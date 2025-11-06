Ce este KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Tokenul KaratDAO este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile KaratDAO. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru KARAT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre KaratDAO pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare KaratDAO fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru KaratDAO (USD)

Ce valoare va avea KaratDAO (KARAT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale KaratDAO (KARAT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru KaratDAO.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru KaratDAO!

Tokenomie pentru KaratDAO (KARAT)

Înțelegerea tokenomică a KaratDAO (KARAT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru KARAT!

Cum se cumpără KaratDAO (KARAT)

Vrei să știi cum să cumperi KaratDAO? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra KaratDAO cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

KARAT în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă KaratDAO

Pentru o înțelegere mai aprofundată a KaratDAO, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre KaratDAO Cât valorează KaratDAO (KARAT) astăzi? Prețul pe viu pentru KARAT în USD este 0.0005886 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru KARAT în USD? $ 0.0005886 . Consultă Prețul actual pentru KARAT la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru KaratDAO? Capitalizarea de piață pentru KARAT este $ 150.41K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru KARAT? Ofertă aflată în circulație pentru KARAT este 255.54M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru KARAT? KARAT a obținut un preț ATH de 0.05802041506845649 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru KARAT? KARAT a avut un preț ATL de 0.000463150077110209 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru KARAT? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru KARAT este $ 55.61K USD . Va crește KARAT în acest an? KARAT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru KARAT pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru KaratDAO (KARAT)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

