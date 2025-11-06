BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Figma astăzi este 44.34 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FIGON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FIGON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Figma astăzi este 44.34 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FIGON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FIGON pe MEXC acum.

Mai multe despre FIGON

Informații de preț pentru FIGON

Ce este FIGON

Pagina oficială pentru FIGON

Tokenomie pentru FIGON

Prognoza prețurilor pentru FIGON

Istoric FIGON

Ghid de cumpărare FIGON

Convertor valutar FIGON în fiduciar

FIGON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Figma

Pret Figma (FIGON)

Preț în timp real pentru 1 FIGON în USD:

$44.34
-3.44%1D
USD
Figma (FIGON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:48:42 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Figma (FIGON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 43.13
Minim 24 h
$ 48.36
Maxim 24 h

$ 43.13
$ 48.36
$ 71.95000313657503
$ 44.126521767828876
+0.95%

-3.44%

-10.95%

-10.95%

Prețul în timp real pentru Figma (FIGON) este $ 44.34. În ultimele 24 de ore, tokenul FIGON a fost tranzacționat între un minim de $ 43.13 și un maxim de $ 48.36, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIGON este $ 71.95000313657503, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 44.126521767828876.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIGON s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu -3.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Figma (FIGON)

No.2587

$ 368.74K
$ 86.81K
$ 368.74K
8.32K
8,316.26322265
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Figma este $ 368.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 86.81K. Oferta aflată în circulație pentru FIGON este 8.32K, cu o ofertă totală de 8316.26322265. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 368.74K.

Istoric de preț pentru Figma (FIGON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Figma pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.5796-3.44%
30 de zile$ -16.26-26.84%
60 de zile$ +14.34+47.80%
90 de zile$ +14.34+47.80%
Modificare de preț astăzi pentru Figma

Astăzi, FIGON a înregistrat o modificare de $ -1.5796 (-3.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Figma

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -16.26 (-26.84%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Figma

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FIGON a văzut o modificare de $ +14.34 (+47.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Figma

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +14.34 (+47.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Figma (FIGON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Figma.

Ce este Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Figma este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Figma. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FIGON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Figma pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Figma fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Figma (USD)

Ce valoare va avea Figma (FIGON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Figma (FIGON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Figma.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Figma!

Tokenomie pentru Figma (FIGON)

Înțelegerea tokenomică a Figma (FIGON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FIGON!

Cum se cumpără Figma (FIGON)

Vrei să știi cum să cumperi Figma? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Figma cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FIGON în monede locale

1 Figma(FIGON) în VND
1,166,807.1
1 Figma(FIGON) în AUD
A$68.2836
1 Figma(FIGON) în GBP
33.6984
1 Figma(FIGON) în EUR
38.1324
1 Figma(FIGON) în USD
$44.34
1 Figma(FIGON) în MYR
RM185.3412
1 Figma(FIGON) în TRY
1,867.1574
1 Figma(FIGON) în JPY
¥6,784.02
1 Figma(FIGON) în ARS
ARS$64,353.7458
1 Figma(FIGON) în RUB
3,598.6344
1 Figma(FIGON) în INR
3,929.4108
1 Figma(FIGON) în IDR
Rp738,999.7044
1 Figma(FIGON) în PHP
2,613.843
1 Figma(FIGON) în EGP
￡E.2,096.8386
1 Figma(FIGON) în BRL
R$236.7756
1 Figma(FIGON) în CAD
C$62.5194
1 Figma(FIGON) în BDT
5,409.9234
1 Figma(FIGON) în NGN
63,706.8252
1 Figma(FIGON) în COP
$169,236.4686
1 Figma(FIGON) în ZAR
R.769.7424
1 Figma(FIGON) în UAH
1,864.9404
1 Figma(FIGON) în TZS
T.Sh.108,943.38
1 Figma(FIGON) în VES
Bs9,887.82
1 Figma(FIGON) în CLP
$41,768.28
1 Figma(FIGON) în PKR
Rs12,532.2576
1 Figma(FIGON) în KZT
23,324.1702
1 Figma(FIGON) în THB
฿1,437.0594
1 Figma(FIGON) în TWD
NT$1,372.323
1 Figma(FIGON) în AED
د.إ162.7278
1 Figma(FIGON) în CHF
Fr35.472
1 Figma(FIGON) în HKD
HK$344.5218
1 Figma(FIGON) în AMD
֏16,955.616
1 Figma(FIGON) în MAD
.د.م412.8054
1 Figma(FIGON) în MXN
$825.1674
1 Figma(FIGON) în SAR
ريال166.275
1 Figma(FIGON) în ETB
Br6,805.7466
1 Figma(FIGON) în KES
KSh5,726.0676
1 Figma(FIGON) în JOD
د.أ31.43706
1 Figma(FIGON) în PLN
163.1712
1 Figma(FIGON) în RON
лв195.096
1 Figma(FIGON) în SEK
kr425.2206
1 Figma(FIGON) în BGN
лв74.9346
1 Figma(FIGON) în HUF
Ft14,839.2678
1 Figma(FIGON) în CZK
935.1306
1 Figma(FIGON) în KWD
د.ك13.61238
1 Figma(FIGON) în ILS
144.5484
1 Figma(FIGON) în BOB
Bs305.946
1 Figma(FIGON) în AZN
75.378
1 Figma(FIGON) în TJS
SM408.8148
1 Figma(FIGON) în GEL
120.1614
1 Figma(FIGON) în AOA
Kz40,455.816
1 Figma(FIGON) în BHD
.د.ب16.71618
1 Figma(FIGON) în BMD
$44.34
1 Figma(FIGON) în DKK
kr286.8798
1 Figma(FIGON) în HNL
L1,165.2552
1 Figma(FIGON) în MUR
2,039.64
1 Figma(FIGON) în NAD
$770.1858
1 Figma(FIGON) în NOK
kr453.1548
1 Figma(FIGON) în NZD
$78.4818
1 Figma(FIGON) în PAB
B/.44.34
1 Figma(FIGON) în PGK
K189.3318
1 Figma(FIGON) în QAR
ر.ق161.3976
1 Figma(FIGON) în RSD
дин.4,506.2742
1 Figma(FIGON) în UZS
soʻm527,857.0584
1 Figma(FIGON) în ALL
L3,718.7958
1 Figma(FIGON) în ANG
ƒ79.3686
1 Figma(FIGON) în AWG
ƒ79.812
1 Figma(FIGON) în BBD
$88.68
1 Figma(FIGON) în BAM
KM74.9346
1 Figma(FIGON) în BIF
Fr130,758.66
1 Figma(FIGON) în BND
$57.642
1 Figma(FIGON) în BSD
$44.34
1 Figma(FIGON) în JMD
$7,109.919
1 Figma(FIGON) în KHR
178,072.1004
1 Figma(FIGON) în KMF
Fr18,888.84
1 Figma(FIGON) în LAK
963,913.0242
1 Figma(FIGON) în LKR
රු13,517.9358
1 Figma(FIGON) în MDL
L758.6574
1 Figma(FIGON) în MGA
Ar199,729.53
1 Figma(FIGON) în MOP
P354.72
1 Figma(FIGON) în MVR
682.836
1 Figma(FIGON) în MWK
MK76,845.654
1 Figma(FIGON) în MZN
MT2,835.543
1 Figma(FIGON) în NPR
रु6,282.978
1 Figma(FIGON) în PYG
314,459.28
1 Figma(FIGON) în RWF
Fr64,426.02
1 Figma(FIGON) în SBD
$364.4748
1 Figma(FIGON) în SCR
609.2316
1 Figma(FIGON) în SRD
$1,707.09
1 Figma(FIGON) în SVC
$387.5316
1 Figma(FIGON) în SZL
L769.299
1 Figma(FIGON) în TMT
m155.19
1 Figma(FIGON) în TND
د.ت131.20206
1 Figma(FIGON) în TTD
$300.1818
1 Figma(FIGON) în UGX
Sh155,012.64
1 Figma(FIGON) în XAF
Fr25,185.12
1 Figma(FIGON) în XCD
$119.718
1 Figma(FIGON) în XOF
Fr25,185.12
1 Figma(FIGON) în XPF
Fr4,567.02
1 Figma(FIGON) în BWP
P596.373
1 Figma(FIGON) în BZD
$89.1234
1 Figma(FIGON) în CVE
$4,242.4512
1 Figma(FIGON) în DJF
Fr7,892.52
1 Figma(FIGON) în DOP
$2,851.9488
1 Figma(FIGON) în DZD
د.ج5,785.4832
1 Figma(FIGON) în FJD
$101.0952
1 Figma(FIGON) în GNF
Fr385,536.3
1 Figma(FIGON) în GTQ
Q339.6444
1 Figma(FIGON) în GYD
$9,274.1544
1 Figma(FIGON) în ISK
kr5,586.84

Resursă Figma

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Figma, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Figma oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Figma

Cât valorează Figma (FIGON) astăzi?
Prețul pe viu pentru FIGON în USD este 44.34 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FIGON în USD?
Prețul actual pentru FIGON la USD este $ 44.34. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Figma?
Capitalizarea de piață pentru FIGON este $ 368.74K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FIGON?
Ofertă aflată în circulație pentru FIGON este 8.32K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FIGON?
FIGON a obținut un preț ATH de 71.95000313657503 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FIGON?
FIGON a avut un preț ATL de 44.126521767828876 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FIGON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FIGON este $ 86.81K USD.
Va crește FIGON în acest an?
FIGON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FIGON pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Figma (FIGON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

