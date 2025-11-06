BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Flux AI astăzi este 0.0000205 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FLUXAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FLUXAI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Flux AI astăzi este 0.0000205 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FLUXAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FLUXAI pe MEXC acum.

Mai multe despre FLUXAI

Informații de preț pentru FLUXAI

Ce este FLUXAI

Carte albă pentru FLUXAI

Pagina oficială pentru FLUXAI

Tokenomie pentru FLUXAI

Prognoza prețurilor pentru FLUXAI

Istoric FLUXAI

Ghid de cumpărare FLUXAI

Convertor valutar FLUXAI în fiduciar

FLUXAI Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Flux AI

Pret Flux AI (FLUXAI)

Preț în timp real pentru 1 FLUXAI în USD:

$0.0000205
$0.0000205$0.0000205
+7.89%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:49:19 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Flux AI (FLUXAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000186
$ 0.0000186$ 0.0000186
Minim 24 h
$ 0.0000249
$ 0.0000249$ 0.0000249
Maxim 24 h

$ 0.0000186
$ 0.0000186$ 0.0000186

$ 0.0000249
$ 0.0000249$ 0.0000249

--
----

--
----

-2.39%

+7.89%

-92.03%

-92.03%

Prețul în timp real pentru Flux AI (FLUXAI) este $ 0.0000205. În ultimele 24 de ore, tokenul FLUXAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000186 și un maxim de $ 0.0000249, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLUXAI este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLUXAI s-a modificat cu -2.39% în decursul ultimei ore, cu +7.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -92.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flux AI (FLUXAI)

--
----

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

$ 20.50K
$ 20.50K$ 20.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Flux AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 4.47K. Oferta aflată în circulație pentru FLUXAI este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.50K.

Istoric de preț pentru Flux AI (FLUXAI) USD

Urmărește modificările de preț pentru Flux AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000001499+7.89%
30 de zile$ -0.0269815-99.93%
60 de zile$ -0.0009795-97.95%
90 de zile$ -0.0009795-97.95%
Modificare de preț astăzi pentru Flux AI

Astăzi, FLUXAI a înregistrat o modificare de $ +0.000001499 (+7.89%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Flux AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0269815 (-99.93%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Flux AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FLUXAI a văzut o modificare de $ -0.0009795 (-97.95%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Flux AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0009795 (-97.95%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Flux AI (FLUXAI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Flux AI.

Ce este Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Tokenul Flux AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Flux AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FLUXAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Flux AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Flux AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Flux AI (USD)

Ce valoare va avea Flux AI (FLUXAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Flux AI (FLUXAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Flux AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Flux AI!

Tokenomie pentru Flux AI (FLUXAI)

Înțelegerea tokenomică a Flux AI (FLUXAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FLUXAI!

Cum se cumpără Flux AI (FLUXAI)

Vrei să știi cum să cumperi Flux AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Flux AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FLUXAI în monede locale

Resursă Flux AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Flux AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Flux AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Flux AI

Cât valorează Flux AI (FLUXAI) astăzi?
Prețul pe viu pentru FLUXAI în USD este 0.0000205 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FLUXAI în USD?
Prețul actual pentru FLUXAI la USD este $ 0.0000205. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Flux AI?
Capitalizarea de piață pentru FLUXAI este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FLUXAI?
Ofertă aflată în circulație pentru FLUXAI este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FLUXAI?
FLUXAI a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FLUXAI?
FLUXAI a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FLUXAI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FLUXAI este $ 4.47K USD.
Va crește FLUXAI în acest an?
FLUXAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FLUXAI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:49:19 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator FLUXAI în USD

Sumă

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0000205 USD

Tranzacționează FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0000205
$0.0000205$0.0000205
+7.32%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

