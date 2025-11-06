BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Robinhood Markets astăzi este 131.08 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HOODON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HOODON pe MEXC acum.

Pret Robinhood Markets (HOODON)

Preț în timp real pentru 1 HOODON în USD:

$131.15
-6.48%1D
Robinhood Markets (HOODON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 129.91
Minim 24 h
$ 144.65
Maxim 24 h

$ 129.91
$ 144.65
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
-1.78%

-6.47%

-6.57%

-6.57%

Prețul în timp real pentru Robinhood Markets (HOODON) este $ 131.08. În ultimele 24 de ore, tokenul HOODON a fost tranzacționat între un minim de $ 129.91 și un maxim de $ 144.65, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOODON este $ 152.93948357313678, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 96.19355397433952.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOODON s-a modificat cu -1.78% în decursul ultimei ore, cu -6.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Robinhood Markets (HOODON)

No.2531

$ 414.35K
$ 62.86K
$ 414.35K
3.16K
3,161.01691298
Capitalizarea de piață actuală pentru Robinhood Markets este $ 414.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 62.86K. Oferta aflată în circulație pentru HOODON este 3.16K, cu o ofertă totală de 3161.01691298. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 414.35K.

Istoric de preț pentru Robinhood Markets (HOODON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Robinhood Markets pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -9.0874-6.47%
30 de zile$ -11.58-8.12%
60 de zile$ +22.65+20.88%
90 de zile$ +51.08+63.85%
Modificare de preț astăzi pentru Robinhood Markets

Astăzi, HOODON a înregistrat o modificare de $ -9.0874 (-6.47%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Robinhood Markets

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -11.58 (-8.12%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Robinhood Markets

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, HOODON a văzut o modificare de $ +22.65 (+20.88%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Robinhood Markets

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +51.08 (+63.85%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Robinhood Markets (HOODON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Robinhood Markets.

Ce este Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Robinhood Markets este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Robinhood Markets. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru HOODON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Robinhood Markets pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Robinhood Markets fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Robinhood Markets (USD)

Ce valoare va avea Robinhood Markets (HOODON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Robinhood Markets (HOODON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Robinhood Markets.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Robinhood Markets!

Tokenomie pentru Robinhood Markets (HOODON)

Înțelegerea tokenomică a Robinhood Markets (HOODON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HOODON!

Cum se cumpără Robinhood Markets (HOODON)

Vrei să știi cum să cumperi Robinhood Markets? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Robinhood Markets cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

HOODON în monede locale

1 Robinhood Markets(HOODON) în VND
1 Robinhood Markets(HOODON) în AUD
1 Robinhood Markets(HOODON) în GBP
1 Robinhood Markets(HOODON) în EUR
1 Robinhood Markets(HOODON) în USD
1 Robinhood Markets(HOODON) în MYR
1 Robinhood Markets(HOODON) în TRY
1 Robinhood Markets(HOODON) în JPY
1 Robinhood Markets(HOODON) în ARS
1 Robinhood Markets(HOODON) în RUB
1 Robinhood Markets(HOODON) în INR
1 Robinhood Markets(HOODON) în IDR
1 Robinhood Markets(HOODON) în PHP
1 Robinhood Markets(HOODON) în EGP
1 Robinhood Markets(HOODON) în BRL
1 Robinhood Markets(HOODON) în CAD
1 Robinhood Markets(HOODON) în BDT
1 Robinhood Markets(HOODON) în NGN
1 Robinhood Markets(HOODON) în COP
1 Robinhood Markets(HOODON) în ZAR
1 Robinhood Markets(HOODON) în UAH
1 Robinhood Markets(HOODON) în TZS
1 Robinhood Markets(HOODON) în VES
1 Robinhood Markets(HOODON) în CLP
1 Robinhood Markets(HOODON) în PKR
1 Robinhood Markets(HOODON) în KZT
1 Robinhood Markets(HOODON) în THB
1 Robinhood Markets(HOODON) în TWD
1 Robinhood Markets(HOODON) în AED
1 Robinhood Markets(HOODON) în CHF
1 Robinhood Markets(HOODON) în HKD
1 Robinhood Markets(HOODON) în AMD
1 Robinhood Markets(HOODON) în MAD
1 Robinhood Markets(HOODON) în MXN
1 Robinhood Markets(HOODON) în SAR
1 Robinhood Markets(HOODON) în ETB
1 Robinhood Markets(HOODON) în KES
1 Robinhood Markets(HOODON) în JOD
1 Robinhood Markets(HOODON) în PLN
1 Robinhood Markets(HOODON) în RON
1 Robinhood Markets(HOODON) în SEK
1 Robinhood Markets(HOODON) în BGN
1 Robinhood Markets(HOODON) în HUF
1 Robinhood Markets(HOODON) în CZK
1 Robinhood Markets(HOODON) în KWD
1 Robinhood Markets(HOODON) în ILS
1 Robinhood Markets(HOODON) în BOB
1 Robinhood Markets(HOODON) în AZN
1 Robinhood Markets(HOODON) în TJS
1 Robinhood Markets(HOODON) în GEL
1 Robinhood Markets(HOODON) în AOA
1 Robinhood Markets(HOODON) în BHD
1 Robinhood Markets(HOODON) în BMD
1 Robinhood Markets(HOODON) în DKK
1 Robinhood Markets(HOODON) în HNL
1 Robinhood Markets(HOODON) în MUR
1 Robinhood Markets(HOODON) în NAD
1 Robinhood Markets(HOODON) în NOK
1 Robinhood Markets(HOODON) în NZD
1 Robinhood Markets(HOODON) în PAB
1 Robinhood Markets(HOODON) în PGK
1 Robinhood Markets(HOODON) în QAR
1 Robinhood Markets(HOODON) în RSD
1 Robinhood Markets(HOODON) în UZS
1 Robinhood Markets(HOODON) în ALL
1 Robinhood Markets(HOODON) în ANG
1 Robinhood Markets(HOODON) în AWG
1 Robinhood Markets(HOODON) în BBD
1 Robinhood Markets(HOODON) în BAM
1 Robinhood Markets(HOODON) în BIF
1 Robinhood Markets(HOODON) în BND
1 Robinhood Markets(HOODON) în BSD
1 Robinhood Markets(HOODON) în JMD
1 Robinhood Markets(HOODON) în KHR
1 Robinhood Markets(HOODON) în KMF
1 Robinhood Markets(HOODON) în LAK
1 Robinhood Markets(HOODON) în LKR
1 Robinhood Markets(HOODON) în MDL
1 Robinhood Markets(HOODON) în MGA
1 Robinhood Markets(HOODON) în MOP
1 Robinhood Markets(HOODON) în MVR
1 Robinhood Markets(HOODON) în MWK
1 Robinhood Markets(HOODON) în MZN
1 Robinhood Markets(HOODON) în NPR
1 Robinhood Markets(HOODON) în PYG
1 Robinhood Markets(HOODON) în RWF
1 Robinhood Markets(HOODON) în SBD
1 Robinhood Markets(HOODON) în SCR
1 Robinhood Markets(HOODON) în SRD
1 Robinhood Markets(HOODON) în SVC
1 Robinhood Markets(HOODON) în SZL
1 Robinhood Markets(HOODON) în TMT
1 Robinhood Markets(HOODON) în TND
1 Robinhood Markets(HOODON) în TTD
1 Robinhood Markets(HOODON) în UGX
1 Robinhood Markets(HOODON) în XAF
1 Robinhood Markets(HOODON) în XCD
1 Robinhood Markets(HOODON) în XOF
1 Robinhood Markets(HOODON) în XPF
1 Robinhood Markets(HOODON) în BWP
1 Robinhood Markets(HOODON) în BZD
1 Robinhood Markets(HOODON) în CVE
1 Robinhood Markets(HOODON) în DJF
1 Robinhood Markets(HOODON) în DOP
1 Robinhood Markets(HOODON) în DZD
1 Robinhood Markets(HOODON) în FJD
1 Robinhood Markets(HOODON) în GNF
1 Robinhood Markets(HOODON) în GTQ
1 Robinhood Markets(HOODON) în GYD
1 Robinhood Markets(HOODON) în ISK
Resursă Robinhood Markets

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Robinhood Markets, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Robinhood Markets oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Robinhood Markets

Cât valorează Robinhood Markets (HOODON) astăzi?
Prețul pe viu pentru HOODON în USD este 131.08 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HOODON în USD?
Prețul actual pentru HOODON la USD este $ 131.08. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Robinhood Markets?
Capitalizarea de piață pentru HOODON este $ 414.35K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HOODON?
Ofertă aflată în circulație pentru HOODON este 3.16K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HOODON?
HOODON a obținut un preț ATH de 152.93948357313678 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HOODON?
HOODON a avut un preț ATL de 96.19355397433952 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HOODON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HOODON este $ 62.86K USD.
Va crește HOODON în acest an?
HOODON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HOODON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Robinhood Markets (HOODON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

