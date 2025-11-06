BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Robinhood xStock astăzi este 131.56 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HOODX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HOODX pe MEXC acum.

Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:45 (UTC+8)

Prețul în timp real pentru Robinhood xStock (HOODX) este $ 131.56. În ultimele 24 de ore, tokenul HOODX a fost tranzacționat între un minim de $ 130.22 și un maxim de $ 144.77, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOODX este $ 153.08036045849482, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 91.00407335090168.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOODX s-a modificat cu -1.99% în decursul ultimei ore, cu -6.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Capitalizarea de piață actuală pentru Robinhood xStock este $ 4.08M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 68.06K. Oferta aflată în circulație pentru HOODX este 31.00K, cu o ofertă totală de 30999.84548497. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.08M.

Ce este Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Robinhood xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Robinhood xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

Predicție de preț pentru Robinhood xStock (USD)

Ce valoare va avea Robinhood xStock (HOODX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Robinhood xStock (HOODX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Robinhood xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Robinhood xStock!

Tokenomie pentru Robinhood xStock (HOODX)

Înțelegerea tokenomică a Robinhood xStock (HOODX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HOODX!

Cum se cumpără Robinhood xStock (HOODX)

Vrei să știi cum să cumperi Robinhood xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Robinhood xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

HOODX în monede locale

1 Robinhood xStock(HOODX) în VND
3,462,001.4
1 Robinhood xStock(HOODX) în AUD
A$202.6024
1 Robinhood xStock(HOODX) în GBP
99.9856
1 Robinhood xStock(HOODX) în EUR
113.1416
1 Robinhood xStock(HOODX) în USD
$131.56
1 Robinhood xStock(HOODX) în MYR
RM549.9208
1 Robinhood xStock(HOODX) în TRY
5,541.3072
1 Robinhood xStock(HOODX) în JPY
¥20,128.68
1 Robinhood xStock(HOODX) în ARS
ARS$190,942.2372
1 Robinhood xStock(HOODX) în RUB
10,677.4096
1 Robinhood xStock(HOODX) în INR
11,662.794
1 Robinhood xStock(HOODX) în IDR
Rp2,192,665.7896
1 Robinhood xStock(HOODX) în PHP
7,756.7776
1 Robinhood xStock(HOODX) în EGP
￡E.6,221.4724
1 Robinhood xStock(HOODX) în BRL
R$705.1616
1 Robinhood xStock(HOODX) în CAD
C$185.4996
1 Robinhood xStock(HOODX) în BDT
16,051.6356
1 Robinhood xStock(HOODX) în NGN
189,293.7904
1 Robinhood xStock(HOODX) în COP
$502,136.8924
1 Robinhood xStock(HOODX) în ZAR
R.2,289.144
1 Robinhood xStock(HOODX) în UAH
5,533.4136
1 Robinhood xStock(HOODX) în TZS
T.Sh.323,242.92
1 Robinhood xStock(HOODX) în VES
Bs29,337.88
1 Robinhood xStock(HOODX) în CLP
$124,061.08
1 Robinhood xStock(HOODX) în PKR
Rs37,184.1184
1 Robinhood xStock(HOODX) în KZT
69,204.5068
1 Robinhood xStock(HOODX) în THB
฿4,265.1752
1 Robinhood xStock(HOODX) în TWD
NT$4,077.0444
1 Robinhood xStock(HOODX) în AED
د.إ482.8252
1 Robinhood xStock(HOODX) în CHF
Fr105.248
1 Robinhood xStock(HOODX) în HKD
HK$1,022.2212
1 Robinhood xStock(HOODX) în AMD
֏50,308.544
1 Robinhood xStock(HOODX) în MAD
.د.م1,224.8236
1 Robinhood xStock(HOODX) în MXN
$2,453.594
1 Robinhood xStock(HOODX) în SAR
ريال493.35
1 Robinhood xStock(HOODX) în ETB
Br20,193.1444
1 Robinhood xStock(HOODX) în KES
KSh16,989.6584
1 Robinhood xStock(HOODX) în JOD
د.أ93.27604
1 Robinhood xStock(HOODX) în PLN
484.1408
1 Robinhood xStock(HOODX) în RON
лв578.864
1 Robinhood xStock(HOODX) în SEK
kr1,261.6604
1 Robinhood xStock(HOODX) în BGN
лв222.3364
1 Robinhood xStock(HOODX) în HUF
Ft44,072.6
1 Robinhood xStock(HOODX) în CZK
2,774.6004
1 Robinhood xStock(HOODX) în KWD
د.ك40.38892
1 Robinhood xStock(HOODX) în ILS
430.2012
1 Robinhood xStock(HOODX) în BOB
Bs907.764
1 Robinhood xStock(HOODX) în AZN
223.652
1 Robinhood xStock(HOODX) în TJS
SM1,212.9832
1 Robinhood xStock(HOODX) în GEL
356.5276
1 Robinhood xStock(HOODX) în AOA
Kz120,035.344
1 Robinhood xStock(HOODX) în BHD
.د.ب49.46656
1 Robinhood xStock(HOODX) în BMD
$131.56
1 Robinhood xStock(HOODX) în DKK
kr851.1932
1 Robinhood xStock(HOODX) în HNL
L3,457.3968
1 Robinhood xStock(HOODX) în MUR
6,051.76
1 Robinhood xStock(HOODX) în NAD
$2,285.1972
1 Robinhood xStock(HOODX) în NOK
kr1,344.5432
1 Robinhood xStock(HOODX) în NZD
$232.8612
1 Robinhood xStock(HOODX) în PAB
B/.131.56
1 Robinhood xStock(HOODX) în PGK
K561.7612
1 Robinhood xStock(HOODX) în QAR
ر.ق478.8784
1 Robinhood xStock(HOODX) în RSD
дин.13,369.1272
1 Robinhood xStock(HOODX) în UZS
soʻm1,566,190.2256
1 Robinhood xStock(HOODX) în ALL
L11,033.9372
1 Robinhood xStock(HOODX) în ANG
ƒ235.4924
1 Robinhood xStock(HOODX) în AWG
ƒ236.808
1 Robinhood xStock(HOODX) în BBD
$263.12
1 Robinhood xStock(HOODX) în BAM
KM222.3364
1 Robinhood xStock(HOODX) în BIF
Fr387,970.44
1 Robinhood xStock(HOODX) în BND
$171.028
1 Robinhood xStock(HOODX) în BSD
$131.56
1 Robinhood xStock(HOODX) în JMD
$21,095.646
1 Robinhood xStock(HOODX) în KHR
528,352.8536
1 Robinhood xStock(HOODX) în KMF
Fr56,044.56
1 Robinhood xStock(HOODX) în LAK
2,859,999.9428
1 Robinhood xStock(HOODX) în LKR
රු40,108.6972
1 Robinhood xStock(HOODX) în MDL
L2,250.9916
1 Robinhood xStock(HOODX) în MGA
Ar592,612.02
1 Robinhood xStock(HOODX) în MOP
P1,052.48
1 Robinhood xStock(HOODX) în MVR
2,026.024
1 Robinhood xStock(HOODX) în MWK
MK228,006.636
1 Robinhood xStock(HOODX) în MZN
MT8,413.262
1 Robinhood xStock(HOODX) în NPR
रु18,642.052
1 Robinhood xStock(HOODX) în PYG
933,023.52
1 Robinhood xStock(HOODX) în RWF
Fr191,156.68
1 Robinhood xStock(HOODX) în SBD
$1,081.4232
1 Robinhood xStock(HOODX) în SCR
1,807.6344
1 Robinhood xStock(HOODX) în SRD
$5,065.06
1 Robinhood xStock(HOODX) în SVC
$1,149.8344
1 Robinhood xStock(HOODX) în SZL
L2,282.566
1 Robinhood xStock(HOODX) în TMT
m460.46
1 Robinhood xStock(HOODX) în TND
د.ت389.28604
1 Robinhood xStock(HOODX) în TTD
$890.6612
1 Robinhood xStock(HOODX) în UGX
Sh459,933.76
1 Robinhood xStock(HOODX) în XAF
Fr74,726.08
1 Robinhood xStock(HOODX) în XCD
$355.212
1 Robinhood xStock(HOODX) în XOF
Fr74,726.08
1 Robinhood xStock(HOODX) în XPF
Fr13,550.68
1 Robinhood xStock(HOODX) în BWP
P1,769.482
1 Robinhood xStock(HOODX) în BZD
$264.4356
1 Robinhood xStock(HOODX) în CVE
$12,587.6608
1 Robinhood xStock(HOODX) în DJF
Fr23,417.68
1 Robinhood xStock(HOODX) în DOP
$8,461.9392
1 Robinhood xStock(HOODX) în DZD
د.ج17,194.892
1 Robinhood xStock(HOODX) în FJD
$299.9568
1 Robinhood xStock(HOODX) în GNF
Fr1,143,914.2
1 Robinhood xStock(HOODX) în GTQ
Q1,007.7496
1 Robinhood xStock(HOODX) în GYD
$27,517.0896
1 Robinhood xStock(HOODX) în ISK
kr16,576.56

Resursă Robinhood xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Robinhood xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Robinhood xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Robinhood xStock

Cât valorează Robinhood xStock (HOODX) astăzi?
Prețul pe viu pentru HOODX în USD este 131.56 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HOODX în USD?
Prețul actual pentru HOODX la USD este $ 131.56. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Robinhood xStock?
Capitalizarea de piață pentru HOODX este $ 4.08M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HOODX?
Ofertă aflată în circulație pentru HOODX este 31.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HOODX?
HOODX a obținut un preț ATH de 153.08036045849482 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HOODX?
HOODX a avut un preț ATL de 91.00407335090168 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HOODX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HOODX este $ 68.06K USD.
Va crește HOODX în acest an?
HOODX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HOODX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:45 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Robinhood xStock (HOODX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

