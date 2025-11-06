BursăDEX+
Prețul în timp real pentru CROSS astăzi este 0.1166 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CROSS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CROSS pe MEXC acum.

Mai multe despre CROSS

Informații de preț pentru CROSS

Ce este CROSS

Pagina oficială pentru CROSS

Tokenomie pentru CROSS

Prognoza prețurilor pentru CROSS

Istoric CROSS

Ghid de cumpărare CROSS

Convertor valutar CROSS în fiduciar

Pret CROSS (CROSS)

Preț în timp real pentru 1 CROSS în USD:

$0.11668
$0.11668
-4.64%1D
USD
CROSS (CROSS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:42:01 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru CROSS (CROSS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1166
$ 0.1166
Minim 24 h
$ 0.13088
$ 0.13088
Maxim 24 h

$ 0.1166
$ 0.1166

$ 0.13088
$ 0.13088

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906

-1.84%

-4.64%

-6.46%

-6.46%

Prețul în timp real pentru CROSS (CROSS) este $ 0.1166. În ultimele 24 de ore, tokenul CROSS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1166 și un maxim de $ 0.13088, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CROSS este $ 0.4431755260236053, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04656997751656906.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CROSS s-a modificat cu -1.84% în decursul ultimei ore, cu -4.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CROSS (CROSS)

No.453

$ 39.09M
$ 39.09M

$ 67.82K
$ 67.82K

$ 116.60M
$ 116.60M

335.22M
335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

33.52%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru CROSS este $ 39.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 67.82K. Oferta aflată în circulație pentru CROSS este 335.22M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 116.60M.

Istoric de preț pentru CROSS (CROSS) USD

Urmărește modificările de preț pentru CROSS pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0056774-4.64%
30 de zile$ -0.10353-47.04%
60 de zile$ -0.09617-45.20%
90 de zile$ -0.17798-60.42%
Modificare de preț astăzi pentru CROSS

Astăzi, CROSS a înregistrat o modificare de $ -0.0056774 (-4.64%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru CROSS

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.10353 (-47.04%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru CROSS

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CROSS a văzut o modificare de $ -0.09617 (-45.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru CROSS

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.17798 (-60.42%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru CROSS (CROSS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru CROSS.

Ce este CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

Tokenul CROSS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile CROSS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CROSS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre CROSS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare CROSS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru CROSS (USD)

Ce valoare va avea CROSS (CROSS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale CROSS (CROSS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru CROSS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru CROSS!

Tokenomie pentru CROSS (CROSS)

Înțelegerea tokenomică a CROSS (CROSS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CROSS!

Cum se cumpără CROSS (CROSS)

Vrei să știi cum să cumperi CROSS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra CROSS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CROSS în monede locale

Resursă CROSS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a CROSS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web CROSS oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre CROSS

Cât valorează CROSS (CROSS) astăzi?
Prețul pe viu pentru CROSS în USD este 0.1166 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CROSS în USD?
Prețul actual pentru CROSS la USD este $ 0.1166. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru CROSS?
Capitalizarea de piață pentru CROSS este $ 39.09M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CROSS?
Ofertă aflată în circulație pentru CROSS este 335.22M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CROSS?
CROSS a obținut un preț ATH de 0.4431755260236053 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CROSS?
CROSS a avut un preț ATL de 0.04656997751656906 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CROSS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CROSS este $ 67.82K USD.
Va crește CROSS în acest an?
CROSS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CROSS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:42:01 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru CROSS (CROSS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.11668
$101,905.65

$3,309.95

$156.07

$1.0003

$1,480.78

$101,905.65

$3,309.95

$2.2368

$156.07

$1.0250

$0.00000

$0.00000

$30.57

$0.1457

$0.0004368

$0.040526

$6.098

$7.2888

$0.46807

$0.1457

