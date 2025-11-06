BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Intel astăzi este 37.27 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru INTCON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru INTCON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Intel astăzi este 37.27 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru INTCON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru INTCON pe MEXC acum.

Mai multe despre INTCON

Informații de preț pentru INTCON

Ce este INTCON

Pagina oficială pentru INTCON

Tokenomie pentru INTCON

Prognoza prețurilor pentru INTCON

Istoric INTCON

Ghid de cumpărare INTCON

Convertor valutar INTCON în fiduciar

INTCON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Intel

Pret Intel (INTCON)

Preț în timp real pentru 1 INTCON în USD:

$37.27
$37.27$37.27
-1.50%1D
USD
Intel (INTCON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:54:53 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Intel (INTCON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 37.24
$ 37.24$ 37.24
Minim 24 h
$ 38.69
$ 38.69$ 38.69
Maxim 24 h

$ 37.24
$ 37.24$ 37.24

$ 38.69
$ 38.69$ 38.69

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-2.26%

-1.50%

-9.21%

-9.21%

Prețul în timp real pentru Intel (INTCON) este $ 37.27. În ultimele 24 de ore, tokenul INTCON a fost tranzacționat între un minim de $ 37.24 și un maxim de $ 38.69, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INTCON este $ 42.38863945727811, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 23.741402264383435.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INTCON s-a modificat cu -2.26% în decursul ultimei ore, cu -1.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Intel (INTCON)

No.1855

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 59.58K
$ 59.58K$ 59.58K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

45.27K
45.27K 45.27K

45,274.23155711
45,274.23155711 45,274.23155711

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Intel este $ 1.69M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.58K. Oferta aflată în circulație pentru INTCON este 45.27K, cu o ofertă totală de 45274.23155711. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.69M.

Istoric de preț pentru Intel (INTCON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Intel pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.5676-1.50%
30 de zile$ +0.49+1.33%
60 de zile$ +22.27+148.46%
90 de zile$ +22.27+148.46%
Modificare de preț astăzi pentru Intel

Astăzi, INTCON a înregistrat o modificare de $ -0.5676 (-1.50%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Intel

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.49 (+1.33%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Intel

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, INTCON a văzut o modificare de $ +22.27 (+148.46%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Intel

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +22.27 (+148.46%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Intel (INTCON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Intel.

Ce este Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Intel este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Intel. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru INTCON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Intel pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Intel fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Intel (USD)

Ce valoare va avea Intel (INTCON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Intel (INTCON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Intel.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Intel!

Tokenomie pentru Intel (INTCON)

Înțelegerea tokenomică a Intel (INTCON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru INTCON!

Cum se cumpără Intel (INTCON)

Vrei să știi cum să cumperi Intel? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Intel cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

INTCON în monede locale

1 Intel(INTCON) în VND
980,760.05
1 Intel(INTCON) în AUD
A$57.3958
1 Intel(INTCON) în GBP
28.3252
1 Intel(INTCON) în EUR
32.0522
1 Intel(INTCON) în USD
$37.27
1 Intel(INTCON) în MYR
RM155.7886
1 Intel(INTCON) în TRY
1,569.8124
1 Intel(INTCON) în JPY
¥5,702.31
1 Intel(INTCON) în ARS
ARS$54,092.5599
1 Intel(INTCON) în RUB
3,024.8332
1 Intel(INTCON) în INR
3,303.9855
1 Intel(INTCON) în IDR
Rp621,166.4182
1 Intel(INTCON) în PHP
2,197.4392
1 Intel(INTCON) în EGP
￡E.1,762.4983
1 Intel(INTCON) în BRL
R$199.7672
1 Intel(INTCON) în CAD
C$52.5507
1 Intel(INTCON) în BDT
4,547.3127
1 Intel(INTCON) în NGN
53,625.5668
1 Intel(INTCON) în COP
$142,251.7633
1 Intel(INTCON) în ZAR
R.648.498
1 Intel(INTCON) în UAH
1,567.5762
1 Intel(INTCON) în TZS
T.Sh.91,572.39
1 Intel(INTCON) în VES
Bs8,311.21
1 Intel(INTCON) în CLP
$35,145.61
1 Intel(INTCON) în PKR
Rs10,533.9928
1 Intel(INTCON) în KZT
19,605.1381
1 Intel(INTCON) în THB
฿1,208.2934
1 Intel(INTCON) în TWD
NT$1,154.9973
1 Intel(INTCON) în AED
د.إ136.7809
1 Intel(INTCON) în CHF
Fr29.816
1 Intel(INTCON) în HKD
HK$289.5879
1 Intel(INTCON) în AMD
֏14,252.048
1 Intel(INTCON) în MAD
.د.م346.9837
1 Intel(INTCON) în MXN
$695.0855
1 Intel(INTCON) în SAR
ريال139.7625
1 Intel(INTCON) în ETB
Br5,720.5723
1 Intel(INTCON) în KES
KSh4,813.0478
1 Intel(INTCON) în JOD
د.أ26.42443
1 Intel(INTCON) în PLN
137.1536
1 Intel(INTCON) în RON
лв163.988
1 Intel(INTCON) în SEK
kr357.4193
1 Intel(INTCON) în BGN
лв62.9863
1 Intel(INTCON) în HUF
Ft12,485.45
1 Intel(INTCON) în CZK
786.0243
1 Intel(INTCON) în KWD
د.ك11.44189
1 Intel(INTCON) în ILS
121.8729
1 Intel(INTCON) în BOB
Bs257.163
1 Intel(INTCON) în AZN
63.359
1 Intel(INTCON) în TJS
SM343.6294
1 Intel(INTCON) în GEL
101.0017
1 Intel(INTCON) în AOA
Kz34,005.148
1 Intel(INTCON) în BHD
.د.ب14.01352
1 Intel(INTCON) în BMD
$37.27
1 Intel(INTCON) în DKK
kr241.1369
1 Intel(INTCON) în HNL
L979.4556
1 Intel(INTCON) în MUR
1,714.42
1 Intel(INTCON) în NAD
$647.3799
1 Intel(INTCON) în NOK
kr380.8994
1 Intel(INTCON) în NZD
$65.9679
1 Intel(INTCON) în PAB
B/.37.27
1 Intel(INTCON) în PGK
K159.1429
1 Intel(INTCON) în QAR
ر.ق135.6628
1 Intel(INTCON) în RSD
дин.3,787.3774
1 Intel(INTCON) în UZS
soʻm443,690.4052
1 Intel(INTCON) în ALL
L3,125.8349
1 Intel(INTCON) în ANG
ƒ66.7133
1 Intel(INTCON) în AWG
ƒ67.086
1 Intel(INTCON) în BBD
$74.54
1 Intel(INTCON) în BAM
KM62.9863
1 Intel(INTCON) în BIF
Fr109,909.23
1 Intel(INTCON) în BND
$48.451
1 Intel(INTCON) în BSD
$37.27
1 Intel(INTCON) în JMD
$5,976.2445
1 Intel(INTCON) în KHR
149,678.5562
1 Intel(INTCON) în KMF
Fr15,877.02
1 Intel(INTCON) în LAK
810,217.3751
1 Intel(INTCON) în LKR
රු11,362.5049
1 Intel(INTCON) în MDL
L637.6897
1 Intel(INTCON) în MGA
Ar167,882.715
1 Intel(INTCON) în MOP
P298.16
1 Intel(INTCON) în MVR
573.958
1 Intel(INTCON) în MWK
MK64,592.637
1 Intel(INTCON) în MZN
MT2,383.4165
1 Intel(INTCON) în NPR
रु5,281.159
1 Intel(INTCON) în PYG
264,318.84
1 Intel(INTCON) în RWF
Fr54,153.31
1 Intel(INTCON) în SBD
$306.3594
1 Intel(INTCON) în SCR
512.0898
1 Intel(INTCON) în SRD
$1,434.895
1 Intel(INTCON) în SVC
$325.7398
1 Intel(INTCON) în SZL
L646.6345
1 Intel(INTCON) în TMT
m130.445
1 Intel(INTCON) în TND
د.ت110.28193
1 Intel(INTCON) în TTD
$252.3179
1 Intel(INTCON) în UGX
Sh130,295.92
1 Intel(INTCON) în XAF
Fr21,169.36
1 Intel(INTCON) în XCD
$100.629
1 Intel(INTCON) în XOF
Fr21,169.36
1 Intel(INTCON) în XPF
Fr3,838.81
1 Intel(INTCON) în BWP
P501.2815
1 Intel(INTCON) în BZD
$74.9127
1 Intel(INTCON) în CVE
$3,565.9936
1 Intel(INTCON) în DJF
Fr6,634.06
1 Intel(INTCON) în DOP
$2,397.2064
1 Intel(INTCON) în DZD
د.ج4,871.189
1 Intel(INTCON) în FJD
$84.9756
1 Intel(INTCON) în GNF
Fr324,062.65
1 Intel(INTCON) în GTQ
Q285.4882
1 Intel(INTCON) în GYD
$7,795.3932
1 Intel(INTCON) în ISK
kr4,696.02

Resursă Intel

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Intel, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Intel oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Intel

Cât valorează Intel (INTCON) astăzi?
Prețul pe viu pentru INTCON în USD este 37.27 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru INTCON în USD?
Prețul actual pentru INTCON la USD este $ 37.27. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Intel?
Capitalizarea de piață pentru INTCON este $ 1.69M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru INTCON?
Ofertă aflată în circulație pentru INTCON este 45.27K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru INTCON?
INTCON a obținut un preț ATH de 42.38863945727811 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru INTCON?
INTCON a avut un preț ATL de 23.741402264383435 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru INTCON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru INTCON este $ 59.58K USD.
Va crește INTCON în acest an?
INTCON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru INTCON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:54:53 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Intel (INTCON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator INTCON în USD

Sumă

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 37.27 USD

Tranzacționează INTCON

INTCON/USDT
$37.27
$37.27$37.27
-1.55%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,049.19
$102,049.19$102,049.19

-1.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.64
$3,298.64$3,298.64

-2.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.01
$156.01$156.01

-2.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.86
$1,480.86$1,480.86

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,049.19
$102,049.19$102,049.19

-1.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.64
$3,298.64$3,298.64

-2.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2402
$2.2402$2.2402

-1.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.01
$156.01$156.01

-2.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0198
$1.0198$1.0198

-6.02%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.57
$30.57$30.57

+103.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1356
$0.1356$0.1356

+171.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004381
$0.0004381$0.0004381

+192.06%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038175
$0.038175$0.038175

+3,717.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.727
$4.727$4.727

+372.70%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.47585
$0.47585$0.47585

+275.36%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.1725
$5.1725$5.1725

+176.64%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1356
$0.1356$0.1356

+171.20%