Prețul în timp real pentru MON Protocol astăzi este 0.01523 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MONPRO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MONPRO pe MEXC acum.

Mai multe despre MONPRO

Informații de preț pentru MONPRO

Ce este MONPRO

Carte albă pentru MONPRO

Pagina oficială pentru MONPRO

Tokenomie pentru MONPRO

Prognoza prețurilor pentru MONPRO

Istoric MONPRO

Ghid de cumpărare MONPRO

Convertor valutar MONPRO în fiduciar

MONPRO Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MON Protocol

Pret MON Protocol (MONPRO)

Preț în timp real pentru 1 MONPRO în USD:

$0.01523
$0.01523$0.01523
-0.19%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MON Protocol (MONPRO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01519
$ 0.01519$ 0.01519
Minim 24 h
$ 0.0163
$ 0.0163$ 0.0163
Maxim 24 h

$ 0.01519
$ 0.01519$ 0.01519

$ 0.0163
$ 0.0163$ 0.0163

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

0.00%

-0.19%

-9.62%

-9.62%

Prețul în timp real pentru MON Protocol (MONPRO) este $ 0.01523. În ultimele 24 de ore, tokenul MONPRO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01519 și un maxim de $ 0.0163, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MONPRO este $ 0.9595624143978051, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.014962049622685736.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MONPRO s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MON Protocol (MONPRO)

No.1139

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

$ 57.08K
$ 57.08K$ 57.08K

$ 15.22M
$ 15.22M$ 15.22M

593.63M
593.63M 593.63M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru MON Protocol este $ 9.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.08K. Oferta aflată în circulație pentru MONPRO este 593.63M, cu o ofertă totală de 999517431. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.22M.

Istoric de preț pentru MON Protocol (MONPRO) USD

Urmărește modificările de preț pentru MON Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000029-0.19%
30 de zile$ -0.00612-28.67%
60 de zile$ -0.00197-11.46%
90 de zile$ -0.00567-27.13%
Modificare de preț astăzi pentru MON Protocol

Astăzi, MONPRO a înregistrat o modificare de $ -0.000029 (-0.19%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MON Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00612 (-28.67%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MON Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MONPRO a văzut o modificare de $ -0.00197 (-11.46%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MON Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00567 (-27.13%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MON Protocol (MONPRO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MON Protocol.

Ce este MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Tokenul MON Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MON Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MONPRO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MON Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MON Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MON Protocol (USD)

Ce valoare va avea MON Protocol (MONPRO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MON Protocol (MONPRO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MON Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MON Protocol!

Tokenomie pentru MON Protocol (MONPRO)

Înțelegerea tokenomică a MON Protocol (MONPRO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MONPRO!

Cum se cumpără MON Protocol (MONPRO)

Vrei să știi cum să cumperi MON Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MON Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MONPRO în monede locale

1 MON Protocol(MONPRO) în VND
400.77745
1 MON Protocol(MONPRO) în AUD
A$0.0234542
1 MON Protocol(MONPRO) în GBP
0.0115748
1 MON Protocol(MONPRO) în EUR
0.0130978
1 MON Protocol(MONPRO) în USD
$0.01523
1 MON Protocol(MONPRO) în MYR
RM0.0636614
1 MON Protocol(MONPRO) în TRY
0.6414876
1 MON Protocol(MONPRO) în JPY
¥2.33019
1 MON Protocol(MONPRO) în ARS
ARS$22.1043651
1 MON Protocol(MONPRO) în RUB
1.2360668
1 MON Protocol(MONPRO) în INR
1.3501395
1 MON Protocol(MONPRO) în IDR
Rp253.8332318
1 MON Protocol(MONPRO) în PHP
0.8979608
1 MON Protocol(MONPRO) în EGP
￡E.0.7202267
1 MON Protocol(MONPRO) în BRL
R$0.0816328
1 MON Protocol(MONPRO) în CAD
C$0.0214743
1 MON Protocol(MONPRO) în BDT
1.8582123
1 MON Protocol(MONPRO) în NGN
21.9135332
1 MON Protocol(MONPRO) în COP
$58.1297117
1 MON Protocol(MONPRO) în ZAR
R.0.265002
1 MON Protocol(MONPRO) în UAH
0.6405738
1 MON Protocol(MONPRO) în TZS
T.Sh.37.42011
1 MON Protocol(MONPRO) în VES
Bs3.39629
1 MON Protocol(MONPRO) în CLP
$14.36189
1 MON Protocol(MONPRO) în PKR
Rs4.3046072
1 MON Protocol(MONPRO) în KZT
8.0114369
1 MON Protocol(MONPRO) în THB
฿0.4937566
1 MON Protocol(MONPRO) în TWD
NT$0.4719777
1 MON Protocol(MONPRO) în AED
د.إ0.0558941
1 MON Protocol(MONPRO) în CHF
Fr0.012184
1 MON Protocol(MONPRO) în HKD
HK$0.1183371
1 MON Protocol(MONPRO) în AMD
֏5.823952
1 MON Protocol(MONPRO) în MAD
.د.م0.1417913
1 MON Protocol(MONPRO) în MXN
$0.2840395
1 MON Protocol(MONPRO) în SAR
ريال0.0571125
1 MON Protocol(MONPRO) în ETB
Br2.3376527
1 MON Protocol(MONPRO) în KES
KSh1.9668022
1 MON Protocol(MONPRO) în JOD
د.أ0.01079807
1 MON Protocol(MONPRO) în PLN
0.0560464
1 MON Protocol(MONPRO) în RON
лв0.067012
1 MON Protocol(MONPRO) în SEK
kr0.1460557
1 MON Protocol(MONPRO) în BGN
лв0.0257387
1 MON Protocol(MONPRO) în HUF
Ft5.10205
1 MON Protocol(MONPRO) în CZK
0.3212007
1 MON Protocol(MONPRO) în KWD
د.ك0.00467561
1 MON Protocol(MONPRO) în ILS
0.0498021
1 MON Protocol(MONPRO) în BOB
Bs0.105087
1 MON Protocol(MONPRO) în AZN
0.025891
1 MON Protocol(MONPRO) în TJS
SM0.1404206
1 MON Protocol(MONPRO) în GEL
0.0412733
1 MON Protocol(MONPRO) în AOA
Kz13.895852
1 MON Protocol(MONPRO) în BHD
.د.ب0.00572648
1 MON Protocol(MONPRO) în BMD
$0.01523
1 MON Protocol(MONPRO) în DKK
kr0.0985381
1 MON Protocol(MONPRO) în HNL
L0.4002444
1 MON Protocol(MONPRO) în MUR
0.70058
1 MON Protocol(MONPRO) în NAD
$0.2645451
1 MON Protocol(MONPRO) în NOK
kr0.1556506
1 MON Protocol(MONPRO) în NZD
$0.0269571
1 MON Protocol(MONPRO) în PAB
B/.0.01523
1 MON Protocol(MONPRO) în PGK
K0.0650321
1 MON Protocol(MONPRO) în QAR
ر.ق0.0554372
1 MON Protocol(MONPRO) în RSD
дин.1.5476726
1 MON Protocol(MONPRO) în UZS
soʻm181.3094948
1 MON Protocol(MONPRO) în ALL
L1.2773401
1 MON Protocol(MONPRO) în ANG
ƒ0.0272617
1 MON Protocol(MONPRO) în AWG
ƒ0.027414
1 MON Protocol(MONPRO) în BBD
$0.03046
1 MON Protocol(MONPRO) în BAM
KM0.0257387
1 MON Protocol(MONPRO) în BIF
Fr44.91327
1 MON Protocol(MONPRO) în BND
$0.019799
1 MON Protocol(MONPRO) în BSD
$0.01523
1 MON Protocol(MONPRO) în JMD
$2.4421305
1 MON Protocol(MONPRO) în KHR
61.1645938
1 MON Protocol(MONPRO) în KMF
Fr6.48798
1 MON Protocol(MONPRO) în LAK
331.0869499
1 MON Protocol(MONPRO) în LKR
රු4.6431701
1 MON Protocol(MONPRO) în MDL
L0.2605853
1 MON Protocol(MONPRO) în MGA
Ar68.603535
1 MON Protocol(MONPRO) în MOP
P0.12184
1 MON Protocol(MONPRO) în MVR
0.234542
1 MON Protocol(MONPRO) în MWK
MK26.395113
1 MON Protocol(MONPRO) în MZN
MT0.9739585
1 MON Protocol(MONPRO) în NPR
रु2.158091
1 MON Protocol(MONPRO) în PYG
108.01116
1 MON Protocol(MONPRO) în RWF
Fr22.12919
1 MON Protocol(MONPRO) în SBD
$0.1251906
1 MON Protocol(MONPRO) în SCR
0.2092602
1 MON Protocol(MONPRO) în SRD
$0.586355
1 MON Protocol(MONPRO) în SVC
$0.1331102
1 MON Protocol(MONPRO) în SZL
L0.2642405
1 MON Protocol(MONPRO) în TMT
m0.053305
1 MON Protocol(MONPRO) în TND
د.ت0.04506557
1 MON Protocol(MONPRO) în TTD
$0.1031071
1 MON Protocol(MONPRO) în UGX
Sh53.24408
1 MON Protocol(MONPRO) în XAF
Fr8.65064
1 MON Protocol(MONPRO) în XCD
$0.041121
1 MON Protocol(MONPRO) în XOF
Fr8.65064
1 MON Protocol(MONPRO) în XPF
Fr1.56869
1 MON Protocol(MONPRO) în BWP
P0.2048435
1 MON Protocol(MONPRO) în BZD
$0.0306123
1 MON Protocol(MONPRO) în CVE
$1.4572064
1 MON Protocol(MONPRO) în DJF
Fr2.71094
1 MON Protocol(MONPRO) în DOP
$0.9795936
1 MON Protocol(MONPRO) în DZD
د.ج1.990561
1 MON Protocol(MONPRO) în FJD
$0.0347244
1 MON Protocol(MONPRO) în GNF
Fr132.42485
1 MON Protocol(MONPRO) în GTQ
Q0.1166618
1 MON Protocol(MONPRO) în GYD
$3.1855068
1 MON Protocol(MONPRO) în ISK
kr1.91898

Resursă MON Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MON Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web MON Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MON Protocol

Cât valorează MON Protocol (MONPRO) astăzi?
Prețul pe viu pentru MONPRO în USD este 0.01523 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MONPRO în USD?
Prețul actual pentru MONPRO la USD este $ 0.01523. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MON Protocol?
Capitalizarea de piață pentru MONPRO este $ 9.04M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MONPRO?
Ofertă aflată în circulație pentru MONPRO este 593.63M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MONPRO?
MONPRO a obținut un preț ATH de 0.9595624143978051 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MONPRO?
MONPRO a avut un preț ATL de 0.014962049622685736 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MONPRO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MONPRO este $ 57.08K USD.
Va crește MONPRO în acest an?
MONPRO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MONPRO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:23 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MON Protocol (MONPRO)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MONPRO în USD

Sumă

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01523 USD

Tranzacționează MONPRO

MONPRO/USDT
$0.01523
$0.01523$0.01523
-0.13%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

