BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru GraphAI astăzi este 0.0716 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GAI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru GraphAI astăzi este 0.0716 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GAI pe MEXC acum.

Mai multe despre GAI

Informații de preț pentru GAI

Ce este GAI

Pagina oficială pentru GAI

Tokenomie pentru GAI

Prognoza prețurilor pentru GAI

Istoric GAI

Ghid de cumpărare GAI

Convertor valutar GAI în fiduciar

GAI Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo GraphAI

Pret GraphAI (GAI)

Preț în timp real pentru 1 GAI în USD:

$0.0716
$0.0716$0.0716
-6.64%1D
USD
GraphAI (GAI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:34 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru GraphAI (GAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0704
$ 0.0704$ 0.0704
Minim 24 h
$ 0.0831
$ 0.0831$ 0.0831
Maxim 24 h

$ 0.0704
$ 0.0704$ 0.0704

$ 0.0831
$ 0.0831$ 0.0831

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

-3.77%

-6.64%

-36.64%

-36.64%

Prețul în timp real pentru GraphAI (GAI) este $ 0.0716. În ultimele 24 de ore, tokenul GAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0704 și un maxim de $ 0.0831, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GAI este $ 0.8571500421232581, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000940784235454038.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GAI s-a modificat cu -3.77% în decursul ultimei ore, cu -6.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GraphAI (GAI)

No.3867

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 377.05K
$ 377.05K$ 377.05K

$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru GraphAI este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 377.05K. Oferta aflată în circulație pentru GAI este 0.00, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.16M.

Istoric de preț pentru GraphAI (GAI) USD

Urmărește modificările de preț pentru GraphAI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.005092-6.64%
30 de zile$ -0.1529-68.11%
60 de zile$ -0.1284-64.20%
90 de zile$ -0.1284-64.20%
Modificare de preț astăzi pentru GraphAI

Astăzi, GAI a înregistrat o modificare de $ -0.005092 (-6.64%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru GraphAI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1529 (-68.11%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru GraphAI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GAI a văzut o modificare de $ -0.1284 (-64.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru GraphAI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1284 (-64.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru GraphAI (GAI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru GraphAI.

Ce este GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

Tokenul GraphAI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile GraphAI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre GraphAI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare GraphAI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru GraphAI (USD)

Ce valoare va avea GraphAI (GAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale GraphAI (GAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru GraphAI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru GraphAI!

Tokenomie pentru GraphAI (GAI)

Înțelegerea tokenomică a GraphAI (GAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GAI!

Cum se cumpără GraphAI (GAI)

Vrei să știi cum să cumperi GraphAI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra GraphAI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GAI în monede locale

1 GraphAI(GAI) în VND
1,884.154
1 GraphAI(GAI) în AUD
A$0.110264
1 GraphAI(GAI) în GBP
0.054416
1 GraphAI(GAI) în EUR
0.061576
1 GraphAI(GAI) în USD
$0.0716
1 GraphAI(GAI) în MYR
RM0.299288
1 GraphAI(GAI) în TRY
3.015076
1 GraphAI(GAI) în JPY
¥10.9548
1 GraphAI(GAI) în ARS
ARS$103.918092
1 GraphAI(GAI) în RUB
5.811056
1 GraphAI(GAI) în INR
6.34734
1 GraphAI(GAI) în IDR
Rp1,193.332856
1 GraphAI(GAI) în PHP
4.22082
1 GraphAI(GAI) în EGP
￡E.3.385964
1 GraphAI(GAI) în BRL
R$0.383776
1 GraphAI(GAI) în CAD
C$0.100956
1 GraphAI(GAI) în BDT
8.735916
1 GraphAI(GAI) în NGN
102.873448
1 GraphAI(GAI) în COP
$273.282164
1 GraphAI(GAI) în ZAR
R.1.242976
1 GraphAI(GAI) în UAH
3.011496
1 GraphAI(GAI) în TZS
T.Sh.175.9212
1 GraphAI(GAI) în VES
Bs15.9668
1 GraphAI(GAI) în CLP
$67.4472
1 GraphAI(GAI) în PKR
Rs20.237024
1 GraphAI(GAI) în KZT
37.663748
1 GraphAI(GAI) în THB
฿2.320556
1 GraphAI(GAI) în TWD
NT$2.21602
1 GraphAI(GAI) în AED
د.إ0.262772
1 GraphAI(GAI) în CHF
Fr0.05728
1 GraphAI(GAI) în HKD
HK$0.556332
1 GraphAI(GAI) în AMD
֏27.37984
1 GraphAI(GAI) în MAD
.د.م0.666596
1 GraphAI(GAI) în MXN
$1.332476
1 GraphAI(GAI) în SAR
ريال0.2685
1 GraphAI(GAI) în ETB
Br10.989884
1 GraphAI(GAI) în KES
KSh9.246424
1 GraphAI(GAI) în JOD
د.أ0.0507644
1 GraphAI(GAI) în PLN
0.263488
1 GraphAI(GAI) în RON
лв0.31504
1 GraphAI(GAI) în SEK
kr0.686644
1 GraphAI(GAI) în BGN
лв0.121004
1 GraphAI(GAI) în HUF
Ft23.962372
1 GraphAI(GAI) în CZK
1.510044
1 GraphAI(GAI) în KWD
د.ك0.0219812
1 GraphAI(GAI) în ILS
0.233416
1 GraphAI(GAI) în BOB
Bs0.49404
1 GraphAI(GAI) în AZN
0.12172
1 GraphAI(GAI) în TJS
SM0.660152
1 GraphAI(GAI) în GEL
0.194036
1 GraphAI(GAI) în AOA
Kz65.32784
1 GraphAI(GAI) în BHD
.د.ب0.0269932
1 GraphAI(GAI) în BMD
$0.0716
1 GraphAI(GAI) în DKK
kr0.463252
1 GraphAI(GAI) în HNL
L1.881648
1 GraphAI(GAI) în MUR
3.2936
1 GraphAI(GAI) în NAD
$1.243692
1 GraphAI(GAI) în NOK
kr0.731752
1 GraphAI(GAI) în NZD
$0.126732
1 GraphAI(GAI) în PAB
B/.0.0716
1 GraphAI(GAI) în PGK
K0.305732
1 GraphAI(GAI) în QAR
ر.ق0.260624
1 GraphAI(GAI) în RSD
дин.7.276708
1 GraphAI(GAI) în UZS
soʻm852.380816
1 GraphAI(GAI) în ALL
L6.005092
1 GraphAI(GAI) în ANG
ƒ0.128164
1 GraphAI(GAI) în AWG
ƒ0.12888
1 GraphAI(GAI) în BBD
$0.1432
1 GraphAI(GAI) în BAM
KM0.121004
1 GraphAI(GAI) în BIF
Fr211.1484
1 GraphAI(GAI) în BND
$0.09308
1 GraphAI(GAI) în BSD
$0.0716
1 GraphAI(GAI) în JMD
$11.48106
1 GraphAI(GAI) în KHR
287.549896
1 GraphAI(GAI) în KMF
Fr30.5016
1 GraphAI(GAI) în LAK
1,556.521708
1 GraphAI(GAI) în LKR
රු21.828692
1 GraphAI(GAI) în MDL
L1.225076
1 GraphAI(GAI) în MGA
Ar322.5222
1 GraphAI(GAI) în MOP
P0.5728
1 GraphAI(GAI) în MVR
1.10264
1 GraphAI(GAI) în MWK
MK124.08996
1 GraphAI(GAI) în MZN
MT4.57882
1 GraphAI(GAI) în NPR
रु10.14572
1 GraphAI(GAI) în PYG
507.7872
1 GraphAI(GAI) în RWF
Fr104.0348
1 GraphAI(GAI) în SBD
$0.588552
1 GraphAI(GAI) în SCR
0.983784
1 GraphAI(GAI) în SRD
$2.7566
1 GraphAI(GAI) în SVC
$0.625784
1 GraphAI(GAI) în SZL
L1.24226
1 GraphAI(GAI) în TMT
m0.2506
1 GraphAI(GAI) în TND
د.ت0.2118644
1 GraphAI(GAI) în TTD
$0.484732
1 GraphAI(GAI) în UGX
Sh250.3136
1 GraphAI(GAI) în XAF
Fr40.6688
1 GraphAI(GAI) în XCD
$0.19332
1 GraphAI(GAI) în XOF
Fr40.6688
1 GraphAI(GAI) în XPF
Fr7.3748
1 GraphAI(GAI) în BWP
P0.96302
1 GraphAI(GAI) în BZD
$0.143916
1 GraphAI(GAI) în CVE
$6.850688
1 GraphAI(GAI) în DJF
Fr12.7448
1 GraphAI(GAI) în DOP
$4.605312
1 GraphAI(GAI) în DZD
د.ج9.342368
1 GraphAI(GAI) în FJD
$0.163248
1 GraphAI(GAI) în GNF
Fr622.562
1 GraphAI(GAI) în GTQ
Q0.548456
1 GraphAI(GAI) în GYD
$14.975856
1 GraphAI(GAI) în ISK
kr9.0216

Resursă GraphAI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a GraphAI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web GraphAI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre GraphAI

Cât valorează GraphAI (GAI) astăzi?
Prețul pe viu pentru GAI în USD este 0.0716 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GAI în USD?
Prețul actual pentru GAI la USD este $ 0.0716. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru GraphAI?
Capitalizarea de piață pentru GAI este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GAI?
Ofertă aflată în circulație pentru GAI este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GAI?
GAI a obținut un preț ATH de 0.8571500421232581 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GAI?
GAI a avut un preț ATL de 0.000940784235454038 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GAI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GAI este $ 377.05K USD.
Va crește GAI în acest an?
GAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GAI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:34 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru GraphAI (GAI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator GAI în USD

Sumă

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0.0716 USD

Tranzacționează GAI

GAI/USDT
$0.0716
$0.0716$0.0716
-6.52%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,912.69
$101,912.69$101,912.69

-1.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.35
$3,297.35$3,297.35

-2.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

-2.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.91
$1,480.91$1,480.91

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,912.69
$101,912.69$101,912.69

-1.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.35
$3,297.35$3,297.35

-2.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2359
$2.2359$2.2359

-1.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

-2.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0192
$1.0192$1.0192

-6.08%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.74
$30.74$30.74

+104.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1383
$0.1383$0.1383

+176.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004360
$0.0004360$0.0004360

+190.66%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.045000
$0.045000$0.045000

+4,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.646
$4.646$4.646

+364.60%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.48847
$0.48847$0.48847

+285.31%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.3554
$5.3554$5.3554

+186.43%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1383
$0.1383$0.1383

+176.60%