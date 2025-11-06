Ce este GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps). The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

Tokenul GraphAI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile GraphAI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre GraphAI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare GraphAI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru GraphAI (USD)

Ce valoare va avea GraphAI (GAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale GraphAI (GAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru GraphAI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru GraphAI!

Tokenomie pentru GraphAI (GAI)

Înțelegerea tokenomică a GraphAI (GAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GAI!

Cum se cumpără GraphAI (GAI)

Vrei să știi cum să cumperi GraphAI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra GraphAI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GAI în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă GraphAI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a GraphAI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre GraphAI Cât valorează GraphAI (GAI) astăzi? Prețul pe viu pentru GAI în USD este 0.0716 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru GAI în USD? $ 0.0716 . Care este capitalizarea de piață pentru GraphAI? Capitalizarea de piață pentru GAI este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru GAI? Ofertă aflată în circulație pentru GAI este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GAI? GAI a obținut un preț ATH de 0.8571500421232581 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GAI? GAI a avut un preț ATL de 0.000940784235454038 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru GAI? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GAI este $ 377.05K USD . Va crește GAI în acest an? GAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor.

Actualizări importante din industrie pentru GraphAI (GAI)

