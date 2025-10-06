Ce este MAY (MAY)

Predicție de preț pentru MAY (USD)

Ce valoare va avea MAY (MAY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MAY (MAY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MAY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MAY!

Tokenomie pentru MAY (MAY)

Înțelegerea tokenomică a MAY (MAY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MAY!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MAY Cât valorează MAY (MAY) astăzi? Prețul pe viu pentru MAY în USD este 0.03956 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru MAY în USD? $ 0.03956 . Consultă Prețul actual pentru MAY la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru MAY? Capitalizarea de piață pentru MAY este $ 12.37M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru MAY? Ofertă aflată în circulație pentru MAY este 312.66M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MAY? MAY a obținut un preț ATH de 10.157036358034295 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MAY? MAY a avut un preț ATL de 0.03733335169831041 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru MAY? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MAY este $ 45.28K USD . Va crește MAY în acest an? MAY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MAY pentru o analiză mai aprofundată.

