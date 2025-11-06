BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru GOAT Network astăzi este 0.09111 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GOATED în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GOATED pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru GOAT Network astăzi este 0.09111 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GOATED în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GOATED pe MEXC acum.

Mai multe despre GOATED

Informații de preț pentru GOATED

Ce este GOATED

Carte albă pentru GOATED

Pagina oficială pentru GOATED

Tokenomie pentru GOATED

Prognoza prețurilor pentru GOATED

Istoric GOATED

Ghid de cumpărare GOATED

Convertor valutar GOATED în fiduciar

GOATED Spot

Contracte la termenGOATED USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo GOAT Network

Pret GOAT Network (GOATED)

Preț în timp real pentru 1 GOATED în USD:

$0.09111
$0.09111$0.09111
+0.85%1D
USD
GOAT Network (GOATED) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru GOAT Network (GOATED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0873
$ 0.0873$ 0.0873
Minim 24 h
$ 0.09335
$ 0.09335$ 0.09335
Maxim 24 h

$ 0.0873
$ 0.0873$ 0.0873

$ 0.09335
$ 0.09335$ 0.09335

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

+0.77%

+0.85%

-8.87%

-8.87%

Prețul în timp real pentru GOAT Network (GOATED) este $ 0.09111. În ultimele 24 de ore, tokenul GOATED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0873 și un maxim de $ 0.09335, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOATED este $ 0.19772632791076053, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.052417385027545234.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOATED s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu +0.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GOAT Network (GOATED)

No.1134

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

$ 57.89K
$ 57.89K$ 57.89K

$ 91.11M
$ 91.11M$ 91.11M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru GOAT Network este $ 9.51M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.89K. Oferta aflată în circulație pentru GOATED este 104.35M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 91.11M.

Istoric de preț pentru GOAT Network (GOATED) USD

Urmărește modificările de preț pentru GOAT Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0007679+0.85%
30 de zile$ +0.02272+33.22%
60 de zile$ +0.04111+82.22%
90 de zile$ +0.04111+82.22%
Modificare de preț astăzi pentru GOAT Network

Astăzi, GOATED a înregistrat o modificare de $ +0.0007679 (+0.85%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru GOAT Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.02272 (+33.22%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru GOAT Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GOATED a văzut o modificare de $ +0.04111 (+82.22%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru GOAT Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.04111 (+82.22%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru GOAT Network (GOATED)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru GOAT Network.

Ce este GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Tokenul GOAT Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile GOAT Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GOATED pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre GOAT Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare GOAT Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru GOAT Network (USD)

Ce valoare va avea GOAT Network (GOATED) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale GOAT Network (GOATED) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru GOAT Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru GOAT Network!

Tokenomie pentru GOAT Network (GOATED)

Înțelegerea tokenomică a GOAT Network (GOATED) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GOATED!

Cum se cumpără GOAT Network (GOATED)

Vrei să știi cum să cumperi GOAT Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra GOAT Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GOATED în monede locale

1 GOAT Network(GOATED) în VND
2,397.55965
1 GOAT Network(GOATED) în AUD
A$0.1403094
1 GOAT Network(GOATED) în GBP
0.0692436
1 GOAT Network(GOATED) în EUR
0.0783546
1 GOAT Network(GOATED) în USD
$0.09111
1 GOAT Network(GOATED) în MYR
RM0.3808398
1 GOAT Network(GOATED) în TRY
3.8375532
1 GOAT Network(GOATED) în JPY
¥13.93983
1 GOAT Network(GOATED) în ARS
ARS$132.2343207
1 GOAT Network(GOATED) în RUB
7.3944876
1 GOAT Network(GOATED) în INR
8.0769015
1 GOAT Network(GOATED) în IDR
Rp1,518.4993926
1 GOAT Network(GOATED) în PHP
5.3718456
1 GOAT Network(GOATED) în EGP
￡E.4.3085919
1 GOAT Network(GOATED) în BRL
R$0.4883496
1 GOAT Network(GOATED) în CAD
C$0.1284651
1 GOAT Network(GOATED) în BDT
11.1163311
1 GOAT Network(GOATED) în NGN
131.0927124
1 GOAT Network(GOATED) în COP
$347.7477369
1 GOAT Network(GOATED) în ZAR
R.1.5816696
1 GOAT Network(GOATED) în UAH
3.8320866
1 GOAT Network(GOATED) în TZS
T.Sh.223.85727
1 GOAT Network(GOATED) în VES
Bs20.31753
1 GOAT Network(GOATED) în CLP
$85.82562
1 GOAT Network(GOATED) în PKR
Rs25.7513304
1 GOAT Network(GOATED) în KZT
47.9265933
1 GOAT Network(GOATED) în THB
฿2.9537862
1 GOAT Network(GOATED) în TWD
NT$2.8234989
1 GOAT Network(GOATED) în AED
د.إ0.3343737
1 GOAT Network(GOATED) în CHF
Fr0.072888
1 GOAT Network(GOATED) în HKD
HK$0.7079247
1 GOAT Network(GOATED) în AMD
֏34.840464
1 GOAT Network(GOATED) în MAD
.د.م0.8482341
1 GOAT Network(GOATED) în MXN
$1.6992015
1 GOAT Network(GOATED) în SAR
ريال0.3416625
1 GOAT Network(GOATED) în ETB
Br13.9844739
1 GOAT Network(GOATED) în KES
KSh11.7659454
1 GOAT Network(GOATED) în JOD
د.أ0.06459699
1 GOAT Network(GOATED) în PLN
0.3352848
1 GOAT Network(GOATED) în RON
лв0.400884
1 GOAT Network(GOATED) în SEK
kr0.8737449
1 GOAT Network(GOATED) în BGN
лв0.1539759
1 GOAT Network(GOATED) în HUF
Ft30.4917837
1 GOAT Network(GOATED) în CZK
1.9215099
1 GOAT Network(GOATED) în KWD
د.ك0.02797077
1 GOAT Network(GOATED) în ILS
0.2970186
1 GOAT Network(GOATED) în BOB
Bs0.628659
1 GOAT Network(GOATED) în AZN
0.154887
1 GOAT Network(GOATED) în TJS
SM0.8400342
1 GOAT Network(GOATED) în GEL
0.2469081
1 GOAT Network(GOATED) în AOA
Kz83.128764
1 GOAT Network(GOATED) în BHD
.د.ب0.03434847
1 GOAT Network(GOATED) în BMD
$0.09111
1 GOAT Network(GOATED) în DKK
kr0.5894817
1 GOAT Network(GOATED) în HNL
L2.3943708
1 GOAT Network(GOATED) în MUR
4.19106
1 GOAT Network(GOATED) în NAD
$1.5825807
1 GOAT Network(GOATED) în NOK
kr0.9311442
1 GOAT Network(GOATED) în NZD
$0.1612647
1 GOAT Network(GOATED) în PAB
B/.0.09111
1 GOAT Network(GOATED) în PGK
K0.3890397
1 GOAT Network(GOATED) în QAR
ر.ق0.3316404
1 GOAT Network(GOATED) în RSD
дин.9.2595093
1 GOAT Network(GOATED) în UZS
soʻm1,084.6426836
1 GOAT Network(GOATED) în ALL
L7.6413957
1 GOAT Network(GOATED) în ANG
ƒ0.1630869
1 GOAT Network(GOATED) în AWG
ƒ0.163998
1 GOAT Network(GOATED) în BBD
$0.18222
1 GOAT Network(GOATED) în BAM
KM0.1539759
1 GOAT Network(GOATED) în BIF
Fr268.68339
1 GOAT Network(GOATED) în BND
$0.118443
1 GOAT Network(GOATED) în BSD
$0.09111
1 GOAT Network(GOATED) în JMD
$14.6094885
1 GOAT Network(GOATED) în KHR
365.9032266
1 GOAT Network(GOATED) în KMF
Fr38.81286
1 GOAT Network(GOATED) în LAK
1,980.6521343
1 GOAT Network(GOATED) în LKR
රු27.7767057
1 GOAT Network(GOATED) în MDL
L1.5588921
1 GOAT Network(GOATED) în MGA
Ar410.404995
1 GOAT Network(GOATED) în MOP
P0.72888
1 GOAT Network(GOATED) în MVR
1.403094
1 GOAT Network(GOATED) în MWK
MK157.902741
1 GOAT Network(GOATED) în MZN
MT5.8264845
1 GOAT Network(GOATED) în NPR
रु12.910287
1 GOAT Network(GOATED) în PYG
646.15212
1 GOAT Network(GOATED) în RWF
Fr132.38283
1 GOAT Network(GOATED) în SBD
$0.7489242
1 GOAT Network(GOATED) în SCR
1.2518514
1 GOAT Network(GOATED) în SRD
$3.507735
1 GOAT Network(GOATED) în SVC
$0.7963014
1 GOAT Network(GOATED) în SZL
L1.5807585
1 GOAT Network(GOATED) în TMT
m0.318885
1 GOAT Network(GOATED) în TND
د.ت0.26959449
1 GOAT Network(GOATED) în TTD
$0.6168147
1 GOAT Network(GOATED) în UGX
Sh318.52056
1 GOAT Network(GOATED) în XAF
Fr51.75048
1 GOAT Network(GOATED) în XCD
$0.245997
1 GOAT Network(GOATED) în XOF
Fr51.75048
1 GOAT Network(GOATED) în XPF
Fr9.38433
1 GOAT Network(GOATED) în BWP
P1.2254295
1 GOAT Network(GOATED) în BZD
$0.1831311
1 GOAT Network(GOATED) în CVE
$8.7174048
1 GOAT Network(GOATED) în DJF
Fr16.21758
1 GOAT Network(GOATED) în DOP
$5.8601952
1 GOAT Network(GOATED) în DZD
د.ج11.8880328
1 GOAT Network(GOATED) în FJD
$0.2077308
1 GOAT Network(GOATED) în GNF
Fr792.20145
1 GOAT Network(GOATED) în GTQ
Q0.6979026
1 GOAT Network(GOATED) în GYD
$19.0565676
1 GOAT Network(GOATED) în ISK
kr11.47986

Resursă GOAT Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a GOAT Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web GOAT Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre GOAT Network

Cât valorează GOAT Network (GOATED) astăzi?
Prețul pe viu pentru GOATED în USD este 0.09111 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GOATED în USD?
Prețul actual pentru GOATED la USD este $ 0.09111. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru GOAT Network?
Capitalizarea de piață pentru GOATED este $ 9.51M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GOATED?
Ofertă aflată în circulație pentru GOATED este 104.35M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GOATED?
GOATED a obținut un preț ATH de 0.19772632791076053 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GOATED?
GOATED a avut un preț ATL de 0.052417385027545234 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GOATED?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GOATED este $ 57.89K USD.
Va crește GOATED în acest an?
GOATED ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GOATED pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:40 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru GOAT Network (GOATED)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator GOATED în USD

Sumă

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.09111 USD

Tranzacționează GOATED

GOATED/USDT
$0.09111
$0.09111$0.09111
+0.88%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,842.03
$101,842.03$101,842.03

-1.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,289.35
$3,289.35$3,289.35

-3.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.87
$155.87$155.87

-2.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.71
$1,480.71$1,480.71

+0.31%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,842.03
$101,842.03$101,842.03

-1.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,289.35
$3,289.35$3,289.35

-3.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2335
$2.2335$2.2335

-1.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.87
$155.87$155.87

-2.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0137
$1.0137$1.0137

-6.58%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.74
$30.74$30.74

+104.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1373
$0.1373$0.1373

+174.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004371
$0.0004371$0.0004371

+191.40%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.042000
$0.042000$0.042000

+4,100.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.714
$4.714$4.714

+371.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.47911
$0.47911$0.47911

+277.93%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.2412
$5.2412$5.2412

+180.32%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1373
$0.1373$0.1373

+174.60%