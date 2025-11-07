BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Marinade Finance astăzi este 0.07877 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MNDE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MNDE pe MEXC acum.

Logo Marinade Finance

Pret Marinade Finance (MNDE)

Preț în timp real pentru 1 MNDE în USD:

$0.07877
$0.07877$0.07877
0.00%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Marinade Finance (MNDE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0755
$ 0.0755$ 0.0755
Minim 24 h
$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853
Maxim 24 h

$ 0.0755
$ 0.0755$ 0.0755

$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.65%

0.00%

-26.46%

-26.46%

Prețul în timp real pentru Marinade Finance (MNDE) este $ 0.07877. În ultimele 24 de ore, tokenul MNDE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0755 și un maxim de $ 0.0853, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MNDE este $ 0.6674570026607753, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.028223705314342616.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MNDE s-a modificat cu -0.65% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Marinade Finance (MNDE)

No.3716

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.73K
$ 64.73K$ 64.73K

$ 55.14M
$ 55.14M$ 55.14M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Marinade Finance este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 64.73K. Oferta aflată în circulație pentru MNDE este 0.00, cu o ofertă totală de 700000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 55.14M.

Istoric de preț pentru Marinade Finance (MNDE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Marinade Finance pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.05283-40.15%
60 de zile$ -0.01123-12.48%
90 de zile$ -0.01123-12.48%
Modificare de preț astăzi pentru Marinade Finance

Astăzi, MNDE a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Marinade Finance

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.05283 (-40.15%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Marinade Finance

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MNDE a văzut o modificare de $ -0.01123 (-12.48%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Marinade Finance

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01123 (-12.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Marinade Finance (MNDE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Marinade Finance.

Ce este Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Tokenul Marinade Finance este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Marinade Finance. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MNDE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Marinade Finance pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Marinade Finance fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Marinade Finance (USD)

Ce valoare va avea Marinade Finance (MNDE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Marinade Finance (MNDE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Marinade Finance.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Marinade Finance!

Tokenomie pentru Marinade Finance (MNDE)

Înțelegerea tokenomică a Marinade Finance (MNDE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MNDE!

Cum se cumpără Marinade Finance (MNDE)

Vrei să știi cum să cumperi Marinade Finance? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Marinade Finance cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MNDE în monede locale

1 Marinade Finance(MNDE) în VND
2,072.83255
1 Marinade Finance(MNDE) în AUD
A$0.1213058
1 Marinade Finance(MNDE) în GBP
0.0598652
1 Marinade Finance(MNDE) în EUR
0.0677422
1 Marinade Finance(MNDE) în USD
$0.07877
1 Marinade Finance(MNDE) în MYR
RM0.3292586
1 Marinade Finance(MNDE) în TRY
3.3177924
1 Marinade Finance(MNDE) în JPY
¥12.05181
1 Marinade Finance(MNDE) în ARS
ARS$114.3244149
1 Marinade Finance(MNDE) în RUB
6.3929732
1 Marinade Finance(MNDE) în INR
6.9829605
1 Marinade Finance(MNDE) în IDR
Rp1,312.8328082
1 Marinade Finance(MNDE) în PHP
4.6442792
1 Marinade Finance(MNDE) în EGP
￡E.3.7250333
1 Marinade Finance(MNDE) în BRL
R$0.4222072
1 Marinade Finance(MNDE) în CAD
C$0.1110657
1 Marinade Finance(MNDE) în BDT
9.6107277
1 Marinade Finance(MNDE) în NGN
113.3374268
1 Marinade Finance(MNDE) în COP
$300.6485483
1 Marinade Finance(MNDE) în ZAR
R.1.370598
1 Marinade Finance(MNDE) în UAH
3.3130662
1 Marinade Finance(MNDE) în TZS
T.Sh.193.53789
1 Marinade Finance(MNDE) în VES
Bs17.56571
1 Marinade Finance(MNDE) în CLP
$74.28011
1 Marinade Finance(MNDE) în PKR
Rs22.2635528
1 Marinade Finance(MNDE) în KZT
41.4353831
1 Marinade Finance(MNDE) în THB
฿2.5537234
1 Marinade Finance(MNDE) în TWD
NT$2.4410823
1 Marinade Finance(MNDE) în AED
د.إ0.2890859
1 Marinade Finance(MNDE) în CHF
Fr0.063016
1 Marinade Finance(MNDE) în HKD
HK$0.6120429
1 Marinade Finance(MNDE) în AMD
֏30.121648
1 Marinade Finance(MNDE) în MAD
.د.م0.7333487
1 Marinade Finance(MNDE) în MXN
$1.4690605
1 Marinade Finance(MNDE) în SAR
ريال0.2953875
1 Marinade Finance(MNDE) în ETB
Br12.0904073
1 Marinade Finance(MNDE) în KES
KSh10.1723578
1 Marinade Finance(MNDE) în JOD
د.أ0.05584793
1 Marinade Finance(MNDE) în PLN
0.2898736
1 Marinade Finance(MNDE) în RON
лв0.346588
1 Marinade Finance(MNDE) în SEK
kr0.7554043
1 Marinade Finance(MNDE) în BGN
лв0.1331213
1 Marinade Finance(MNDE) în HUF
Ft26.38795
1 Marinade Finance(MNDE) în CZK
1.6612593
1 Marinade Finance(MNDE) în KWD
د.ك0.02418239
1 Marinade Finance(MNDE) în ILS
0.2575779
1 Marinade Finance(MNDE) în BOB
Bs0.543513
1 Marinade Finance(MNDE) în AZN
0.133909
1 Marinade Finance(MNDE) în TJS
SM0.7262594
1 Marinade Finance(MNDE) în GEL
0.2134667
1 Marinade Finance(MNDE) în AOA
Kz71.869748
1 Marinade Finance(MNDE) în BHD
.د.ب0.02961752
1 Marinade Finance(MNDE) în BMD
$0.07877
1 Marinade Finance(MNDE) în DKK
kr0.5096419
1 Marinade Finance(MNDE) în HNL
L2.0700756
1 Marinade Finance(MNDE) în MUR
3.62342
1 Marinade Finance(MNDE) în NAD
$1.3682349
1 Marinade Finance(MNDE) în NOK
kr0.8050294
1 Marinade Finance(MNDE) în NZD
$0.1394229
1 Marinade Finance(MNDE) în PAB
B/.0.07877
1 Marinade Finance(MNDE) în PGK
K0.3363479
1 Marinade Finance(MNDE) în QAR
ر.ق0.2867228
1 Marinade Finance(MNDE) în RSD
дин.8.0046074
1 Marinade Finance(MNDE) în UZS
soʻm937.7379452
1 Marinade Finance(MNDE) în ALL
L6.6064399
1 Marinade Finance(MNDE) în ANG
ƒ0.1409983
1 Marinade Finance(MNDE) în AWG
ƒ0.141786
1 Marinade Finance(MNDE) în BBD
$0.15754
1 Marinade Finance(MNDE) în BAM
KM0.1331213
1 Marinade Finance(MNDE) în BIF
Fr232.29273
1 Marinade Finance(MNDE) în BND
$0.102401
1 Marinade Finance(MNDE) în BSD
$0.07877
1 Marinade Finance(MNDE) în JMD
$12.6307695
1 Marinade Finance(MNDE) în KHR
316.3450462
1 Marinade Finance(MNDE) în KMF
Fr33.55602
1 Marinade Finance(MNDE) în LAK
1,712.3912701
1 Marinade Finance(MNDE) în LKR
රු24.0146099
1 Marinade Finance(MNDE) în MDL
L1.3477547
1 Marinade Finance(MNDE) în MGA
Ar354.819465
1 Marinade Finance(MNDE) în MOP
P0.63016
1 Marinade Finance(MNDE) în MVR
1.213058
1 Marinade Finance(MNDE) în MWK
MK136.516287
1 Marinade Finance(MNDE) în MZN
MT5.0373415
1 Marinade Finance(MNDE) în NPR
रु11.161709
1 Marinade Finance(MNDE) în PYG
558.63684
1 Marinade Finance(MNDE) în RWF
Fr114.45281
1 Marinade Finance(MNDE) în SBD
$0.6474894
1 Marinade Finance(MNDE) în SCR
1.0822998
1 Marinade Finance(MNDE) în SRD
$3.032645
1 Marinade Finance(MNDE) în SVC
$0.6884498
1 Marinade Finance(MNDE) în SZL
L1.3666595
1 Marinade Finance(MNDE) în TMT
m0.275695
1 Marinade Finance(MNDE) în TND
د.ت0.23308043
1 Marinade Finance(MNDE) în TTD
$0.5332729
1 Marinade Finance(MNDE) în UGX
Sh275.37992
1 Marinade Finance(MNDE) în XAF
Fr44.74136
1 Marinade Finance(MNDE) în XCD
$0.212679
1 Marinade Finance(MNDE) în XOF
Fr44.74136
1 Marinade Finance(MNDE) în XPF
Fr8.11331
1 Marinade Finance(MNDE) în BWP
P1.0594565
1 Marinade Finance(MNDE) în BZD
$0.1583277
1 Marinade Finance(MNDE) în CVE
$7.5367136
1 Marinade Finance(MNDE) în DJF
Fr14.02106
1 Marinade Finance(MNDE) în DOP
$5.0664864
1 Marinade Finance(MNDE) în DZD
د.ج10.295239
1 Marinade Finance(MNDE) în FJD
$0.1795956
1 Marinade Finance(MNDE) în GNF
Fr684.90515
1 Marinade Finance(MNDE) în GTQ
Q0.6033782
1 Marinade Finance(MNDE) în GYD
$16.4755332
1 Marinade Finance(MNDE) în ISK
kr9.92502

Resursă Marinade Finance

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Marinade Finance, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Marinade Finance oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Marinade Finance

Cât valorează Marinade Finance (MNDE) astăzi?
Prețul pe viu pentru MNDE în USD este 0.07877 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MNDE în USD?
Prețul actual pentru MNDE la USD este $ 0.07877. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Marinade Finance?
Capitalizarea de piață pentru MNDE este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MNDE?
Ofertă aflată în circulație pentru MNDE este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MNDE?
MNDE a obținut un preț ATH de 0.6674570026607753 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MNDE?
MNDE a avut un preț ATL de 0.028223705314342616 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MNDE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MNDE este $ 64.73K USD.
Va crește MNDE în acest an?
MNDE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MNDE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:52 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Marinade Finance (MNDE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MNDE în USD

Sumă

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.07877 USD

Tranzacționează MNDE

MNDE/USDT
$0.07877
$0.07877$0.07877
-0.01%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

