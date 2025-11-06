BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Alphabet Class A astăzi este 282.11 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GOOGLON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GOOGLON pe MEXC acum.

Mai multe despre GOOGLON

Informații de preț pentru GOOGLON

Ce este GOOGLON

Pagina oficială pentru GOOGLON

Tokenomie pentru GOOGLON

Prognoza prețurilor pentru GOOGLON

Istoric GOOGLON

Ghid de cumpărare GOOGLON

Convertor valutar GOOGLON în fiduciar

Logo Alphabet Class A

Pret Alphabet Class A (GOOGLON)

Preț în timp real pentru 1 GOOGLON în USD:

$282.11
-0.39%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:48 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 282.11
Minim 24 h
$ 289.96
$ 289.96$ 289.96
Maxim 24 h

$ 282.11
$ 289.96
$ 299.0048828834799
$ 225.81003632470686
-2.03%

-0.38%

-1.76%

-1.76%

Prețul în timp real pentru Alphabet Class A (GOOGLON) este $ 282.11. În ultimele 24 de ore, tokenul GOOGLON a fost tranzacționat între un minim de $ 282.11 și un maxim de $ 289.96, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOOGLON este $ 299.0048828834799, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 225.81003632470686.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOOGLON s-a modificat cu -2.03% în decursul ultimei ore, cu -0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1610

$ 2.94M
$ 56.08K
$ 2.94M
10.41K
10,410.70290557
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Alphabet Class A este $ 2.94M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.08K. Oferta aflată în circulație pentru GOOGLON este 10.41K, cu o ofertă totală de 10410.70290557. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.94M.

Istoric de preț pentru Alphabet Class A (GOOGLON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Alphabet Class A pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.1045-0.38%
30 de zile$ +35.57+14.42%
60 de zile$ +46.66+19.81%
90 de zile$ +102.11+56.72%
Modificare de preț astăzi pentru Alphabet Class A

Astăzi, GOOGLON a înregistrat o modificare de $ -1.1045 (-0.38%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Alphabet Class A

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +35.57 (+14.42%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Alphabet Class A

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GOOGLON a văzut o modificare de $ +46.66 (+19.81%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Alphabet Class A

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +102.11 (+56.72%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Alphabet Class A (GOOGLON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Alphabet Class A.

Ce este Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Alphabet Class A este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Alphabet Class A. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GOOGLON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Alphabet Class A pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Alphabet Class A fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Alphabet Class A (USD)

Ce valoare va avea Alphabet Class A (GOOGLON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Alphabet Class A (GOOGLON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Alphabet Class A.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Alphabet Class A!

Tokenomie pentru Alphabet Class A (GOOGLON)

Înțelegerea tokenomică a Alphabet Class A (GOOGLON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GOOGLON!

Cum se cumpără Alphabet Class A (GOOGLON)

Vrei să știi cum să cumperi Alphabet Class A? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Alphabet Class A cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GOOGLON în monede locale

1 Alphabet Class A(GOOGLON) în VND
7,423,724.65
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în AUD
A$434.4494
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în GBP
214.4036
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în EUR
242.6146
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în USD
$282.11
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MYR
RM1,179.2198
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TRY
11,882.4732
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în JPY
¥43,162.83
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ARS
ARS$409,445.9907
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în RUB
22,896.0476
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în INR
25,009.0515
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în IDR
Rp4,701,831.4526
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în PHP
16,633.2056
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în EGP
￡E.13,340.9819
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BRL
R$1,512.1096
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în CAD
C$397.7751
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BDT
34,420.2411
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în NGN
405,911.1524
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în COP
$1,076,754.6269
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ZAR
R.4,897.4296
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în UAH
11,865.5466
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TZS
T.Sh.693,144.27
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în VES
Bs62,910.53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în CLP
$265,747.62
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în PKR
Rs79,735.5704
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în KZT
148,398.3233
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în THB
฿9,146.0062
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TWD
NT$8,742.5889
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în AED
د.إ1,035.3437
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în CHF
Fr225.688
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în HKD
HK$2,191.9947
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în AMD
֏107,878.864
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MAD
.د.م2,626.4441
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MXN
$5,261.3515
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SAR
ريال1,057.9125
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ETB
Br43,301.0639
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în KES
KSh36,431.6854
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în JOD
د.أ200.01599
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în PLN
1,038.1648
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în RON
лв1,241.284
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SEK
kr2,705.4349
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BGN
лв476.7659
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în HUF
Ft94,413.7537
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în CZK
5,949.6999
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în KWD
د.ك86.60777
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ILS
919.6786
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BOB
Bs1,946.559
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în AZN
479.587
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TJS
SM2,601.0542
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în GEL
764.5181
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în AOA
Kz257,397.164
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BHD
.د.ب106.35547
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BMD
$282.11
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în DKK
kr1,825.2517
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în HNL
L7,413.8508
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MUR
12,977.06
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în NAD
$4,900.2507
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în NOK
kr2,883.1642
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în NZD
$499.3347
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în PAB
B/.282.11
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în PGK
K1,204.6097
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în QAR
ر.ق1,026.8804
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în RSD
дин.28,670.8393
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în UZS
soʻm3,358,451.8436
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ALL
L23,660.5657
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ANG
ƒ504.9769
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în AWG
ƒ507.798
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BBD
$564.22
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BAM
KM476.7659
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BIF
Fr831,942.39
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BND
$366.743
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BSD
$282.11
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în JMD
$45,236.3385
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în KHR
1,132,970.6866
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în KMF
Fr120,178.86
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în LAK
6,132,825.9643
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în LKR
රු86,006.8757
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MDL
L4,826.9021
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MGA
Ar1,270,764.495
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MOP
P2,256.88
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MVR
4,344.494
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MWK
MK488,924.841
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în MZN
MT18,040.9345
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în NPR
रु39,974.987
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în PYG
2,000,724.12
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în RWF
Fr409,905.83
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SBD
$2,318.9442
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SCR
3,876.1914
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SRD
$10,861.235
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SVC
$2,465.6414
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în SZL
L4,894.6085
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TMT
m987.385
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TND
د.ت834.76349
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în TTD
$1,909.8847
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în UGX
Sh986,256.56
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în XAF
Fr160,238.48
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în XCD
$761.697
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în XOF
Fr160,238.48
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în XPF
Fr29,057.33
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BWP
P3,794.3795
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în BZD
$567.0411
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în CVE
$26,992.2848
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în DJF
Fr50,215.58
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în DOP
$18,145.3152
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în DZD
د.ج36,809.7128
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în FJD
$643.2108
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în GNF
Fr2,452,946.45
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în GTQ
Q2,160.9626
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în GYD
$59,006.1276
1 Alphabet Class A(GOOGLON) în ISK
kr35,545.86

Resursă Alphabet Class A

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Alphabet Class A, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Alphabet Class A oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Alphabet Class A

Cât valorează Alphabet Class A (GOOGLON) astăzi?
Prețul pe viu pentru GOOGLON în USD este 282.11 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GOOGLON în USD?
Prețul actual pentru GOOGLON la USD este $ 282.11. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Alphabet Class A?
Capitalizarea de piață pentru GOOGLON este $ 2.94M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GOOGLON?
Ofertă aflată în circulație pentru GOOGLON este 10.41K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GOOGLON?
GOOGLON a obținut un preț ATH de 299.0048828834799 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GOOGLON?
GOOGLON a avut un preț ATL de 225.81003632470686 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GOOGLON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GOOGLON este $ 56.08K USD.
Va crește GOOGLON în acest an?
GOOGLON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GOOGLON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:48 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Alphabet Class A (GOOGLON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

