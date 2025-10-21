Prețul în timp real pentru NEET astăzi este 0.03553 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NEET în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NEET pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru NEET astăzi este 0.03553 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NEET în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NEET pe MEXC acum.

Pret NEET (NEET)

Preț în timp real pentru 1 NEET în USD:

-12.09%1D
USD
NEET (NEET) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-21 06:08:07 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru NEET (NEET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-2.68%

-12.09%

+19.61%

+19.61%

Prețul în timp real pentru NEET (NEET) este $ 0.03553. În ultimele 24 de ore, tokenul NEET a fost tranzacționat între un minim de $ 0.034104 și un maxim de $ 0.049026, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEET este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEET s-a modificat cu -2.68% în decursul ultimei ore, cu -12.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NEET (NEET)

$ 89.99K
$ 89.99K$ 89.99K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru NEET este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 89.99K. Oferta aflată în circulație pentru NEET este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru NEET (NEET) USD

Urmărește modificările de preț pentru NEET pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00488633-12.09%
30 de zile$ +0.019615+123.24%
60 de zile$ +0.007737+27.83%
90 de zile$ +0.027497+342.30%
Modificare de preț astăzi pentru NEET

Astăzi, NEET a înregistrat o modificare de $ -0.00488633 (-12.09%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru NEET

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.019615 (+123.24%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru NEET

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NEET a văzut o modificare de $ +0.007737 (+27.83%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru NEET

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.027497 (+342.30%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru NEET (NEET)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru NEET.

Ce este NEET (NEET)

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

Tokenul NEET este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile NEET. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NEET pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre NEET pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare NEET fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru NEET (USD)

Ce valoare va avea NEET (NEET) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NEET (NEET) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NEET.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NEET!

Tokenomie pentru NEET (NEET)

Înțelegerea tokenomică a NEET (NEET) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NEET!

Cum se cumpără NEET (NEET)

Vrei să știi cum să cumperi NEET? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra NEET cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NEET în monede locale

Resursă NEET

Pentru o înțelegere mai aprofundată a NEET, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre NEET

Cât valorează NEET (NEET) astăzi?
Prețul pe viu pentru NEET în USD este 0.03553 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NEET în USD?
Prețul actual pentru NEET la USD este $ 0.03553. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NEET?
Capitalizarea de piață pentru NEET este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NEET?
Ofertă aflată în circulație pentru NEET este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NEET?
NEET a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NEET?
NEET a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NEET?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NEET este $ 89.99K USD.
Va crește NEET în acest an?
NEET ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NEET pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-21 06:08:07 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru NEET (NEET)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-20 18:31:42Actualizări din industrie
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23Actualizări din industrie
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26Actualizări din industrie
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Actualizări din industrie
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Actualizări din industrie
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Actualizări din industrie
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

