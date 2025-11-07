Ce este MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Tokenul MON Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MON Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MONPRO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre MON Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MON Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MON Protocol (USD)

Ce valoare va avea MON Protocol (MONPRO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MON Protocol (MONPRO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MON Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MON Protocol!

Tokenomie pentru MON Protocol (MONPRO)

Înțelegerea tokenomică a MON Protocol (MONPRO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MONPRO!

Cum se cumpără MON Protocol (MONPRO)

Vrei să știi cum să cumperi MON Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MON Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MONPRO în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă MON Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MON Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MON Protocol Cât valorează MON Protocol (MONPRO) astăzi? Prețul pe viu pentru MONPRO în USD este 0.01523 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru MONPRO în USD? $ 0.01523 . Consultă Prețul actual pentru MONPRO la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru MON Protocol? Capitalizarea de piață pentru MONPRO este $ 9.04M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru MONPRO? Ofertă aflată în circulație pentru MONPRO este 593.63M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MONPRO? MONPRO a obținut un preț ATH de 0.9595624143978051 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MONPRO? MONPRO a avut un preț ATL de 0.014962049622685736 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru MONPRO? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MONPRO este $ 57.08K USD . Va crește MONPRO în acest an? MONPRO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MONPRO pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru MON Protocol (MONPRO)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?