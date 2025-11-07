BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Meta Platforms astăzi este 622.38 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru METAON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru METAON pe MEXC acum.

Mai multe despre METAON

Informații de preț pentru METAON

Ce este METAON

Pagina oficială pentru METAON

Tokenomie pentru METAON

Prognoza prețurilor pentru METAON

Istoric METAON

Ghid de cumpărare METAON

Convertor valutar METAON în fiduciar

METAON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Meta Platforms

Pret Meta Platforms (METAON)

Preț în timp real pentru 1 METAON în USD:

$622.39
$622.39$622.39
0.00%1D
USD
Meta Platforms (METAON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:01:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Meta Platforms (METAON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 620.41
$ 620.41$ 620.41
Minim 24 h
$ 642.64
$ 642.64$ 642.64
Maxim 24 h

$ 620.41
$ 620.41$ 620.41

$ 642.64
$ 642.64$ 642.64

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 617.4726067256038
$ 617.4726067256038$ 617.4726067256038

-0.68%

0.00%

-7.82%

-7.82%

Prețul în timp real pentru Meta Platforms (METAON) este $ 622.38. În ultimele 24 de ore, tokenul METAON a fost tranzacționat între un minim de $ 620.41 și un maxim de $ 642.64, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru METAON este $ 783.5142352704004, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 617.4726067256038.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, METAON s-a modificat cu -0.68% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Meta Platforms (METAON)

No.1820

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

2.93K
2.93K 2.93K

2,928.62154151
2,928.62154151 2,928.62154151

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Meta Platforms este $ 1.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.07K. Oferta aflată în circulație pentru METAON este 2.93K, cu o ofertă totală de 2928.62154151. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.82M.

Istoric de preț pentru Meta Platforms (METAON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Meta Platforms pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -84.76-11.99%
60 de zile$ -123.75-16.59%
90 de zile$ -57.62-8.48%
Modificare de preț astăzi pentru Meta Platforms

Astăzi, METAON a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Meta Platforms

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -84.76 (-11.99%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Meta Platforms

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, METAON a văzut o modificare de $ -123.75 (-16.59%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Meta Platforms

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -57.62 (-8.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Meta Platforms (METAON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Meta Platforms.

Ce este Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Meta Platforms este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Meta Platforms. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru METAON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Meta Platforms pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Meta Platforms fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Meta Platforms (USD)

Ce valoare va avea Meta Platforms (METAON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Meta Platforms (METAON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Meta Platforms.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Meta Platforms!

Tokenomie pentru Meta Platforms (METAON)

Înțelegerea tokenomică a Meta Platforms (METAON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru METAON!

Cum se cumpără Meta Platforms (METAON)

Vrei să știi cum să cumperi Meta Platforms? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Meta Platforms cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

METAON în monede locale

1 Meta Platforms(METAON) în VND
16,377,929.7
1 Meta Platforms(METAON) în AUD
A$958.4652
1 Meta Platforms(METAON) în GBP
473.0088
1 Meta Platforms(METAON) în EUR
535.2468
1 Meta Platforms(METAON) în USD
$622.38
1 Meta Platforms(METAON) în MYR
RM2,601.5484
1 Meta Platforms(METAON) în TRY
26,214.6456
1 Meta Platforms(METAON) în JPY
¥95,224.14
1 Meta Platforms(METAON) în ARS
ARS$903,303.6606
1 Meta Platforms(METAON) în RUB
50,512.3608
1 Meta Platforms(METAON) în INR
55,173.987
1 Meta Platforms(METAON) în IDR
Rp10,372,995.8508
1 Meta Platforms(METAON) în PHP
36,695.5248
1 Meta Platforms(METAON) în EGP
￡E.29,432.3502
1 Meta Platforms(METAON) în BRL
R$3,335.9568
1 Meta Platforms(METAON) în CAD
C$877.5558
1 Meta Platforms(METAON) în BDT
75,936.5838
1 Meta Platforms(METAON) în NGN
895,505.2392
1 Meta Platforms(METAON) în COP
$2,375,493.7602
1 Meta Platforms(METAON) în ZAR
R.10,829.412
1 Meta Platforms(METAON) în UAH
26,177.3028
1 Meta Platforms(METAON) în TZS
T.Sh.1,529,187.66
1 Meta Platforms(METAON) în VES
Bs138,790.74
1 Meta Platforms(METAON) în CLP
$586,904.34
1 Meta Platforms(METAON) în PKR
Rs175,909.4832
1 Meta Platforms(METAON) în KZT
327,390.5514
1 Meta Platforms(METAON) în THB
฿20,177.5596
1 Meta Platforms(METAON) în TWD
NT$19,287.5562
1 Meta Platforms(METAON) în AED
د.إ2,284.1346
1 Meta Platforms(METAON) în CHF
Fr497.904
1 Meta Platforms(METAON) în HKD
HK$4,835.8926
1 Meta Platforms(METAON) în AMD
֏237,998.112
1 Meta Platforms(METAON) în MAD
.د.م5,794.3578
1 Meta Platforms(METAON) în MXN
$11,607.387
1 Meta Platforms(METAON) în SAR
ريال2,333.925
1 Meta Platforms(METAON) în ETB
Br95,529.1062
1 Meta Platforms(METAON) în KES
KSh80,374.1532
1 Meta Platforms(METAON) în JOD
د.أ441.26742
1 Meta Platforms(METAON) în PLN
2,290.3584
1 Meta Platforms(METAON) în RON
лв2,738.472
1 Meta Platforms(METAON) în SEK
kr5,968.6242
1 Meta Platforms(METAON) în BGN
лв1,051.8222
1 Meta Platforms(METAON) în HUF
Ft208,497.3
1 Meta Platforms(METAON) în CZK
13,125.9942
1 Meta Platforms(METAON) în KWD
د.ك191.07066
1 Meta Platforms(METAON) în ILS
2,035.1826
1 Meta Platforms(METAON) în BOB
Bs4,294.422
1 Meta Platforms(METAON) în AZN
1,058.046
1 Meta Platforms(METAON) în TJS
SM5,738.3436
1 Meta Platforms(METAON) în GEL
1,686.6498
1 Meta Platforms(METAON) în AOA
Kz567,859.512
1 Meta Platforms(METAON) în BHD
.د.ب234.01488
1 Meta Platforms(METAON) în BMD
$622.38
1 Meta Platforms(METAON) în DKK
kr4,026.7986
1 Meta Platforms(METAON) în HNL
L16,356.1464
1 Meta Platforms(METAON) în MUR
28,629.48
1 Meta Platforms(METAON) în NAD
$10,810.7406
1 Meta Platforms(METAON) în NOK
kr6,360.7236
1 Meta Platforms(METAON) în NZD
$1,101.6126
1 Meta Platforms(METAON) în PAB
B/.622.38
1 Meta Platforms(METAON) în PGK
K2,657.5626
1 Meta Platforms(METAON) în QAR
ر.ق2,265.4632
1 Meta Platforms(METAON) în RSD
дин.63,246.2556
1 Meta Platforms(METAON) în UZS
soʻm7,409,284.5288
1 Meta Platforms(METAON) în ALL
L52,199.0106
1 Meta Platforms(METAON) în ANG
ƒ1,114.0602
1 Meta Platforms(METAON) în AWG
ƒ1,120.284
1 Meta Platforms(METAON) în BBD
$1,244.76
1 Meta Platforms(METAON) în BAM
KM1,051.8222
1 Meta Platforms(METAON) în BIF
Fr1,835,398.62
1 Meta Platforms(METAON) în BND
$809.094
1 Meta Platforms(METAON) în BSD
$622.38
1 Meta Platforms(METAON) în JMD
$99,798.633
1 Meta Platforms(METAON) în KHR
2,499,515.4228
1 Meta Platforms(METAON) în KMF
Fr265,133.88
1 Meta Platforms(METAON) în LAK
13,529,999.7294
1 Meta Platforms(METAON) în LKR
රු189,744.9906
1 Meta Platforms(METAON) în MDL
L10,648.9218
1 Meta Platforms(METAON) în MGA
Ar2,803,510.71
1 Meta Platforms(METAON) în MOP
P4,979.04
1 Meta Platforms(METAON) în MVR
9,584.652
1 Meta Platforms(METAON) în MWK
MK1,078,646.778
1 Meta Platforms(METAON) în MZN
MT39,801.201
1 Meta Platforms(METAON) în NPR
रु88,191.246
1 Meta Platforms(METAON) în PYG
4,413,918.96
1 Meta Platforms(METAON) în RWF
Fr904,318.14
1 Meta Platforms(METAON) în SBD
$5,115.9636
1 Meta Platforms(METAON) în SCR
8,551.5012
1 Meta Platforms(METAON) în SRD
$23,961.63
1 Meta Platforms(METAON) în SVC
$5,439.6012
1 Meta Platforms(METAON) în SZL
L10,798.293
1 Meta Platforms(METAON) în TMT
m2,178.33
1 Meta Platforms(METAON) în TND
د.ت1,841.62242
1 Meta Platforms(METAON) în TTD
$4,213.5126
1 Meta Platforms(METAON) în UGX
Sh2,175,840.48
1 Meta Platforms(METAON) în XAF
Fr353,511.84
1 Meta Platforms(METAON) în XCD
$1,680.426
1 Meta Platforms(METAON) în XOF
Fr353,511.84
1 Meta Platforms(METAON) în XPF
Fr64,105.14
1 Meta Platforms(METAON) în BWP
P8,371.011
1 Meta Platforms(METAON) în BZD
$1,250.9838
1 Meta Platforms(METAON) în CVE
$59,549.3184
1 Meta Platforms(METAON) în DJF
Fr110,783.64
1 Meta Platforms(METAON) în DOP
$40,031.4816
1 Meta Platforms(METAON) în DZD
د.ج81,345.066
1 Meta Platforms(METAON) în FJD
$1,419.0264
1 Meta Platforms(METAON) în GNF
Fr5,411,594.1
1 Meta Platforms(METAON) în GTQ
Q4,767.4308
1 Meta Platforms(METAON) în GYD
$130,177.0008
1 Meta Platforms(METAON) în ISK
kr78,419.88

Resursă Meta Platforms

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Meta Platforms, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Meta Platforms oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Meta Platforms

Cât valorează Meta Platforms (METAON) astăzi?
Prețul pe viu pentru METAON în USD este 622.38 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru METAON în USD?
Prețul actual pentru METAON la USD este $ 622.38. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Meta Platforms?
Capitalizarea de piață pentru METAON este $ 1.82M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru METAON?
Ofertă aflată în circulație pentru METAON este 2.93K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru METAON?
METAON a obținut un preț ATH de 783.5142352704004 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru METAON?
METAON a avut un preț ATL de 617.4726067256038 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru METAON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru METAON este $ 57.07K USD.
Va crește METAON în acest an?
METAON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru METAON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:01:12 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Meta Platforms (METAON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator METAON în USD

Sumă

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 622.38 USD

Tranzacționează METAON

METAON/USDT
$622.39
$622.39$622.39
0.00%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

