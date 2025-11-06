BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Metti Token astăzi este 32.19 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MTT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MTT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Metti Token astăzi este 32.19 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MTT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MTT pe MEXC acum.

Mai multe despre MTT

Informații de preț pentru MTT

Ce este MTT

Carte albă pentru MTT

Pagina oficială pentru MTT

Tokenomie pentru MTT

Prognoza prețurilor pentru MTT

Istoric MTT

Ghid de cumpărare MTT

Convertor valutar MTT în fiduciar

MTT Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Metti Token

Pret Metti Token (MTT)

Preț în timp real pentru 1 MTT în USD:

$32.19
$32.19$32.19
-1.55%1D
USD
Metti Token (MTT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:26:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Metti Token (MTT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 31.96
$ 31.96$ 31.96
Minim 24 h
$ 35.95
$ 35.95$ 35.95
Maxim 24 h

$ 31.96
$ 31.96$ 31.96

$ 35.95
$ 35.95$ 35.95

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

+0.09%

-1.55%

-6.73%

-6.73%

Prețul în timp real pentru Metti Token (MTT) este $ 32.19. În ultimele 24 de ore, tokenul MTT a fost tranzacționat între un minim de $ 31.96 și un maxim de $ 35.95, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MTT este $ 159.13148291639322, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3.009680156954041.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MTT s-a modificat cu +0.09% în decursul ultimei ore, cu -1.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metti Token (MTT)

No.3717

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 476.59K
$ 476.59K$ 476.59K

$ 160.95M
$ 160.95M$ 160.95M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Metti Token este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 476.59K. Oferta aflată în circulație pentru MTT este 0.00, cu o ofertă totală de 4998730. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 160.95M.

Istoric de preț pentru Metti Token (MTT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Metti Token pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.5068-1.55%
30 de zile$ -20.03-38.36%
60 de zile$ -11.56-26.43%
90 de zile$ -32.81-50.48%
Modificare de preț astăzi pentru Metti Token

Astăzi, MTT a înregistrat o modificare de $ -0.5068 (-1.55%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Metti Token

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -20.03 (-38.36%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Metti Token

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MTT a văzut o modificare de $ -11.56 (-26.43%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Metti Token

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -32.81 (-50.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Metti Token (MTT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Metti Token.

Ce este Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Tokenul Metti Token este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Metti Token. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MTT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Metti Token pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Metti Token fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Metti Token (USD)

Ce valoare va avea Metti Token (MTT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Metti Token (MTT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Metti Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Metti Token!

Tokenomie pentru Metti Token (MTT)

Înțelegerea tokenomică a Metti Token (MTT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MTT!

Cum se cumpără Metti Token (MTT)

Vrei să știi cum să cumperi Metti Token? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Metti Token cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MTT în monede locale

1 Metti Token(MTT) în VND
847,079.85
1 Metti Token(MTT) în AUD
A$49.5726
1 Metti Token(MTT) în GBP
24.4644
1 Metti Token(MTT) în EUR
27.6834
1 Metti Token(MTT) în USD
$32.19
1 Metti Token(MTT) în MYR
RM134.5542
1 Metti Token(MTT) în TRY
1,355.5209
1 Metti Token(MTT) în JPY
¥4,925.07
1 Metti Token(MTT) în ARS
ARS$46,719.6003
1 Metti Token(MTT) în RUB
2,611.8966
1 Metti Token(MTT) în INR
2,854.2873
1 Metti Token(MTT) în IDR
Rp536,499.7854
1 Metti Token(MTT) în PHP
1,899.21
1 Metti Token(MTT) în EGP
￡E.1,524.1965
1 Metti Token(MTT) în BRL
R$172.2165
1 Metti Token(MTT) în CAD
C$45.3879
1 Metti Token(MTT) în BDT
3,927.5019
1 Metti Token(MTT) în NGN
46,249.9482
1 Metti Token(MTT) în COP
$123,333.0879
1 Metti Token(MTT) în ZAR
R.559.4622
1 Metti Token(MTT) în UAH
1,353.9114
1 Metti Token(MTT) în TZS
T.Sh.79,090.83
1 Metti Token(MTT) în VES
Bs7,178.37
1 Metti Token(MTT) în CLP
$30,355.17
1 Metti Token(MTT) în PKR
Rs9,098.1816
1 Metti Token(MTT) în KZT
16,932.9057
1 Metti Token(MTT) în THB
฿1,043.5998
1 Metti Token(MTT) în TWD
NT$996.9243
1 Metti Token(MTT) în AED
د.إ118.1373
1 Metti Token(MTT) în CHF
Fr25.752
1 Metti Token(MTT) în HKD
HK$250.1163
1 Metti Token(MTT) în AMD
֏12,309.456
1 Metti Token(MTT) în MAD
.د.م299.6889
1 Metti Token(MTT) în MXN
$599.6997
1 Metti Token(MTT) în SAR
ريال120.7125
1 Metti Token(MTT) în ETB
Br4,940.8431
1 Metti Token(MTT) în KES
KSh4,157.0166
1 Metti Token(MTT) în JOD
د.أ22.82271
1 Metti Token(MTT) în PLN
118.7811
1 Metti Token(MTT) în RON
лв141.9579
1 Metti Token(MTT) în SEK
kr308.3802
1 Metti Token(MTT) în BGN
лв54.4011
1 Metti Token(MTT) în HUF
Ft10,783.65
1 Metti Token(MTT) în CZK
679.5309
1 Metti Token(MTT) în KWD
د.ك9.88233
1 Metti Token(MTT) în ILS
105.2613
1 Metti Token(MTT) în BOB
Bs222.111
1 Metti Token(MTT) în AZN
54.723
1 Metti Token(MTT) în TJS
SM296.7918
1 Metti Token(MTT) în GEL
87.2349
1 Metti Token(MTT) în AOA
Kz29,370.156
1 Metti Token(MTT) în BHD
.د.ب12.10344
1 Metti Token(MTT) în BMD
$32.19
1 Metti Token(MTT) în DKK
kr208.2693
1 Metti Token(MTT) în HNL
L845.9532
1 Metti Token(MTT) în MUR
1,480.74
1 Metti Token(MTT) în NAD
$559.1403
1 Metti Token(MTT) în NOK
kr328.9818
1 Metti Token(MTT) în NZD
$56.9763
1 Metti Token(MTT) în PAB
B/.32.19
1 Metti Token(MTT) în PGK
K137.4513
1 Metti Token(MTT) în QAR
ر.ق117.1716
1 Metti Token(MTT) în RSD
дин.3,273.723
1 Metti Token(MTT) în UZS
soʻm383,214.2244
1 Metti Token(MTT) în ALL
L2,699.7753
1 Metti Token(MTT) în ANG
ƒ57.6201
1 Metti Token(MTT) în AWG
ƒ57.942
1 Metti Token(MTT) în BBD
$64.38
1 Metti Token(MTT) în BAM
KM54.4011
1 Metti Token(MTT) în BIF
Fr94,928.31
1 Metti Token(MTT) în BND
$41.847
1 Metti Token(MTT) în BSD
$32.19
1 Metti Token(MTT) în JMD
$5,161.6665
1 Metti Token(MTT) în KHR
129,276.9714
1 Metti Token(MTT) în KMF
Fr13,712.94
1 Metti Token(MTT) în LAK
699,782.5947
1 Metti Token(MTT) în LKR
රු9,813.7653
1 Metti Token(MTT) în MDL
L550.7709
1 Metti Token(MTT) în MGA
Ar144,999.855
1 Metti Token(MTT) în MOP
P257.52
1 Metti Token(MTT) în MVR
495.726
1 Metti Token(MTT) în MWK
MK55,788.489
1 Metti Token(MTT) în MZN
MT2,058.5505
1 Metti Token(MTT) în NPR
रु4,561.323
1 Metti Token(MTT) în PYG
228,291.48
1 Metti Token(MTT) în RWF
Fr46,772.07
1 Metti Token(MTT) în SBD
$264.6018
1 Metti Token(MTT) în SCR
442.2906
1 Metti Token(MTT) în SRD
$1,239.315
1 Metti Token(MTT) în SVC
$281.3406
1 Metti Token(MTT) în SZL
L558.4965
1 Metti Token(MTT) în TMT
m112.665
1 Metti Token(MTT) în TND
د.ت95.25021
1 Metti Token(MTT) în TTD
$217.9263
1 Metti Token(MTT) în UGX
Sh112,536.24
1 Metti Token(MTT) în XAF
Fr18,316.11
1 Metti Token(MTT) în XCD
$86.913
1 Metti Token(MTT) în XOF
Fr18,316.11
1 Metti Token(MTT) în XPF
Fr3,315.57
1 Metti Token(MTT) în BWP
P432.9555
1 Metti Token(MTT) în BZD
$64.7019
1 Metti Token(MTT) în CVE
$3,079.9392
1 Metti Token(MTT) în DJF
Fr5,729.82
1 Metti Token(MTT) în DOP
$2,070.4608
1 Metti Token(MTT) în DZD
د.ج4,205.9454
1 Metti Token(MTT) în FJD
$73.3932
1 Metti Token(MTT) în GNF
Fr279,892.05
1 Metti Token(MTT) în GTQ
Q246.5754
1 Metti Token(MTT) în GYD
$6,732.8604
1 Metti Token(MTT) în ISK
kr4,055.94

Resursă Metti Token

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Metti Token, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Metti Token oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Metti Token

Cât valorează Metti Token (MTT) astăzi?
Prețul pe viu pentru MTT în USD este 32.19 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MTT în USD?
Prețul actual pentru MTT la USD este $ 32.19. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Metti Token?
Capitalizarea de piață pentru MTT este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MTT?
Ofertă aflată în circulație pentru MTT este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MTT?
MTT a obținut un preț ATH de 159.13148291639322 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MTT?
MTT a avut un preț ATL de 3.009680156954041 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MTT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MTT este $ 476.59K USD.
Va crește MTT în acest an?
MTT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MTT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:26:45 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Metti Token (MTT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MTT în USD

Sumă

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 32.19 USD

Tranzacționează MTT

MTT/USDT
$32.19
$32.19$32.19
-1.55%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,709.47
$102,709.47$102,709.47

-0.98%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,351.23
$3,351.23$3,351.23

-1.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.33
$158.33$158.33

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,709.47
$102,709.47$102,709.47

-0.98%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,351.23
$3,351.23$3,351.23

-1.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2584
$2.2584$2.2584

-0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.33
$158.33$158.33

-1.36%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0485
$1.0485$1.0485

-3.38%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.97
$30.97$30.97

+106.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1812
$0.1812$0.1812

+262.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004410
$0.0004410$0.0004410

+194.00%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039962
$0.039962$0.039962

+3,896.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.960
$5.960$5.960

+496.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1812
$0.1812$0.1812

+262.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.42123
$0.42123$0.42123

+232.27%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.0828
$6.0828$6.0828

+225.33%