Prețul în timp real pentru Karma Coin astăzi este 0.001204 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru KARMA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru KARMA pe MEXC acum.

Mai multe despre KARMA

Informații de preț pentru KARMA

Ce este KARMA

Carte albă pentru KARMA

Pagina oficială pentru KARMA

Tokenomie pentru KARMA

Prognoza prețurilor pentru KARMA

Istoric KARMA

Ghid de cumpărare KARMA

Convertor valutar KARMA în fiduciar

KARMA Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Karma Coin

Pret Karma Coin (KARMA)

Preț în timp real pentru 1 KARMA în USD:

$0.001204
+5.61%1D
USD
Karma Coin (KARMA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:56:28 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Karma Coin (KARMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00114
Minim 24 h
$ 0.0016
Maxim 24 h

$ 0.00114
$ 0.0016
--
--
0.00%

+5.61%

-14.68%

-14.68%

Prețul în timp real pentru Karma Coin (KARMA) este $ 0.001204. În ultimele 24 de ore, tokenul KARMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00114 și un maxim de $ 0.0016, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KARMA este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KARMA s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +5.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Karma Coin (KARMA)

--
$ 3.92K
$ 3.92K$ 3.92K

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Karma Coin este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 3.92K. Oferta aflată în circulație pentru KARMA este --, cu o ofertă totală de 999988284. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.20M.

Istoric de preț pentru Karma Coin (KARMA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Karma Coin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00006396+5.61%
30 de zile$ -0.001576-56.70%
60 de zile$ -0.000796-39.80%
90 de zile$ -0.000796-39.80%
Modificare de preț astăzi pentru Karma Coin

Astăzi, KARMA a înregistrat o modificare de $ +0.00006396 (+5.61%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Karma Coin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001576 (-56.70%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Karma Coin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, KARMA a văzut o modificare de $ -0.000796 (-39.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Karma Coin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000796 (-39.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Karma Coin (KARMA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Karma Coin.

Ce este Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Tokenul Karma Coin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Karma Coin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru KARMA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Karma Coin pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Karma Coin fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Karma Coin (USD)

Ce valoare va avea Karma Coin (KARMA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Karma Coin (KARMA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Karma Coin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Karma Coin!

Tokenomie pentru Karma Coin (KARMA)

Înțelegerea tokenomică a Karma Coin (KARMA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru KARMA!

Cum se cumpără Karma Coin (KARMA)

Vrei să știi cum să cumperi Karma Coin? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Karma Coin cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

KARMA în monede locale

Resursă Karma Coin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Karma Coin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Karma Coin oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Karma Coin

Cât valorează Karma Coin (KARMA) astăzi?
Prețul pe viu pentru KARMA în USD este 0.001204 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru KARMA în USD?
Prețul actual pentru KARMA la USD este $ 0.001204. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Karma Coin?
Capitalizarea de piață pentru KARMA este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru KARMA?
Ofertă aflată în circulație pentru KARMA este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru KARMA?
KARMA a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru KARMA?
KARMA a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru KARMA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru KARMA este $ 3.92K USD.
Va crește KARMA în acest an?
KARMA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru KARMA pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Karma Coin (KARMA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator KARMA în USD

Sumă

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001204 USD

Tranzacționează KARMA

KARMA/USDT
$0.001204
$0.001204$0.001204
+5.61%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

