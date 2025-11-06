BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Circle xStock astăzi este 103.56 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CRCLX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CRCLX pe MEXC acum.

$103.56
$103.56
-9.21%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Circle xStock (CRCLX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 103.56
$ 103.56
Minim 24 h
$ 114.96
$ 114.96
Maxim 24 h

$ 103.56
$ 103.56

$ 114.96
$ 114.96

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051

-6.18%

-9.21%

-17.75%

-17.75%

Prețul în timp real pentru Circle xStock (CRCLX) este $ 103.56. În ultimele 24 de ore, tokenul CRCLX a fost tranzacționat între un minim de $ 103.56 și un maxim de $ 114.96, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRCLX este $ 258.3037707311062, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 108.7001141157051.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRCLX s-a modificat cu -6.18% în decursul ultimei ore, cu -9.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Circle xStock (CRCLX)

No.1150

$ 8.24M
$ 8.24M

$ 86.48K
$ 86.48K

$ 8.24M
$ 8.24M

79.60K
79.60K

79,598.43267725
79,598.43267725

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Circle xStock este $ 8.24M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 86.48K. Oferta aflată în circulație pentru CRCLX este 79.60K, cu o ofertă totală de 79598.43267725. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.24M.

Istoric de preț pentru Circle xStock (CRCLX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Circle xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -10.5054-9.21%
30 de zile$ -42.57-29.14%
60 de zile$ -10.41-9.14%
90 de zile$ -54.83-34.62%
Modificare de preț astăzi pentru Circle xStock

Astăzi, CRCLX a înregistrat o modificare de $ -10.5054 (-9.21%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Circle xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -42.57 (-29.14%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Circle xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CRCLX a văzut o modificare de $ -10.41 (-9.14%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Circle xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -54.83 (-34.62%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Circle xStock (CRCLX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Circle xStock.

Ce este Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Circle xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Circle xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CRCLX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Circle xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Circle xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Circle xStock (USD)

Ce valoare va avea Circle xStock (CRCLX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Circle xStock (CRCLX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Circle xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Circle xStock!

Tokenomie pentru Circle xStock (CRCLX)

Înțelegerea tokenomică a Circle xStock (CRCLX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CRCLX!

Cum se cumpără Circle xStock (CRCLX)

Vrei să știi cum să cumperi Circle xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Circle xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CRCLX în monede locale

1 Circle xStock(CRCLX) în VND
2,725,181.4
1 Circle xStock(CRCLX) în AUD
A$159.4824
1 Circle xStock(CRCLX) în GBP
78.7056
1 Circle xStock(CRCLX) în EUR
89.0616
1 Circle xStock(CRCLX) în USD
$103.56
1 Circle xStock(CRCLX) în MYR
RM432.8808
1 Circle xStock(CRCLX) în TRY
4,360.9116
1 Circle xStock(CRCLX) în JPY
¥15,844.68
1 Circle xStock(CRCLX) în ARS
ARS$150,303.8772
1 Circle xStock(CRCLX) în RUB
8,404.9296
1 Circle xStock(CRCLX) în INR
9,177.4872
1 Circle xStock(CRCLX) în IDR
Rp1,725,999.3096
1 Circle xStock(CRCLX) în PHP
6,104.862
1 Circle xStock(CRCLX) în EGP
￡E.4,897.3524
1 Circle xStock(CRCLX) în BRL
R$553.0104
1 Circle xStock(CRCLX) în CAD
C$146.0196
1 Circle xStock(CRCLX) în BDT
12,635.3556
1 Circle xStock(CRCLX) în NGN
148,792.9368
1 Circle xStock(CRCLX) în COP
$395,266.7724
1 Circle xStock(CRCLX) în ZAR
R.1,797.8016
1 Circle xStock(CRCLX) în UAH
4,355.7336
1 Circle xStock(CRCLX) în TZS
T.Sh.254,446.92
1 Circle xStock(CRCLX) în VES
Bs23,093.88
1 Circle xStock(CRCLX) în CLP
$97,553.52
1 Circle xStock(CRCLX) în PKR
Rs29,270.1984
1 Circle xStock(CRCLX) în KZT
54,475.6668
1 Circle xStock(CRCLX) în THB
฿3,356.3796
1 Circle xStock(CRCLX) în TWD
NT$3,205.182
1 Circle xStock(CRCLX) în AED
د.إ380.0652
1 Circle xStock(CRCLX) în CHF
Fr82.848
1 Circle xStock(CRCLX) în HKD
HK$804.6612
1 Circle xStock(CRCLX) în AMD
֏39,601.344
1 Circle xStock(CRCLX) în MAD
.د.م964.1436
1 Circle xStock(CRCLX) în MXN
$1,927.2516
1 Circle xStock(CRCLX) în SAR
ريال388.35
1 Circle xStock(CRCLX) în ETB
Br15,895.4244
1 Circle xStock(CRCLX) în KES
KSh13,373.7384
1 Circle xStock(CRCLX) în JOD
د.أ73.42404
1 Circle xStock(CRCLX) în PLN
381.1008
1 Circle xStock(CRCLX) în RON
лв455.664
1 Circle xStock(CRCLX) în SEK
kr993.1404
1 Circle xStock(CRCLX) în BGN
лв175.0164
1 Circle xStock(CRCLX) în HUF
Ft34,658.4252
1 Circle xStock(CRCLX) în CZK
2,184.0804
1 Circle xStock(CRCLX) în KWD
د.ك31.79292
1 Circle xStock(CRCLX) în ILS
337.6056
1 Circle xStock(CRCLX) în BOB
Bs714.564
1 Circle xStock(CRCLX) în AZN
176.052
1 Circle xStock(CRCLX) în TJS
SM954.8232
1 Circle xStock(CRCLX) în GEL
280.6476
1 Circle xStock(CRCLX) în AOA
Kz94,488.144
1 Circle xStock(CRCLX) în BHD
.د.ب39.04212
1 Circle xStock(CRCLX) în BMD
$103.56
1 Circle xStock(CRCLX) în DKK
kr670.0332
1 Circle xStock(CRCLX) în HNL
L2,721.5568
1 Circle xStock(CRCLX) în MUR
4,763.76
1 Circle xStock(CRCLX) în NAD
$1,798.8372
1 Circle xStock(CRCLX) în NOK
kr1,058.3832
1 Circle xStock(CRCLX) în NZD
$183.3012
1 Circle xStock(CRCLX) în PAB
B/.103.56
1 Circle xStock(CRCLX) în PGK
K442.2012
1 Circle xStock(CRCLX) în QAR
ر.ق376.9584
1 Circle xStock(CRCLX) în RSD
дин.10,524.8028
1 Circle xStock(CRCLX) în UZS
soʻm1,232,856.9456
1 Circle xStock(CRCLX) în ALL
L8,685.5772
1 Circle xStock(CRCLX) în ANG
ƒ185.3724
1 Circle xStock(CRCLX) în AWG
ƒ186.408
1 Circle xStock(CRCLX) în BBD
$207.12
1 Circle xStock(CRCLX) în BAM
KM175.0164
1 Circle xStock(CRCLX) în BIF
Fr305,398.44
1 Circle xStock(CRCLX) în BND
$134.628
1 Circle xStock(CRCLX) în BSD
$103.56
1 Circle xStock(CRCLX) în JMD
$16,605.846
1 Circle xStock(CRCLX) în KHR
415,903.1736
1 Circle xStock(CRCLX) în KMF
Fr44,116.56
1 Circle xStock(CRCLX) în LAK
2,251,304.3028
1 Circle xStock(CRCLX) în LKR
රු31,572.3372
1 Circle xStock(CRCLX) în MDL
L1,771.9116
1 Circle xStock(CRCLX) în MGA
Ar466,486.02
1 Circle xStock(CRCLX) în MOP
P828.48
1 Circle xStock(CRCLX) în MVR
1,594.824
1 Circle xStock(CRCLX) în MWK
MK179,479.836
1 Circle xStock(CRCLX) în MZN
MT6,622.662
1 Circle xStock(CRCLX) în NPR
रु14,674.452
1 Circle xStock(CRCLX) în PYG
734,447.52
1 Circle xStock(CRCLX) în RWF
Fr150,472.68
1 Circle xStock(CRCLX) în SBD
$851.2632
1 Circle xStock(CRCLX) în SCR
1,422.9144
1 Circle xStock(CRCLX) în SRD
$3,987.06
1 Circle xStock(CRCLX) în SVC
$905.1144
1 Circle xStock(CRCLX) în SZL
L1,796.766
1 Circle xStock(CRCLX) în TMT
m362.46
1 Circle xStock(CRCLX) în TND
د.ت306.43404
1 Circle xStock(CRCLX) în TTD
$701.1012
1 Circle xStock(CRCLX) în UGX
Sh362,045.76
1 Circle xStock(CRCLX) în XAF
Fr58,822.08
1 Circle xStock(CRCLX) în XCD
$279.612
1 Circle xStock(CRCLX) în XOF
Fr58,822.08
1 Circle xStock(CRCLX) în XPF
Fr10,666.68
1 Circle xStock(CRCLX) în BWP
P1,392.882
1 Circle xStock(CRCLX) în BZD
$208.1556
1 Circle xStock(CRCLX) în CVE
$9,908.6208
1 Circle xStock(CRCLX) în DJF
Fr18,433.68
1 Circle xStock(CRCLX) în DOP
$6,660.9792
1 Circle xStock(CRCLX) în DZD
د.ج13,512.5088
1 Circle xStock(CRCLX) în FJD
$236.1168
1 Circle xStock(CRCLX) în GNF
Fr900,454.2
1 Circle xStock(CRCLX) în GTQ
Q793.2696
1 Circle xStock(CRCLX) în GYD
$21,660.6096
1 Circle xStock(CRCLX) în ISK
kr13,048.56

Resursă Circle xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Circle xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Circle xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Circle xStock

Cât valorează Circle xStock (CRCLX) astăzi?
Prețul pe viu pentru CRCLX în USD este 103.56 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CRCLX în USD?
Prețul actual pentru CRCLX la USD este $ 103.56. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Circle xStock?
Capitalizarea de piață pentru CRCLX este $ 8.24M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CRCLX?
Ofertă aflată în circulație pentru CRCLX este 79.60K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CRCLX?
CRCLX a obținut un preț ATH de 258.3037707311062 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CRCLX?
CRCLX a avut un preț ATL de 108.7001141157051 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CRCLX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CRCLX este $ 86.48K USD.
Va crește CRCLX în acest an?
CRCLX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CRCLX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:40 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

