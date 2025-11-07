BursăDEX+
Prețul în timp real pentru McDonald s xStock astăzi este 306.9 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MCDX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MCDX pe MEXC acum.

$306.9
0.00%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:44 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru McDonald s xStock (MCDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 304.42
Minim 24 h
$ 308.84
Maxim 24 h

$ 304.42
$ 308.84
$ 319.1120635657469
$ 293.2122259186859
+0.58%

0.00%

+1.16%

+1.16%

Prețul în timp real pentru McDonald s xStock (MCDX) este $ 306.9. În ultimele 24 de ore, tokenul MCDX a fost tranzacționat între un minim de $ 304.42 și un maxim de $ 308.84, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MCDX este $ 319.1120635657469, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 293.2122259186859.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MCDX s-a modificat cu +0.58% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața McDonald s xStock (MCDX)

No.2200

$ 848.01K
$ 55.18K
$ 1.69M
2.76K
--
5,499.92006518
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru McDonald s xStock este $ 848.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.18K. Oferta aflată în circulație pentru MCDX este 2.76K, cu o ofertă totală de 5499.92006518. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.69M.

Istoric de preț pentru McDonald s xStock (MCDX) USD

Urmărește modificările de preț pentru McDonald s xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ +10.64+3.59%
60 de zile$ -8.91-2.83%
90 de zile$ +1.87+0.61%
Modificare de preț astăzi pentru McDonald s xStock

Astăzi, MCDX a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru McDonald s xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +10.64 (+3.59%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru McDonald s xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MCDX a văzut o modificare de $ -8.91 (-2.83%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru McDonald s xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +1.87 (+0.61%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru McDonald s xStock (MCDX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru McDonald s xStock.

Ce este McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul McDonald s xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile McDonald s xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MCDX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre McDonald s xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare McDonald s xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru McDonald s xStock (USD)

Ce valoare va avea McDonald s xStock (MCDX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale McDonald s xStock (MCDX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru McDonald s xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru McDonald s xStock!

Tokenomie pentru McDonald s xStock (MCDX)

Înțelegerea tokenomică a McDonald s xStock (MCDX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MCDX!

Cum se cumpără McDonald s xStock (MCDX)

Vrei să știi cum să cumperi McDonald s xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra McDonald s xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MCDX în monede locale

1 McDonald s xStock(MCDX) în VND
8,076,073.5
1 McDonald s xStock(MCDX) în AUD
A$472.626
1 McDonald s xStock(MCDX) în GBP
233.244
1 McDonald s xStock(MCDX) în EUR
263.934
1 McDonald s xStock(MCDX) în USD
1 McDonald s xStock(MCDX) în MYR
RM1,282.842
1 McDonald s xStock(MCDX) în TRY
12,926.628
1 McDonald s xStock(MCDX) în JPY
¥46,955.7
1 McDonald s xStock(MCDX) în ARS
ARS$445,425.453
1 McDonald s xStock(MCDX) în RUB
24,908.004
1 McDonald s xStock(MCDX) în INR
27,206.685
1 McDonald s xStock(MCDX) în IDR
Rp5,114,997.954
1 McDonald s xStock(MCDX) în PHP
18,094.824
1 McDonald s xStock(MCDX) în EGP
￡E.14,513.301
1 McDonald s xStock(MCDX) în BRL
R$1,644.984
1 McDonald s xStock(MCDX) în CAD
C$432.729
1 McDonald s xStock(MCDX) în BDT
37,444.869
1 McDonald s xStock(MCDX) în NGN
441,579.996
1 McDonald s xStock(MCDX) în COP
$1,171,372.851
1 McDonald s xStock(MCDX) în ZAR
R.5,340.06
1 McDonald s xStock(MCDX) în UAH
12,908.214
1 McDonald s xStock(MCDX) în TZS
T.Sh.754,053.3
1 McDonald s xStock(MCDX) în VES
Bs68,438.7
1 McDonald s xStock(MCDX) în CLP
$289,406.7
1 McDonald s xStock(MCDX) în PKR
Rs86,742.216
1 McDonald s xStock(MCDX) în KZT
161,438.607
1 McDonald s xStock(MCDX) în THB
฿9,949.698
1 McDonald s xStock(MCDX) în TWD
NT$9,510.831
1 McDonald s xStock(MCDX) în AED
د.إ1,126.323
1 McDonald s xStock(MCDX) în CHF
Fr245.52
1 McDonald s xStock(MCDX) în HKD
HK$2,384.613
1 McDonald s xStock(MCDX) în AMD
֏117,358.56
1 McDonald s xStock(MCDX) în MAD
.د.م2,857.239
1 McDonald s xStock(MCDX) în MXN
$5,723.685
1 McDonald s xStock(MCDX) în SAR
ريال1,150.875
1 McDonald s xStock(MCDX) în ETB
Br47,106.081
1 McDonald s xStock(MCDX) în KES
KSh39,633.066
1 McDonald s xStock(MCDX) în JOD
د.أ217.5921
1 McDonald s xStock(MCDX) în PLN
1,129.392
1 McDonald s xStock(MCDX) în RON
лв1,350.36
1 McDonald s xStock(MCDX) în SEK
kr2,943.171
1 McDonald s xStock(MCDX) în BGN
лв518.661
1 McDonald s xStock(MCDX) în HUF
Ft102,811.5
1 McDonald s xStock(MCDX) în CZK
6,472.521
1 McDonald s xStock(MCDX) în KWD
د.ك94.2183
1 McDonald s xStock(MCDX) în ILS
1,003.563
1 McDonald s xStock(MCDX) în BOB
Bs2,117.61
1 McDonald s xStock(MCDX) în AZN
521.73
1 McDonald s xStock(MCDX) în TJS
SM2,829.618
1 McDonald s xStock(MCDX) în GEL
831.699
1 McDonald s xStock(MCDX) în AOA
Kz280,015.56
1 McDonald s xStock(MCDX) în BHD
.د.ب115.3944
1 McDonald s xStock(MCDX) în BMD
1 McDonald s xStock(MCDX) în DKK
kr1,985.643
1 McDonald s xStock(MCDX) în HNL
L8,065.332
1 McDonald s xStock(MCDX) în MUR
14,117.4
1 McDonald s xStock(MCDX) în NAD
$5,330.853
1 McDonald s xStock(MCDX) în NOK
kr3,136.518
1 McDonald s xStock(MCDX) în NZD
$543.213
1 McDonald s xStock(MCDX) în PAB
1 McDonald s xStock(MCDX) în PGK
K1,310.463
1 McDonald s xStock(MCDX) în QAR
ر.ق1,117.116
1 McDonald s xStock(MCDX) în RSD
дин.31,187.178
1 McDonald s xStock(MCDX) în UZS
soʻm3,653,570.844
1 McDonald s xStock(MCDX) în ALL
L25,739.703
1 McDonald s xStock(MCDX) în ANG
ƒ549.351
1 McDonald s xStock(MCDX) în AWG
ƒ552.42
1 McDonald s xStock(MCDX) în BBD
1 McDonald s xStock(MCDX) în BAM
KM518.661
1 McDonald s xStock(MCDX) în BIF
Fr905,048.1
1 McDonald s xStock(MCDX) în BND
$398.97
1 McDonald s xStock(MCDX) în BSD
1 McDonald s xStock(MCDX) în JMD
$49,211.415
1 McDonald s xStock(MCDX) în KHR
1,232,528.814
1 McDonald s xStock(MCDX) în KMF
Fr130,739.4
1 McDonald s xStock(MCDX) în LAK
6,671,738.997
1 McDonald s xStock(MCDX) în LKR
රු93,564.603
1 McDonald s xStock(MCDX) în MDL
L5,251.059
1 McDonald s xStock(MCDX) în MGA
Ar1,382,431.05
1 McDonald s xStock(MCDX) în MOP
P2,455.2
1 McDonald s xStock(MCDX) în MVR
4,726.26
1 McDonald s xStock(MCDX) în MWK
MK531,888.39
1 McDonald s xStock(MCDX) în MZN
MT19,626.255
1 McDonald s xStock(MCDX) în NPR
रु43,487.73
1 McDonald s xStock(MCDX) în PYG
2,176,534.8
1 McDonald s xStock(MCDX) în RWF
Fr445,925.7
1 McDonald s xStock(MCDX) în SBD
$2,522.718
1 McDonald s xStock(MCDX) în SCR
4,216.806
1 McDonald s xStock(MCDX) în SRD
$11,815.65
1 McDonald s xStock(MCDX) în SVC
$2,682.306
1 McDonald s xStock(MCDX) în SZL
L5,324.715
1 McDonald s xStock(MCDX) în TMT
m1,074.15
1 McDonald s xStock(MCDX) în TND
د.ت908.1171
1 McDonald s xStock(MCDX) în TTD
$2,077.713
1 McDonald s xStock(MCDX) în UGX
Sh1,072,922.4
1 McDonald s xStock(MCDX) în XAF
Fr174,319.2
1 McDonald s xStock(MCDX) în XCD
$828.63
1 McDonald s xStock(MCDX) în XOF
Fr174,319.2
1 McDonald s xStock(MCDX) în XPF
Fr31,610.7
1 McDonald s xStock(MCDX) în BWP
P4,127.805
1 McDonald s xStock(MCDX) în BZD
$616.869
1 McDonald s xStock(MCDX) în CVE
$29,364.192
1 McDonald s xStock(MCDX) în DJF
Fr54,628.2
1 McDonald s xStock(MCDX) în DOP
$19,739.808
1 McDonald s xStock(MCDX) în DZD
د.ج40,111.83
1 McDonald s xStock(MCDX) în FJD
$699.732
1 McDonald s xStock(MCDX) în GNF
Fr2,668,495.5
1 McDonald s xStock(MCDX) în GTQ
Q2,350.854
1 McDonald s xStock(MCDX) în GYD
$64,191.204
1 McDonald s xStock(MCDX) în ISK
kr38,669.4

Resursă McDonald s xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a McDonald s xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web McDonald s xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre McDonald s xStock

Cât valorează McDonald s xStock (MCDX) astăzi?
Prețul pe viu pentru MCDX în USD este 306.9 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MCDX în USD?
Prețul actual pentru MCDX la USD este $ 306.9. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru McDonald s xStock?
Capitalizarea de piață pentru MCDX este $ 848.01K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MCDX?
Ofertă aflată în circulație pentru MCDX este 2.76K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MCDX?
MCDX a obținut un preț ATH de 319.1120635657469 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MCDX?
MCDX a avut un preț ATL de 293.2122259186859 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MCDX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MCDX este $ 55.18K USD.
Va crește MCDX în acest an?
MCDX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MCDX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:44 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru McDonald s xStock (MCDX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

