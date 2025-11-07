Ce este NVIDIA (NVDAON)

Predicție de preț pentru NVIDIA (USD)

Ce valoare va avea NVIDIA (NVDAON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NVIDIA (NVDAON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NVIDIA.

Tokenomie pentru NVIDIA (NVDAON)

Înțelegerea tokenomică a NVIDIA (NVDAON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NVDAON!

Cum se cumpără NVIDIA (NVDAON)

NVDAON în monede locale

Resursă NVIDIA

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre NVIDIA Cât valorează NVIDIA (NVDAON) astăzi? Prețul pe viu pentru NVDAON în USD este 190.9 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru NVDAON în USD? $ 190.9 . Consultă Prețul actual pentru NVDAON la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru NVIDIA? Capitalizarea de piață pentru NVDAON este $ 3.59M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru NVDAON? Ofertă aflată în circulație pentru NVDAON este 18.82K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NVDAON? NVDAON a obținut un preț ATH de 211.44010192551124 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NVDAON? NVDAON a avut un preț ATL de 164.59862286332267 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru NVDAON? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NVDAON este $ 61.68K USD . Va crește NVDAON în acest an? NVDAON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NVDAON pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru NVIDIA (NVDAON)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

