Prețul în timp real pentru Meta xStock astăzi este 624.56 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru METAX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru METAX pe MEXC acum.

Meta xStock (METAX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:26:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Meta xStock (METAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Maxim 24 h

Prețul în timp real pentru Meta xStock (METAX) este $ 624.56. În ultimele 24 de ore, tokenul METAX a fost tranzacționat între un minim de $ 622.26 și un maxim de $ 640.43, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru METAX este $ 1,543.8216023323089, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 618.405530642994.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, METAX s-a modificat cu -1.86% în decursul ultimei ore, cu -1.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Meta xStock (METAX)

No.1506

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92034943
5,999.92034943 5,999.92034943

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Meta xStock este $ 3.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.59K. Oferta aflată în circulație pentru METAX este 6.00K, cu o ofertă totală de 5999.92034943. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.75M.

Istoric de preț pentru Meta xStock (METAX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Meta xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -10.2196-1.60%
30 de zile$ -83.7-11.82%
60 de zile$ -125.13-16.70%
90 de zile$ -138.42-18.15%
Modificare de preț astăzi pentru Meta xStock

Astăzi, METAX a înregistrat o modificare de $ -10.2196 (-1.60%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Meta xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -83.7 (-11.82%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Meta xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, METAX a văzut o modificare de $ -125.13 (-16.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Meta xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -138.42 (-18.15%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Meta xStock (METAX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Meta xStock.

Ce este Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Meta xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Meta xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru METAX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Meta xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Meta xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Meta xStock (USD)

Ce valoare va avea Meta xStock (METAX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Meta xStock (METAX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Meta xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Meta xStock!

Tokenomie pentru Meta xStock (METAX)

Înțelegerea tokenomică a Meta xStock (METAX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru METAX!

Cum se cumpără Meta xStock (METAX)

Vrei să știi cum să cumperi Meta xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Meta xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă Meta xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Meta xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Meta xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Meta xStock

Cât valorează Meta xStock (METAX) astăzi?
Prețul pe viu pentru METAX în USD este 624.56 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru METAX în USD?
Prețul actual pentru METAX la USD este $ 624.56. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Meta xStock?
Capitalizarea de piață pentru METAX este $ 3.75M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru METAX?
Ofertă aflată în circulație pentru METAX este 6.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru METAX?
METAX a obținut un preț ATH de 1,543.8216023323089 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru METAX?
METAX a avut un preț ATL de 618.405530642994 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru METAX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru METAX este $ 60.59K USD.
Va crește METAX în acest an?
METAX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru METAX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:26:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Meta xStock (METAX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

