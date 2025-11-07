BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Project Merlin astăzi este 0.008 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MRLN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MRLN pe MEXC acum.

Pret Project Merlin (MRLN)

$0.008
0.00%1D
Project Merlin (MRLN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Project Merlin (MRLN) (USD)

$ 0.008
Minim 24 h
Maxim 24 h

Prețul în timp real pentru Project Merlin (MRLN) este $ 0.008. În ultimele 24 de ore, tokenul MRLN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.008 și un maxim de $ 0.008, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MRLN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MRLN s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Project Merlin (MRLN)

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Capitalizarea de piață actuală pentru Project Merlin este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 0.00. Oferta aflată în circulație pentru MRLN este --, cu o ofertă totală de 800000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.40M.

Istoric de preț pentru Project Merlin (MRLN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Project Merlin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ +0.004862+154.93%
60 de zile$ -0.017-68.00%
90 de zile$ -0.017-68.00%
Modificare de preț astăzi pentru Project Merlin

Astăzi, MRLN a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Project Merlin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.004862 (+154.93%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Project Merlin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MRLN a văzut o modificare de $ -0.017 (-68.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Project Merlin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.017 (-68.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Project Merlin (MRLN)?

Ce este Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Tokenul Project Merlin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Project Merlin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

Predicție de preț pentru Project Merlin (USD)

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Project Merlin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Project Merlin

Cât valorează Project Merlin (MRLN) astăzi?
Prețul pe viu pentru MRLN în USD este 0.008 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MRLN în USD?
Prețul actual pentru MRLN la USD este $ 0.008. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Project Merlin?
Capitalizarea de piață pentru MRLN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MRLN?
Ofertă aflată în circulație pentru MRLN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MRLN?
MRLN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MRLN?
MRLN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MRLN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MRLN este $ 0.00 USD.
Va crește MRLN în acest an?
MRLN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MRLN pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Project Merlin (MRLN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

