Prețul de astăzi pentru FAFO

Prețul în timp real pentru FAFO (FAFO) este astăzi $ 0.00012608, cu o modificare de 9.10% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru FAFO în USD este $ 0.00012608 pe FAFO.

FAFO ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- FAFO. În ultimele 24 de ore, FAFO s-a tranzacționat între $ 0.00009574 (minim) și $ 0.00014915 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAFO a avut o modificare de +4.70% în ultima oră și de +73.90% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 52.41K.

Informații privind piața FAFO (FAFO)

Capitalizare de piață ---- -- Volum (24 ore) $ 52.41K$ 52.41K $ 52.41K Capitalizare de piață complet diluată $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Ofertă află în circulație ---- -- Ofertă totală ---- -- Lanț de blocuri public SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru FAFO este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 52.41K. Oferta aflată în circulație pentru FAFO este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.