,964.1
1 NVIDIA(NVDAON) în BND
$248.17
1 NVIDIA(NVDAON) în BSD
$190.9
1 NVIDIA(NVDAON) în JMD
$30,610.815
1 NVIDIA(NVDAON) în KHR
766,665.854
1 NVIDIA(NVDAON) în KMF
Fr81,323.4
1 NVIDIA(NVDAON) în LAK
4,149,999.917
1 NVIDIA(NVDAON) în LKR
රු58,199.683
1 NVIDIA(NVDAON) în MDL
L3,266.299
1 NVIDIA(NVDAON) în MGA
Ar859,909.05
1 NVIDIA(NVDAON) în MOP
P1,527.2
1 NVIDIA(NVDAON) în MVR
2,939.86
1 NVIDIA(NVDAON) în MWK
MK330,848.79
1 NVIDIA(NVDAON) în MZN
MT12,208.055
1 NVIDIA(NVDAON) în NPR
रु27,050.53
1 NVIDIA(NVDAON) în PYG
1,353,862.8
1 NVIDIA(NVDAON) în RWF
Fr277,377.7
1 NVIDIA(NVDAON) în SBD
$1,569.198
1 NVIDIA(NVDAON) în SCR
2,622.966
1 NVIDIA(NVDAON) în SRD
$7,349.65
1 NVIDIA(NVDAON) în SVC
$1,668.466
1 NVIDIA(NVDAON) în SZL
L3,312.115
1 NVIDIA(NVDAON) în TMT
m668.15
1 NVIDIA(NVDAON) în TND
د.ت564.8731
1 NVIDIA(NVDAON) în TTD
$1,292.393
1 NVIDIA(NVDAON) în UGX
Sh667,386.4
1 NVIDIA(NVDAON) în XAF
Fr108,431.2
1 NVIDIA(NVDAON) în XCD
$515.43
1 NVIDIA(NVDAON) în XOF
Fr108,431.2
1 NVIDIA(NVDAON) în XPF
Fr19,662.7
1 NVIDIA(NVDAON) în BWP
P2,567.605
1 NVIDIA(NVDAON) în BZD
$383.709
1 NVIDIA(NVDAON) în CVE
$18,265.312
1 NVIDIA(NVDAON) în DJF
Fr33,980.2
1 NVIDIA(NVDAON) în DOP
$12,278.688
1 NVIDIA(NVDAON) în DZD
د.ج24,950.63
1 NVIDIA(NVDAON) în FJD
$435.252
1 NVIDIA(NVDAON) în GNF
Fr1,659,875.5
1 NVIDIA(NVDAON) în GTQ
Q1,462.294
1 NVIDIA(NVDAON) în GYD
$39,928.644
1 NVIDIA(NVDAON) în ISK
kr24,053.4

Resursă NVIDIA

Pentru o înțelegere mai aprofundată a NVIDIA, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web NVIDIA oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre NVIDIA

Cât valorează NVIDIA (NVDAON) astăzi?
Prețul pe viu pentru NVDAON în USD este 190.9 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NVDAON în USD?
Prețul actual pentru NVDAON la USD este $ 190.9. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NVIDIA?
Capitalizarea de piață pentru NVDAON este $ 3.59M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NVDAON?
Ofertă aflată în circulație pentru NVDAON este 18.82K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NVDAON?
NVDAON a obținut un preț ATH de 211.44010192551124 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NVDAON?
NVDAON a avut un preț ATL de 164.59862286332267 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NVDAON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NVDAON este $ 61.68K USD.
Va crește NVDAON în acest an?
NVDAON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NVDAON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:06:45 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru NVIDIA (NVDAON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator NVDAON în USD

Sumă

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 190.9 USD

Tranzacționează NVDAON

NVDAON/USDT
$190.9
$190.9
+0.24%

$102,322.63

$3,319.53

$156.81

$1.0002

$1,480.83

$102,322.63

$3,319.53

$2.2477

$156.81

$1.0189

$0.00000

$0.00000

$31.44

$0.1320

$0.0004379

$0.039698

$4.559

$0.1320

$0.00000000003410

$0.000003273

