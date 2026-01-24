BursăDEX+
Prețul în timp real pentru FAFO astăzi este 0.00012608 USD. Capitalizarea de piață pentru FAFO este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FAFO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!

Mai multe despre FAFO

Informații de preț pentru FAFO

Ce este FAFO

Tokenomie pentru FAFO

Prognoza prețurilor pentru FAFO

Istoric FAFO

Ghid de cumpărare FAFO

Convertor valutar FAFO în fiduciar

FAFO Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo FAFO

Pret FAFO (FAFO)

Preț în timp real pentru 1 FAFO în USD:

$0.00012615
$0.00012615$0.00012615
+9.10%1D
USD
FAFO (FAFO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2026-01-24 23:04:02 (UTC+8)

Prețul de astăzi pentru FAFO

Prețul în timp real pentru FAFO (FAFO) este astăzi $ 0.00012608, cu o modificare de 9.10% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru FAFO în USD este $ 0.00012608 pe FAFO.

FAFO ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- FAFO. În ultimele 24 de ore, FAFO s-a tranzacționat între $ 0.00009574 (minim) și $ 0.00014915 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAFO a avut o modificare de +4.70% în ultima oră și de +73.90% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 52.41K.

Informații privind piața FAFO (FAFO)

--
----

$ 52.41K
$ 52.41K$ 52.41K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru FAFO este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 52.41K. Oferta aflată în circulație pentru FAFO este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoricul prețurilor FAFO USD

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00009574
$ 0.00009574$ 0.00009574
Minim 24 h
$ 0.00014915
$ 0.00014915$ 0.00014915
Maxim 24 h

$ 0.00009574
$ 0.00009574$ 0.00009574

$ 0.00014915
$ 0.00014915$ 0.00014915

--
----

--
----

+4.70%

+9.10%

+73.90%

+73.90%

Istoric de preț pentru FAFO (FAFO) USD

Urmărește modificările de preț pentru FAFO pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000105221+9.10%
30 de zile$ -0.00087392-87.40%
60 de zile$ -0.00087392-87.40%
90 de zile$ -0.00087392-87.40%
Modificare de preț astăzi pentru FAFO

Astăzi, FAFO a înregistrat o modificare de $ +0.0000105221 (+9.10%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru FAFO

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00087392 (-87.40%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru FAFO

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FAFO a văzut o modificare de $ -0.00087392 (-87.40%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru FAFO

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00087392 (-87.40%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru FAFO (FAFO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru FAFO.

Analiză IA pentru FAFO

Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru FAFO, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Ce factori influențează prețurile pentru FAFO?

Prețurile criptomonedelor FAFO sunt influențate de mai mulți factori cheie:

1. Sentimentul pieței și încrederea investitorilor
2. Volumul tranzacțiilor și nivelurile de lichiditate
3. Tendințele generale ale pieței criptomonedelor și corelația cu Bitcoin
4. Dinamica ofertei și a cererii
5. Adoptarea de către comunitate și buzz-ul pe rețelele sociale
6. Listările la bursă și accesibilitatea
7. Știri privind reglementări și actualizări privind conformitatea
8. Mișcările whale-urilor și tranzacțiile mari
9. Dezvoltări tehnice și progresul din cadrul planului de dezvoltare
10. Factori macroeconomici care afectează activele de risc

Ca majoritatea monedelor meme, FAFO este particular de sensibilă la sentimentul social și la tranzacțiile speculative, mai mult decât la utilitatea fundamentală.

De ce vor oamenii să afle care este prețul pentru FAFO?

Oamenii doresc să cunoască prețul FAFO de astăzi din mai multe motive cheie:

1. Decizii de tranzacționare – Prețul curent ajută la determinarea momentului potrivit pentru achiziție sau vânzare
2. Monitorizarea portofoliului – Urmărirea valorii și performanței investițiilor
3. Analiză a pieței – Evaluarea tendințelor și a tiparelor de volatilitate
4. Calcularea profiturilor sau pierderilor – Evaluarea câștigurilor sau pierderilor asupra acțiunilor deținute

Predicție de preț pentru FAFO

Predicție de preț pentru FAFO (FAFO) pentru 2030 (în 4 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru FAFO în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru FAFO (FAFO) pentru 2040 (în 14 ani)

În 2040, prețul pentru FAFO ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.

Instrumente MEXC
Pentru proiecții de scenarii în timp real și o analiză mai personalizată, utilizatorii pot utiliza instrumentul MEXC de predicție a prețurilor și Analize de piață IA.
Declinarea responsabilității: Aceste scenarii sunt ilustrative și educative; criptomonedele sunt volatile. Efectuează propriile cercetări (DYOR) înainte de a lua decizii.
Vrei să știi la ce preț va ajunge FAFO în 2026-2027? Vizitează pagina Predicție de preț pentru predicțiile de prețuri pentru FAFO pentru anii 2026-2027 dând clic pe Predicție de preț pentru FAFO.

Cum să se cumpără și se investește în FAFO

Ești gata să începi cu FAFO? Pe MEXC, cumpărarea de FAFO este rapidă și ușoară pentru începători. Poți începe să tranzacționezi instantaneu după ce ai realizat prima achiziție. Pentru a afla mai multe, consultă ghidul nostru complet despre cum să cumperi FAFO. Mai jos este o prezentare generală rapidă în 5 pași pentru a te ajuta să îți începi Călătoria de cumpărare de FAFO (FAFO) .

Pasul 1

Creează-ți un cont și completează KYC

În primul rând, înscrie-te pentru un cont și completează KYC pe MEXC. Poți face acest lucru pe pagina web oficială MEXC sau pe aplicația MEXC, utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Pasul 2

Adaugă USDT, USDC sau USDE la portofel.

USDT, USDC și USDE facilitează tranzacționarea pe MEXC. Poți cumpăra USDT, USDC și USDE prin transfer bancar, OTC sau tranzacționare P2P.
Pasul 3

Spre pagina de tranzacționare Spot

Pe site-ul MEXC, dă clic pe Spot în bara de sus și caută tokenurile preferate.
Pasul 4

Alege-ți tokenurile

Cu peste -- tokenuri disponibile, poți cumpăra cu ușurință Bitcoin, Ethereum și tokenuri în tendințe.
Pasul 5

Finalizează achiziția

Introdu suma de tokenuri sau echivalentul în moneda locală. Dă clic pe Cumpără și FAFO va fi virat instantaneu în portofelul tău.
Ghid de cumpărare pentru FAFO (FAFO)

Ce poți face cu FAFO

Deținerea de FAFO îți permite să deschizi mai multe uși în ceea ce privește doar cumpărarea și deținerea. Poți tranzacționa BTC pe sute de piețe, poți obține recompense pasive prin produse flexibile de mizare și economisire sau poți utiliza instrumente profesionale de tranzacționare pentru a-ți crește activele. Fie că ești începător sau investitor profesionist cu experiență, MEXC te ajută să îți maximizezi potențialul cripto. Mai jos sunt cele mai importante patru moduri în care poți profita la maximum de tokenuri Bitcoin

  • Explorează piața Spot MEXC

    Explorează piața Spot MEXC

    Tranzacționează peste 2,800 de tokenuri cu comisioane foarte mici.

    Tranzacționare de contracte la termen

    Tranzacționare de contracte la termen

    Tranzacționează cu un levier de până la 500x și lichiditate mare.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Mizează tokenuri și obține distribuiri Airdrop uimitoare.

    Pre-piața MEXC

    Pre-piața MEXC

    Cumpără și vinde tokenuri noi înainte ca acestea să fie listate oficial.

Tranzacționare cu comisioane extrem de mici pe MEXC

Cumpărarea de FAFO (FAFO) pe MEXC înseamnă mai multă valoare pentru bani. Fiind una dintre platformele cripto cu cele mai mici comisioane de pe piață, MEXC ajută la reducerea costurilor încă de la prima tranzacție.

Comisioane de tranzacționare Spot:
--
Maker
--
Taker
Comisioane de tranzacționare a contractelor la termen:
--
Maker
--
Taker

Consultă comisioanele de tranzacționare competitive ale MEXC

În plus, poți tranzacționa tokenuri Spot selectate fără niciun comision prin intermediul Festivalului cu zero comisioane MEXC.

Resursă FAFO

Pentru o înțelegere mai aprofundată a FAFO, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre FAFO

Ultima actualizare a paginii: 2026-01-24 23:04:02 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

