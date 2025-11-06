Ce este CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies. CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

Tokenul CROSS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile CROSS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CROSS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre CROSS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare CROSS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru CROSS (USD)

Ce valoare va avea CROSS (CROSS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale CROSS (CROSS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru CROSS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru CROSS!

Tokenomie pentru CROSS (CROSS)

Înțelegerea tokenomică a CROSS (CROSS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CROSS!

Cum se cumpără CROSS (CROSS)

Vrei să știi cum să cumperi CROSS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra CROSS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CROSS în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă CROSS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a CROSS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre CROSS Cât valorează CROSS (CROSS) astăzi? Prețul pe viu pentru CROSS în USD este 0.1166 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru CROSS în USD? $ 0.1166 . Consultă Prețul actual pentru CROSS la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru CROSS? Capitalizarea de piață pentru CROSS este $ 39.09M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru CROSS? Ofertă aflată în circulație pentru CROSS este 335.22M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CROSS? CROSS a obținut un preț ATH de 0.4431755260236053 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CROSS? CROSS a avut un preț ATL de 0.04656997751656906 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru CROSS? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CROSS este $ 67.82K USD . Va crește CROSS în acest an? CROSS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CROSS pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru CROSS (CROSS)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?