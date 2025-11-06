BursăDEX+
Prețul în timp real pentru KLK Foundation astăzi este 0.4462 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru KLK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru KLK pe MEXC acum.

Mai multe despre KLK

Informații de preț pentru KLK

Ce este KLK

Carte albă pentru KLK

Pagina oficială pentru KLK

Tokenomie pentru KLK

Prognoza prețurilor pentru KLK

Istoric KLK

Ghid de cumpărare KLK

Convertor valutar KLK în fiduciar

KLK Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo KLK Foundation

Pret KLK Foundation (KLK)

Preț în timp real pentru 1 KLK în USD:

$0.4472
$0.4472
+2.97%1D
USD
KLK Foundation (KLK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:56:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru KLK Foundation (KLK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.4332
$ 0.4332
Minim 24 h
$ 0.4519
$ 0.4519
Maxim 24 h

$ 0.4332
$ 0.4332

$ 0.4519
$ 0.4519

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896

+1.27%

+2.97%

-5.73%

-5.73%

Prețul în timp real pentru KLK Foundation (KLK) este $ 0.4462. În ultimele 24 de ore, tokenul KLK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.4332 și un maxim de $ 0.4519, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KLK este $ 0.631953236889443, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.35187983578947896.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KLK s-a modificat cu +1.27% în decursul ultimei ore, cu +2.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KLK Foundation (KLK)

No.508

$ 44.62M
$ 44.62M

$ 427.72K
$ 427.72K

$ 446.20M
$ 446.20M

100.00M
100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

100,000,000
100,000,000

10.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru KLK Foundation este $ 44.62M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 427.72K. Oferta aflată în circulație pentru KLK este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 446.20M.

Istoric de preț pentru KLK Foundation (KLK) USD

Urmărește modificările de preț pentru KLK Foundation pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.012899+2.97%
30 de zile$ -0.0445-9.07%
60 de zile$ -0.0237-5.05%
90 de zile$ -0.0703-13.62%
Modificare de preț astăzi pentru KLK Foundation

Astăzi, KLK a înregistrat o modificare de $ +0.012899 (+2.97%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru KLK Foundation

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0445 (-9.07%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru KLK Foundation

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, KLK a văzut o modificare de $ -0.0237 (-5.05%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru KLK Foundation

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0703 (-13.62%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru KLK Foundation (KLK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru KLK Foundation.

Ce este KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

Tokenul KLK Foundation este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile KLK Foundation. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru KLK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre KLK Foundation pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare KLK Foundation fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru KLK Foundation (USD)

Ce valoare va avea KLK Foundation (KLK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale KLK Foundation (KLK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru KLK Foundation.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru KLK Foundation!

Tokenomie pentru KLK Foundation (KLK)

Înțelegerea tokenomică a KLK Foundation (KLK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru KLK!

Cum se cumpără KLK Foundation (KLK)

Vrei să știi cum să cumperi KLK Foundation? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra KLK Foundation cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă KLK Foundation

Pentru o înțelegere mai aprofundată a KLK Foundation, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web KLK Foundation oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre KLK Foundation

Cât valorează KLK Foundation (KLK) astăzi?
Prețul pe viu pentru KLK în USD este 0.4462 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru KLK în USD?
Prețul actual pentru KLK la USD este $ 0.4462. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru KLK Foundation?
Capitalizarea de piață pentru KLK este $ 44.62M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru KLK?
Ofertă aflată în circulație pentru KLK este 100.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru KLK?
KLK a obținut un preț ATH de 0.631953236889443 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru KLK?
KLK a avut un preț ATL de 0.35187983578947896 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru KLK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru KLK este $ 427.72K USD.
Va crește KLK în acest an?
KLK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru KLK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:56:52 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru KLK Foundation (KLK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.4472
$101,877.91

$3,289.34

$155.67

$1.0003

$1,480.75

$101,877.91

$3,289.34

$2.2336

$155.67

$1.0138

$0.00000

$0.00000

$31.44

$0.1384

$0.0004386

$0.041700

$4.780

$0.47604

$5.5658

$0.1384

