BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Daystarter astăzi este 0.11975 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DST în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DST pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Daystarter astăzi este 0.11975 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DST în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DST pe MEXC acum.

Mai multe despre DST

Informații de preț pentru DST

Ce este DST

Carte albă pentru DST

Pagina oficială pentru DST

Tokenomie pentru DST

Prognoza prețurilor pentru DST

Istoric DST

Ghid de cumpărare DST

Convertor valutar DST în fiduciar

DST Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Daystarter

Pret Daystarter (DST)

Preț în timp real pentru 1 DST în USD:

$0.11967
$0.11967$0.11967
-3.55%1D
USD
Daystarter (DST) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:45:46 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Daystarter (DST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111
Minim 24 h
$ 0.12437
$ 0.12437$ 0.12437
Maxim 24 h

$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111

$ 0.12437
$ 0.12437$ 0.12437

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

+2.70%

-3.55%

-13.45%

-13.45%

Prețul în timp real pentru Daystarter (DST) este $ 0.11975. În ultimele 24 de ore, tokenul DST a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1111 și un maxim de $ 0.12437, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DST este $ 9.000678643817682, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000580213942630201.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DST s-a modificat cu +2.70% în decursul ultimei ore, cu -3.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 119.22K
$ 119.22K$ 119.22K

$ 119.75M
$ 119.75M$ 119.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Daystarter este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 119.22K. Oferta aflată în circulație pentru DST este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 119.75M.

Istoric de preț pentru Daystarter (DST) USD

Urmărește modificările de preț pentru Daystarter pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0044047-3.55%
30 de zile$ -0.04058-25.32%
60 de zile$ -0.02434-16.90%
90 de zile$ -0.07113-37.27%
Modificare de preț astăzi pentru Daystarter

Astăzi, DST a înregistrat o modificare de $ -0.0044047 (-3.55%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Daystarter

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04058 (-25.32%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Daystarter

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DST a văzut o modificare de $ -0.02434 (-16.90%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Daystarter

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.07113 (-37.27%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Daystarter (DST)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Daystarter.

Ce este Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Tokenul Daystarter este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Daystarter. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DST pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Daystarter pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Daystarter fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Daystarter (USD)

Ce valoare va avea Daystarter (DST) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Daystarter (DST) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Daystarter.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Daystarter!

Tokenomie pentru Daystarter (DST)

Înțelegerea tokenomică a Daystarter (DST) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DST!

Cum se cumpără Daystarter (DST)

Vrei să știi cum să cumperi Daystarter? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Daystarter cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DST în monede locale

1 Daystarter(DST) în VND
3,151.22125
1 Daystarter(DST) în AUD
A$0.184415
1 Daystarter(DST) în GBP
0.09101
1 Daystarter(DST) în EUR
0.102985
1 Daystarter(DST) în USD
$0.11975
1 Daystarter(DST) în MYR
RM0.500555
1 Daystarter(DST) în TRY
5.0426725
1 Daystarter(DST) în JPY
¥18.32175
1 Daystarter(DST) în ARS
ARS$173.8015575
1 Daystarter(DST) în RUB
9.71891
1 Daystarter(DST) în INR
10.612245
1 Daystarter(DST) în IDR
Rp1,995.832535
1 Daystarter(DST) în PHP
7.0592625
1 Daystarter(DST) în EGP
￡E.5.6629775
1 Daystarter(DST) în BRL
R$0.639465
1 Daystarter(DST) în CAD
C$0.1688475
1 Daystarter(DST) în BDT
14.6106975
1 Daystarter(DST) în NGN
172.054405
1 Daystarter(DST) în COP
$457.0606025
1 Daystarter(DST) în ZAR
R.2.07886
1 Daystarter(DST) în UAH
5.036685
1 Daystarter(DST) în TZS
T.Sh.294.22575
1 Daystarter(DST) în VES
Bs26.70425
1 Daystarter(DST) în CLP
$112.8045
1 Daystarter(DST) în PKR
Rs33.84614
1 Daystarter(DST) în KZT
62.9920925
1 Daystarter(DST) în THB
฿3.8810975
1 Daystarter(DST) în TWD
NT$3.7062625
1 Daystarter(DST) în AED
د.إ0.4394825
1 Daystarter(DST) în CHF
Fr0.0958
1 Daystarter(DST) în HKD
HK$0.9304575
1 Daystarter(DST) în AMD
֏45.7924
1 Daystarter(DST) în MAD
.د.م1.1148725
1 Daystarter(DST) în MXN
$2.2285475
1 Daystarter(DST) în SAR
ريال0.4490625
1 Daystarter(DST) în ETB
Br18.3804275
1 Daystarter(DST) în KES
KSh15.464515
1 Daystarter(DST) în JOD
د.أ0.08490275
1 Daystarter(DST) în PLN
0.44068
1 Daystarter(DST) în RON
лв0.5269
1 Daystarter(DST) în SEK
kr1.1484025
1 Daystarter(DST) în BGN
лв0.2023775
1 Daystarter(DST) în HUF
Ft40.0767325
1 Daystarter(DST) în CZK
2.5255275
1 Daystarter(DST) în KWD
د.ك0.03676325
1 Daystarter(DST) în ILS
0.390385
1 Daystarter(DST) în BOB
Bs0.826275
1 Daystarter(DST) în AZN
0.203575
1 Daystarter(DST) în TJS
SM1.104095
1 Daystarter(DST) în GEL
0.3245225
1 Daystarter(DST) în AOA
Kz109.2599
1 Daystarter(DST) în BHD
.د.ب0.04514575
1 Daystarter(DST) în BMD
$0.11975
1 Daystarter(DST) în DKK
kr0.7747825
1 Daystarter(DST) în HNL
L3.14703
1 Daystarter(DST) în MUR
5.5085
1 Daystarter(DST) în NAD
$2.0800575
1 Daystarter(DST) în NOK
kr1.223845
1 Daystarter(DST) în NZD
$0.2119575
1 Daystarter(DST) în PAB
B/.0.11975
1 Daystarter(DST) în PGK
K0.5113325
1 Daystarter(DST) în QAR
ر.ق0.43589
1 Daystarter(DST) în RSD
дин.12.1701925
1 Daystarter(DST) în UZS
soʻm1,425.59501
1 Daystarter(DST) în ALL
L10.0434325
1 Daystarter(DST) în ANG
ƒ0.2143525
1 Daystarter(DST) în AWG
ƒ0.21555
1 Daystarter(DST) în BBD
$0.2395
1 Daystarter(DST) în BAM
KM0.2023775
1 Daystarter(DST) în BIF
Fr353.14275
1 Daystarter(DST) în BND
$0.155675
1 Daystarter(DST) în BSD
$0.11975
1 Daystarter(DST) în JMD
$19.2019125
1 Daystarter(DST) în KHR
480.923185
1 Daystarter(DST) în KMF
Fr51.0135
1 Daystarter(DST) în LAK
2,603.2608175
1 Daystarter(DST) în LKR
රු36.5081825
1 Daystarter(DST) în MDL
L2.0489225
1 Daystarter(DST) în MGA
Ar539.413875
1 Daystarter(DST) în MOP
P0.958
1 Daystarter(DST) în MVR
1.84415
1 Daystarter(DST) în MWK
MK207.538725
1 Daystarter(DST) în MZN
MT7.6580125
1 Daystarter(DST) în NPR
रु16.968575
1 Daystarter(DST) în PYG
849.267
1 Daystarter(DST) în RWF
Fr173.99675
1 Daystarter(DST) în SBD
$0.984345
1 Daystarter(DST) în SCR
1.645365
1 Daystarter(DST) în SRD
$4.610375
1 Daystarter(DST) în SVC
$1.046615
1 Daystarter(DST) în SZL
L2.0776625
1 Daystarter(DST) în TMT
m0.419125
1 Daystarter(DST) în TND
د.ت0.35434025
1 Daystarter(DST) în TTD
$0.8107075
1 Daystarter(DST) în UGX
Sh418.646
1 Daystarter(DST) în XAF
Fr68.018
1 Daystarter(DST) în XCD
$0.323325
1 Daystarter(DST) în XOF
Fr68.018
1 Daystarter(DST) în XPF
Fr12.33425
1 Daystarter(DST) în BWP
P1.6106375
1 Daystarter(DST) în BZD
$0.2406975
1 Daystarter(DST) în CVE
$11.45768
1 Daystarter(DST) în DJF
Fr21.3155
1 Daystarter(DST) în DOP
$7.70232
1 Daystarter(DST) în DZD
د.ج15.62498
1 Daystarter(DST) în FJD
$0.27303
1 Daystarter(DST) în GNF
Fr1,041.22625
1 Daystarter(DST) în GTQ
Q0.917285
1 Daystarter(DST) în GYD
$25.04691
1 Daystarter(DST) în ISK
kr15.0885

Resursă Daystarter

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Daystarter, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Daystarter oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Daystarter

Cât valorează Daystarter (DST) astăzi?
Prețul pe viu pentru DST în USD este 0.11975 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DST în USD?
Prețul actual pentru DST la USD este $ 0.11975. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Daystarter?
Capitalizarea de piață pentru DST este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DST?
Ofertă aflată în circulație pentru DST este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DST?
DST a obținut un preț ATH de 9.000678643817682 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DST?
DST a avut un preț ATL de 0.000580213942630201 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DST?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DST este $ 119.22K USD.
Va crește DST în acest an?
DST ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DST pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:45:46 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Daystarter (DST)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator DST în USD

Sumă

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.11975 USD

Tranzacționează DST

DST/USDT
$0.11967
$0.11967$0.11967
-3.55%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,854.81
$101,854.81$101,854.81

-1.80%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.66
$3,301.66$3,301.66

-2.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.68
$155.68$155.68

-3.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.86
$1,480.86$1,480.86

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,854.81
$101,854.81$101,854.81

-1.80%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.66
$3,301.66$3,301.66

-2.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2320
$2.2320$2.2320

-1.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.68
$155.68$155.68

-3.01%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0188
$1.0188$1.0188

-6.11%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.77
$30.77$30.77

+105.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1430
$0.1430$0.1430

+186.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004383
$0.0004383$0.0004383

+192.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.045158
$0.045158$0.045158

+4,415.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.044
$5.044$5.044

+404.40%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.8827
$6.8827$6.8827

+268.11%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.47100
$0.47100$0.47100

+271.53%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1430
$0.1430$0.1430

+186.00%