BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Circle Internet astăzi este 103.63 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CRCLON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CRCLON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Circle Internet astăzi este 103.63 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CRCLON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CRCLON pe MEXC acum.

Mai multe despre CRCLON

Informații de preț pentru CRCLON

Ce este CRCLON

Pagina oficială pentru CRCLON

Tokenomie pentru CRCLON

Prognoza prețurilor pentru CRCLON

Istoric CRCLON

Ghid de cumpărare CRCLON

Convertor valutar CRCLON în fiduciar

CRCLON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Circle Internet

Pret Circle Internet (CRCLON)

Preț în timp real pentru 1 CRCLON în USD:

$103.66
$103.66$103.66
-9.11%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:33 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Circle Internet (CRCLON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 103.63
$ 103.63$ 103.63
Minim 24 h
$ 115.08
$ 115.08$ 115.08
Maxim 24 h

$ 103.63
$ 103.63$ 103.63

$ 115.08
$ 115.08$ 115.08

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.07700258779658
$ 108.07700258779658$ 108.07700258779658

-6.15%

-9.11%

-17.52%

-17.52%

Prețul în timp real pentru Circle Internet (CRCLON) este $ 103.63. În ultimele 24 de ore, tokenul CRCLON a fost tranzacționat între un minim de $ 103.63 și un maxim de $ 115.08, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRCLON este $ 157.6281918017911, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 108.07700258779658.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRCLON s-a modificat cu -6.15% în decursul ultimei ore, cu -9.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Circle Internet (CRCLON)

No.1811

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 62.72K
$ 62.72K$ 62.72K

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

16.75K
16.75K 16.75K

16,745.72147395
16,745.72147395 16,745.72147395

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Circle Internet este $ 1.74M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 62.72K. Oferta aflată în circulație pentru CRCLON este 16.75K, cu o ofertă totală de 16745.72147395. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.74M.

Istoric de preț pentru Circle Internet (CRCLON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Circle Internet pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -10.39-9.11%
30 de zile$ -41.78-28.74%
60 de zile$ -10.57-9.26%
90 de zile$ +23.63+29.53%
Modificare de preț astăzi pentru Circle Internet

Astăzi, CRCLON a înregistrat o modificare de $ -10.39 (-9.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Circle Internet

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -41.78 (-28.74%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Circle Internet

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CRCLON a văzut o modificare de $ -10.57 (-9.26%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Circle Internet

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +23.63 (+29.53%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Circle Internet (CRCLON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Circle Internet.

Ce este Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Circle Internet este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Circle Internet. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CRCLON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Circle Internet pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Circle Internet fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Circle Internet (USD)

Ce valoare va avea Circle Internet (CRCLON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Circle Internet (CRCLON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Circle Internet.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Circle Internet!

Tokenomie pentru Circle Internet (CRCLON)

Înțelegerea tokenomică a Circle Internet (CRCLON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CRCLON!

Cum se cumpără Circle Internet (CRCLON)

Vrei să știi cum să cumperi Circle Internet? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Circle Internet cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CRCLON în monede locale

1 Circle Internet(CRCLON) în VND
2,727,023.45
1 Circle Internet(CRCLON) în AUD
A$159.5902
1 Circle Internet(CRCLON) în GBP
78.7588
1 Circle Internet(CRCLON) în EUR
89.1218
1 Circle Internet(CRCLON) în USD
$103.63
1 Circle Internet(CRCLON) în MYR
RM433.1734
1 Circle Internet(CRCLON) în TRY
4,363.8593
1 Circle Internet(CRCLON) în JPY
¥15,855.39
1 Circle Internet(CRCLON) în ARS
ARS$150,405.4731
1 Circle Internet(CRCLON) în RUB
8,410.6108
1 Circle Internet(CRCLON) în INR
9,183.6906
1 Circle Internet(CRCLON) în IDR
Rp1,727,165.9758
1 Circle Internet(CRCLON) în PHP
6,108.9885
1 Circle Internet(CRCLON) în EGP
￡E.4,900.6627
1 Circle Internet(CRCLON) în BRL
R$553.3842
1 Circle Internet(CRCLON) în CAD
C$146.1183
1 Circle Internet(CRCLON) în BDT
12,643.8963
1 Circle Internet(CRCLON) în NGN
148,893.5114
1 Circle Internet(CRCLON) în COP
$395,533.9477
1 Circle Internet(CRCLON) în ZAR
R.1,799.0168
1 Circle Internet(CRCLON) în UAH
4,358.6778
1 Circle Internet(CRCLON) în TZS
T.Sh.254,618.91
1 Circle Internet(CRCLON) în VES
Bs23,109.49
1 Circle Internet(CRCLON) în CLP
$97,619.46
1 Circle Internet(CRCLON) în PKR
Rs29,289.9832
1 Circle Internet(CRCLON) în KZT
54,512.4889
1 Circle Internet(CRCLON) în THB
฿3,358.6483
1 Circle Internet(CRCLON) în TWD
NT$3,207.3485
1 Circle Internet(CRCLON) în AED
د.إ380.3221
1 Circle Internet(CRCLON) în CHF
Fr82.904
1 Circle Internet(CRCLON) în HKD
HK$805.2051
1 Circle Internet(CRCLON) în AMD
֏39,628.112
1 Circle Internet(CRCLON) în MAD
.د.م964.7953
1 Circle Internet(CRCLON) în MXN
$1,928.5543
1 Circle Internet(CRCLON) în SAR
ريال388.6125
1 Circle Internet(CRCLON) în ETB
Br15,906.1687
1 Circle Internet(CRCLON) în KES
KSh13,382.7782
1 Circle Internet(CRCLON) în JOD
د.أ73.47367
1 Circle Internet(CRCLON) în PLN
381.3584
1 Circle Internet(CRCLON) în RON
лв455.972
1 Circle Internet(CRCLON) în SEK
kr993.8117
1 Circle Internet(CRCLON) în BGN
лв175.1347
1 Circle Internet(CRCLON) în HUF
Ft34,681.8521
1 Circle Internet(CRCLON) în CZK
2,185.5567
1 Circle Internet(CRCLON) în KWD
د.ك31.81441
1 Circle Internet(CRCLON) în ILS
337.8338
1 Circle Internet(CRCLON) în BOB
Bs715.047
1 Circle Internet(CRCLON) în AZN
176.171
1 Circle Internet(CRCLON) în TJS
SM955.4686
1 Circle Internet(CRCLON) în GEL
280.8373
1 Circle Internet(CRCLON) în AOA
Kz94,552.012
1 Circle Internet(CRCLON) în BHD
.د.ب39.06851
1 Circle Internet(CRCLON) în BMD
$103.63
1 Circle Internet(CRCLON) în DKK
kr670.4861
1 Circle Internet(CRCLON) în HNL
L2,723.3964
1 Circle Internet(CRCLON) în MUR
4,766.98
1 Circle Internet(CRCLON) în NAD
$1,800.0531
1 Circle Internet(CRCLON) în NOK
kr1,059.0986
1 Circle Internet(CRCLON) în NZD
$183.4251
1 Circle Internet(CRCLON) în PAB
B/.103.63
1 Circle Internet(CRCLON) în PGK
K442.5001
1 Circle Internet(CRCLON) în QAR
ر.ق377.2132
1 Circle Internet(CRCLON) în RSD
дин.10,531.9169
1 Circle Internet(CRCLON) în UZS
soʻm1,233,690.2788
1 Circle Internet(CRCLON) în ALL
L8,691.4481
1 Circle Internet(CRCLON) în ANG
ƒ185.4977
1 Circle Internet(CRCLON) în AWG
ƒ186.534
1 Circle Internet(CRCLON) în BBD
$207.26
1 Circle Internet(CRCLON) în BAM
KM175.1347
1 Circle Internet(CRCLON) în BIF
Fr305,604.87
1 Circle Internet(CRCLON) în BND
$134.719
1 Circle Internet(CRCLON) în BSD
$103.63
1 Circle Internet(CRCLON) în JMD
$16,617.0705
1 Circle Internet(CRCLON) în KHR
416,184.2978
1 Circle Internet(CRCLON) în KMF
Fr44,146.38
1 Circle Internet(CRCLON) în LAK
2,252,826.0419
1 Circle Internet(CRCLON) în LKR
රු31,593.6781
1 Circle Internet(CRCLON) în MDL
L1,773.1093
1 Circle Internet(CRCLON) în MGA
Ar466,801.335
1 Circle Internet(CRCLON) în MOP
P829.04
1 Circle Internet(CRCLON) în MVR
1,595.902
1 Circle Internet(CRCLON) în MWK
MK179,601.153
1 Circle Internet(CRCLON) în MZN
MT6,627.1385
1 Circle Internet(CRCLON) în NPR
रु14,684.371
1 Circle Internet(CRCLON) în PYG
734,943.96
1 Circle Internet(CRCLON) în RWF
Fr150,574.39
1 Circle Internet(CRCLON) în SBD
$851.8386
1 Circle Internet(CRCLON) în SCR
1,423.8762
1 Circle Internet(CRCLON) în SRD
$3,989.755
1 Circle Internet(CRCLON) în SVC
$905.7262
1 Circle Internet(CRCLON) în SZL
L1,797.9805
1 Circle Internet(CRCLON) în TMT
m362.705
1 Circle Internet(CRCLON) în TND
د.ت306.64117
1 Circle Internet(CRCLON) în TTD
$701.5751
1 Circle Internet(CRCLON) în UGX
Sh362,290.48
1 Circle Internet(CRCLON) în XAF
Fr58,861.84
1 Circle Internet(CRCLON) în XCD
$279.801
1 Circle Internet(CRCLON) în XOF
Fr58,861.84
1 Circle Internet(CRCLON) în XPF
Fr10,673.89
1 Circle Internet(CRCLON) în BWP
P1,393.8235
1 Circle Internet(CRCLON) în BZD
$208.2963
1 Circle Internet(CRCLON) în CVE
$9,915.3184
1 Circle Internet(CRCLON) în DJF
Fr18,446.14
1 Circle Internet(CRCLON) în DOP
$6,665.4816
1 Circle Internet(CRCLON) în DZD
د.ج13,521.6424
1 Circle Internet(CRCLON) în FJD
$236.2764
1 Circle Internet(CRCLON) în GNF
Fr901,062.85
1 Circle Internet(CRCLON) în GTQ
Q793.8058
1 Circle Internet(CRCLON) în GYD
$21,675.2508
1 Circle Internet(CRCLON) în ISK
kr13,057.38

Resursă Circle Internet

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Circle Internet, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Circle Internet oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Circle Internet

Cât valorează Circle Internet (CRCLON) astăzi?
Prețul pe viu pentru CRCLON în USD este 103.63 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CRCLON în USD?
Prețul actual pentru CRCLON la USD este $ 103.63. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Circle Internet?
Capitalizarea de piață pentru CRCLON este $ 1.74M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CRCLON?
Ofertă aflată în circulație pentru CRCLON este 16.75K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CRCLON?
CRCLON a obținut un preț ATH de 157.6281918017911 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CRCLON?
CRCLON a avut un preț ATL de 108.07700258779658 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CRCLON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CRCLON este $ 62.72K USD.
Va crește CRCLON în acest an?
CRCLON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CRCLON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:33 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Circle Internet (CRCLON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator CRCLON în USD

Sumă

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 103.63 USD

Tranzacționează CRCLON

CRCLON/USDT
$103.66
$103.66$103.66
-9.04%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,876.57
$101,876.57$101,876.57

-1.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.06
$3,312.06$3,312.06

-2.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

-2.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,876.57
$101,876.57$101,876.57

-1.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.06
$3,312.06$3,312.06

-2.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2381
$2.2381$2.2381

-1.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

-2.67%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0252
$1.0252$1.0252

-5.52%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.70
$30.70$30.70

+104.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1466
$0.1466$0.1466

+193.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004367
$0.0004367$0.0004367

+191.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040438
$0.040438$0.040438

+3,943.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$6.128
$6.128$6.128

+512.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$7.3723
$7.3723$7.3723

+294.30%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.46754
$0.46754$0.46754

+268.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1466
$0.1466$0.1466

+193.20%