Ce este McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul McDonald s xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile McDonald s xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MCDX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre McDonald s xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare McDonald s xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru McDonald s xStock (USD)

Ce valoare va avea McDonald s xStock (MCDX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale McDonald s xStock (MCDX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru McDonald s xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru McDonald s xStock!

Tokenomie pentru McDonald s xStock (MCDX)

Înțelegerea tokenomică a McDonald s xStock (MCDX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MCDX!

Cum se cumpără McDonald s xStock (MCDX)

Vrei să știi cum să cumperi McDonald s xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra McDonald s xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MCDX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă McDonald s xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a McDonald s xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre McDonald s xStock Cât valorează McDonald s xStock (MCDX) astăzi? Prețul pe viu pentru MCDX în USD este 306.9 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru MCDX în USD? $ 306.9 . Consultă Prețul actual pentru MCDX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru McDonald s xStock? Capitalizarea de piață pentru MCDX este $ 848.01K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru MCDX? Ofertă aflată în circulație pentru MCDX este 2.76K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MCDX? MCDX a obținut un preț ATH de 319.1120635657469 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MCDX? MCDX a avut un preț ATL de 293.2122259186859 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru MCDX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MCDX este $ 55.18K USD . Va crește MCDX în acest an? MCDX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MCDX pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru McDonald s xStock (MCDX)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?