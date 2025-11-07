Ce este Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators. Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Tokenul Marinade Finance este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Marinade Finance. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MNDE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Marinade Finance pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Marinade Finance fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Marinade Finance (USD)

Ce valoare va avea Marinade Finance (MNDE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Marinade Finance (MNDE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Marinade Finance.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Marinade Finance!

Tokenomie pentru Marinade Finance (MNDE)

Înțelegerea tokenomică a Marinade Finance (MNDE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MNDE!

Cum se cumpără Marinade Finance (MNDE)

Vrei să știi cum să cumperi Marinade Finance? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Marinade Finance cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MNDE în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Marinade Finance

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Marinade Finance, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Marinade Finance Cât valorează Marinade Finance (MNDE) astăzi? Prețul pe viu pentru MNDE în USD este 0.07877 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru MNDE în USD? $ 0.07877 . Consultă Prețul actual pentru MNDE la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Marinade Finance? Capitalizarea de piață pentru MNDE este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru MNDE? Ofertă aflată în circulație pentru MNDE este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MNDE? MNDE a obținut un preț ATH de 0.6674570026607753 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MNDE? MNDE a avut un preț ATL de 0.028223705314342616 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru MNDE? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MNDE este $ 64.73K USD . Va crește MNDE în acest an? MNDE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MNDE pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Marinade Finance (MNDE)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?