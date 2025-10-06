Prețul în timp real pentru MAY astăzi este 0.03956 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MAY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MAY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru MAY astăzi este 0.03956 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MAY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MAY pe MEXC acum.

Mai multe despre MAY

Informații de preț pentru MAY

Carte albă pentru MAY

Pagina oficială pentru MAY

Tokenomie pentru MAY

Prognoza prețurilor pentru MAY

Istoric MAY

Ghid de cumpărare MAY

Convertor valutar MAY în fiduciar

MAY Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MAY

Pret MAY (MAY)

Preț în timp real pentru 1 MAY în USD:

$0.03956
$0.03956$0.03956
-0.77%1D
USD
MAY (MAY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:42:13 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MAY (MAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
Minim 24 h
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
Maxim 24 h

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

0.00%

-0.77%

+2.54%

+2.54%

Prețul în timp real pentru MAY (MAY) este $ 0.03956. În ultimele 24 de ore, tokenul MAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03898 și un maxim de $ 0.04083, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAY este $ 10.157036358034295, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03733335169831041.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAY s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MAY (MAY)

No.1122

$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M

$ 45.28K
$ 45.28K$ 45.28K

$ 39.56M
$ 39.56M$ 39.56M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru MAY este $ 12.37M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 45.28K. Oferta aflată în circulație pentru MAY este 312.66M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.56M.

Istoric de preț pentru MAY (MAY) USD

Urmărește modificările de preț pentru MAY pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000307-0.77%
30 de zile$ -0.00236-5.63%
60 de zile$ -0.01133-22.27%
90 de zile$ +0.02956+295.60%
Modificare de preț astăzi pentru MAY

Astăzi, MAY a înregistrat o modificare de $ -0.000307 (-0.77%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MAY

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00236 (-5.63%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MAY

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MAY a văzut o modificare de $ -0.01133 (-22.27%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MAY

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.02956 (+295.60%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MAY (MAY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MAY.

Ce este MAY (MAY)

Tokenul MAY este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MAY. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MAY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MAY pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MAY fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MAY (USD)

Ce valoare va avea MAY (MAY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MAY (MAY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MAY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MAY!

Tokenomie pentru MAY (MAY)

Înțelegerea tokenomică a MAY (MAY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MAY!

Cum se cumpără MAY (MAY)

Vrei să știi cum să cumperi MAY? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MAY cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MAY în monede locale

1 MAY(MAY) în VND
1,041.0214
1 MAY(MAY) în AUD
A$0.0597356
1 MAY(MAY) în GBP
0.0292744
1 MAY(MAY) în EUR
0.033626
1 MAY(MAY) în USD
$0.03956
1 MAY(MAY) în MYR
RM0.166152
1 MAY(MAY) în TRY
1.6381796
1 MAY(MAY) în JPY
¥5.89444
1 MAY(MAY) în ARS
ARS$56.35322
1 MAY(MAY) în RUB
3.2553924
1 MAY(MAY) în INR
3.5101588
1 MAY(MAY) în IDR
Rp659.3330696
1 MAY(MAY) în KRW
55.718282
1 MAY(MAY) în PHP
2.290524
1 MAY(MAY) în EGP
￡E.1.8897812
1 MAY(MAY) în BRL
R$0.2108548
1 MAY(MAY) în CAD
C$0.0549884
1 MAY(MAY) în BDT
4.812474
1 MAY(MAY) în NGN
57.9205872
1 MAY(MAY) în COP
$153.929938
1 MAY(MAY) în ZAR
R.0.6808276
1 MAY(MAY) în UAH
1.6314544
1 MAY(MAY) în TZS
T.Sh.97.19892
1 MAY(MAY) în VES
Bs7.3186
1 MAY(MAY) în CLP
$37.93804
1 MAY(MAY) în PKR
Rs11.1278324
1 MAY(MAY) în KZT
21.6527704
1 MAY(MAY) în THB
฿1.281744
1 MAY(MAY) în TWD
NT$1.2042064
1 MAY(MAY) în AED
د.إ0.1451852
1 MAY(MAY) în CHF
Fr0.0312524
1 MAY(MAY) în HKD
HK$0.3077768
1 MAY(MAY) în AMD
֏15.1570184
1 MAY(MAY) în MAD
.د.م0.3596004
1 MAY(MAY) în MXN
$0.7271128
1 MAY(MAY) în SAR
ريال0.1479544
1 MAY(MAY) în ETB
Br5.7397604
1 MAY(MAY) în KES
KSh5.1087784
1 MAY(MAY) în JOD
د.أ0.02804804
1 MAY(MAY) în PLN
0.1432072
1 MAY(MAY) în RON
лв0.1712948
1 MAY(MAY) în SEK
kr0.3710728
1 MAY(MAY) în BGN
лв0.0656696
1 MAY(MAY) în HUF
Ft13.090404
1 MAY(MAY) în CZK
0.8181008
1 MAY(MAY) în KWD
د.ك0.01210536
1 MAY(MAY) în ILS
0.130548
1 MAY(MAY) în BOB
Bs0.272964
1 MAY(MAY) în AZN
0.067252
1 MAY(MAY) în TJS
SM0.3683036
1 MAY(MAY) în GEL
0.1076032
1 MAY(MAY) în AOA
Kz36.2603004
1 MAY(MAY) în BHD
.د.ب0.01487456
1 MAY(MAY) în BMD
$0.03956
1 MAY(MAY) în DKK
kr0.2516016
1 MAY(MAY) în HNL
L1.034494
1 MAY(MAY) în MUR
1.7924636
1 MAY(MAY) în NAD
$0.6816188
1 MAY(MAY) în NOK
kr0.3944132
1 MAY(MAY) în NZD
$0.0676476
1 MAY(MAY) în PAB
B/.0.03956
1 MAY(MAY) în PGK
K0.16813
1 MAY(MAY) în QAR
ر.ق0.1439984
1 MAY(MAY) în RSD
дин.3.948088
1 MAY(MAY) în UZS
soʻm476.6263964
1 MAY(MAY) în ALL
L3.2593484
1 MAY(MAY) în ANG
ƒ0.0708124
1 MAY(MAY) în AWG
ƒ0.071208
1 MAY(MAY) în BBD
$0.07912
1 MAY(MAY) în BAM
KM0.0656696
1 MAY(MAY) în BIF
Fr116.34596
1 MAY(MAY) în BND
$0.0506368
1 MAY(MAY) în BSD
$0.03956
1 MAY(MAY) în JMD
$6.3517536
1 MAY(MAY) în KHR
158.8753336
1 MAY(MAY) în KMF
Fr16.57564
1 MAY(MAY) în LAK
859.9999828
1 MAY(MAY) în LKR
Rs11.9621528
1 MAY(MAY) în MDL
L0.6622344
1 MAY(MAY) în MGA
Ar176.6069168
1 MAY(MAY) în MOP
P0.3168756
1 MAY(MAY) în MVR
0.605268
1 MAY(MAY) în MWK
MK68.6805116
1 MAY(MAY) în MZN
MT2.527884
1 MAY(MAY) în NPR
Rs5.625432
1 MAY(MAY) în PYG
278.58152
1 MAY(MAY) în RWF
Fr57.24332
1 MAY(MAY) în SBD
$0.3255788
1 MAY(MAY) în SCR
0.5783672
1 MAY(MAY) în SRD
$1.507236
1 MAY(MAY) în SVC
$0.3457544
1 MAY(MAY) în SZL
L0.6812232
1 MAY(MAY) în TMT
m0.13846
1 MAY(MAY) în TND
د.ت0.11519872
1 MAY(MAY) în TTD
$0.2678212
1 MAY(MAY) în UGX
Sh136.8776
1 MAY(MAY) în XAF
Fr22.11404
1 MAY(MAY) în XCD
$0.106812
1 MAY(MAY) în XOF
Fr22.11404
1 MAY(MAY) în XPF
Fr3.99556
1 MAY(MAY) în BWP
P0.5253568
1 MAY(MAY) în BZD
$0.0795156
1 MAY(MAY) în CVE
$3.7150796
1 MAY(MAY) în DJF
Fr7.04168
1 MAY(MAY) în DOP
$2.476456
1 MAY(MAY) în DZD
د.ج5.1222288
1 MAY(MAY) în FJD
$0.08901
1 MAY(MAY) în GNF
Fr343.9742
1 MAY(MAY) în GTQ
Q0.3030296
1 MAY(MAY) în GYD
$8.2723916
1 MAY(MAY) în ISK
kr4.78676

Resursă MAY

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MAY, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web MAY oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MAY

Cât valorează MAY (MAY) astăzi?
Prețul pe viu pentru MAY în USD este 0.03956 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MAY în USD?
Prețul actual pentru MAY la USD este $ 0.03956. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MAY?
Capitalizarea de piață pentru MAY este $ 12.37M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MAY?
Ofertă aflată în circulație pentru MAY este 312.66M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MAY?
MAY a obținut un preț ATH de 10.157036358034295 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MAY?
MAY a avut un preț ATL de 0.03733335169831041 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MAY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MAY este $ 45.28K USD.
Va crește MAY în acest an?
MAY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MAY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:42:13 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MAY (MAY)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Știri populare

Proiecte Notabile care Urmează să Lanseze Token-uri & Airdrop-uri în T4 din 2025

October 5, 2025

Bitcoin ajunge la 125K $! Zcash (ZEC) conduce creșterea monedelor de confidențialitate în ultima raliu crypto

October 5, 2025

SEC vs Inovație: Ce înseamnă Ultima Decizie

October 5, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MAY în USD

Sumă

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03956 USD

Tranzacționează MAY

MAY/USDT
$0.03956
$0.03956$0.03956
-0.77%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --