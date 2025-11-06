BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Coinbase xStock astăzi este 301.32 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COINX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COINX pe MEXC acum.

Mai multe despre COINX

Informații de preț pentru COINX

Ce este COINX

Pagina oficială pentru COINX

Tokenomie pentru COINX

Prognoza prețurilor pentru COINX

Istoric COINX

Ghid de cumpărare COINX

Convertor valutar COINX în fiduciar

COINX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Coinbase xStock

Pret Coinbase xStock (COINX)

Preț în timp real pentru 1 COINX în USD:

$301.32
$301.32
-5.12%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:40:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Coinbase xStock (COINX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 301.31
$ 301.31
Minim 24 h
$ 323.54
$ 323.54
Maxim 24 h

$ 301.31
$ 301.31

$ 323.54
$ 323.54

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087

-2.99%

-5.12%

-11.00%

-11.00%

Prețul în timp real pentru Coinbase xStock (COINX) este $ 301.32. În ultimele 24 de ore, tokenul COINX a fost tranzacționat între un minim de $ 301.31 și un maxim de $ 323.54, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COINX este $ 444.5539034948311, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 292.4649785882087.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COINX s-a modificat cu -2.99% în decursul ultimei ore, cu -5.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Coinbase xStock (COINX)

No.1165

$ 8.14M
$ 8.14M

$ 64.74K
$ 64.74K

$ 8.14M
$ 8.14M

27.00K
27.00K

--
--

26,999.9965318
26,999.9965318

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Coinbase xStock este $ 8.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 64.74K. Oferta aflată în circulație pentru COINX este 27.00K, cu o ofertă totală de 26999.9965318. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.14M.

Istoric de preț pentru Coinbase xStock (COINX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Coinbase xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -16.2601-5.12%
30 de zile$ -66.77-18.14%
60 de zile$ +3.72+1.25%
90 de zile$ -2.51-0.83%
Modificare de preț astăzi pentru Coinbase xStock

Astăzi, COINX a înregistrat o modificare de $ -16.2601 (-5.12%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Coinbase xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -66.77 (-18.14%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Coinbase xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, COINX a văzut o modificare de $ +3.72 (+1.25%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Coinbase xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -2.51 (-0.83%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Coinbase xStock (COINX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Coinbase xStock.

Ce este Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Coinbase xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Coinbase xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru COINX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Coinbase xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Coinbase xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Coinbase xStock (USD)

Ce valoare va avea Coinbase xStock (COINX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Coinbase xStock (COINX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Coinbase xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Coinbase xStock!

Tokenomie pentru Coinbase xStock (COINX)

Înțelegerea tokenomică a Coinbase xStock (COINX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COINX!

Cum se cumpără Coinbase xStock (COINX)

Vrei să știi cum să cumperi Coinbase xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Coinbase xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

COINX în monede locale

1 Coinbase xStock(COINX) în VND
7,929,235.8
1 Coinbase xStock(COINX) în AUD
A$464.0328
1 Coinbase xStock(COINX) în GBP
229.0032
1 Coinbase xStock(COINX) în EUR
259.1352
1 Coinbase xStock(COINX) în USD
$301.32
1 Coinbase xStock(COINX) în MYR
RM1,259.5176
1 Coinbase xStock(COINX) în TRY
12,688.5852
1 Coinbase xStock(COINX) în JPY
¥46,101.96
1 Coinbase xStock(COINX) în ARS
ARS$437,326.8084
1 Coinbase xStock(COINX) în RUB
24,455.1312
1 Coinbase xStock(COINX) în INR
26,702.9784
1 Coinbase xStock(COINX) în IDR
Rp5,021,997.9912
1 Coinbase xStock(COINX) în PHP
17,762.814
1 Coinbase xStock(COINX) în EGP
￡E.14,249.4228
1 Coinbase xStock(COINX) în BRL
R$1,609.0488
1 Coinbase xStock(COINX) în CAD
C$424.8612
1 Coinbase xStock(COINX) în BDT
36,764.0532
1 Coinbase xStock(COINX) în NGN
432,930.5496
1 Coinbase xStock(COINX) în COP
$1,150,075.1628
1 Coinbase xStock(COINX) în ZAR
R.5,230.9152
1 Coinbase xStock(COINX) în UAH
12,673.5192
1 Coinbase xStock(COINX) în TZS
T.Sh.740,343.24
1 Coinbase xStock(COINX) în VES
Bs67,194.36
1 Coinbase xStock(COINX) în CLP
$283,843.44
1 Coinbase xStock(COINX) în PKR
Rs85,165.0848
1 Coinbase xStock(COINX) în KZT
158,503.3596
1 Coinbase xStock(COINX) în THB
฿9,765.7812
1 Coinbase xStock(COINX) în TWD
NT$9,325.854
1 Coinbase xStock(COINX) în AED
د.إ1,105.8444
1 Coinbase xStock(COINX) în CHF
Fr241.056
1 Coinbase xStock(COINX) în HKD
HK$2,341.2564
1 Coinbase xStock(COINX) în AMD
֏115,224.768
1 Coinbase xStock(COINX) în MAD
.د.م2,805.2892
1 Coinbase xStock(COINX) în MXN
$5,607.5652
1 Coinbase xStock(COINX) în SAR
ريال1,129.95
1 Coinbase xStock(COINX) în ETB
Br46,249.6068
1 Coinbase xStock(COINX) în KES
KSh38,912.4648
1 Coinbase xStock(COINX) în JOD
د.أ213.63588
1 Coinbase xStock(COINX) în PLN
1,108.8576
1 Coinbase xStock(COINX) în RON
лв1,325.808
1 Coinbase xStock(COINX) în SEK
kr2,889.6588
1 Coinbase xStock(COINX) în BGN
лв509.2308
1 Coinbase xStock(COINX) în HUF
Ft100,842.7644
1 Coinbase xStock(COINX) în CZK
6,354.8388
1 Coinbase xStock(COINX) în KWD
د.ك92.50524
1 Coinbase xStock(COINX) în ILS
982.3032
1 Coinbase xStock(COINX) în BOB
Bs2,079.108
1 Coinbase xStock(COINX) în AZN
512.244
1 Coinbase xStock(COINX) în TJS
SM2,778.1704
1 Coinbase xStock(COINX) în GEL
816.5772
1 Coinbase xStock(COINX) în AOA
Kz274,924.368
1 Coinbase xStock(COINX) în BHD
.د.ب113.59764
1 Coinbase xStock(COINX) în BMD
$301.32
1 Coinbase xStock(COINX) în DKK
kr1,949.5404
1 Coinbase xStock(COINX) în HNL
L7,918.6896
1 Coinbase xStock(COINX) în MUR
13,860.72
1 Coinbase xStock(COINX) în NAD
$5,233.9284
1 Coinbase xStock(COINX) în NOK
kr3,079.4904
1 Coinbase xStock(COINX) în NZD
$533.3364
1 Coinbase xStock(COINX) în PAB
B/.301.32
1 Coinbase xStock(COINX) în PGK
K1,286.6364
1 Coinbase xStock(COINX) în QAR
ر.ق1,096.8048
1 Coinbase xStock(COINX) în RSD
дин.30,623.1516
1 Coinbase xStock(COINX) în UZS
soʻm3,587,142.2832
1 Coinbase xStock(COINX) în ALL
L25,271.7084
1 Coinbase xStock(COINX) în ANG
ƒ539.3628
1 Coinbase xStock(COINX) în AWG
ƒ542.376
1 Coinbase xStock(COINX) în BBD
$602.64
1 Coinbase xStock(COINX) în BAM
KM509.2308
1 Coinbase xStock(COINX) în BIF
Fr888,592.68
1 Coinbase xStock(COINX) în BND
$391.716
1 Coinbase xStock(COINX) în BSD
$301.32
1 Coinbase xStock(COINX) în JMD
$48,316.662
1 Coinbase xStock(COINX) în KHR
1,210,119.1992
1 Coinbase xStock(COINX) în KMF
Fr128,362.32
1 Coinbase xStock(COINX) în LAK
6,550,434.6516
1 Coinbase xStock(COINX) în LKR
රු91,863.4284
1 Coinbase xStock(COINX) în MDL
L5,155.5852
1 Coinbase xStock(COINX) în MGA
Ar1,357,295.94
1 Coinbase xStock(COINX) în MOP
P2,410.56
1 Coinbase xStock(COINX) în MVR
4,640.328
1 Coinbase xStock(COINX) în MWK
MK522,217.692
1 Coinbase xStock(COINX) în MZN
MT19,269.414
1 Coinbase xStock(COINX) în NPR
रु42,697.044
1 Coinbase xStock(COINX) în PYG
2,136,961.44
1 Coinbase xStock(COINX) în RWF
Fr437,817.96
1 Coinbase xStock(COINX) în SBD
$2,476.8504
1 Coinbase xStock(COINX) în SCR
4,140.1368
1 Coinbase xStock(COINX) în SRD
$11,600.82
1 Coinbase xStock(COINX) în SVC
$2,633.5368
1 Coinbase xStock(COINX) în SZL
L5,227.902
1 Coinbase xStock(COINX) în TMT
m1,054.62
1 Coinbase xStock(COINX) în TND
د.ت891.60588
1 Coinbase xStock(COINX) în TTD
$2,039.9364
1 Coinbase xStock(COINX) în UGX
Sh1,053,414.72
1 Coinbase xStock(COINX) în XAF
Fr171,149.76
1 Coinbase xStock(COINX) în XCD
$813.564
1 Coinbase xStock(COINX) în XOF
Fr171,149.76
1 Coinbase xStock(COINX) în XPF
Fr31,035.96
1 Coinbase xStock(COINX) în BWP
P4,052.754
1 Coinbase xStock(COINX) în BZD
$605.6532
1 Coinbase xStock(COINX) în CVE
$28,830.2976
1 Coinbase xStock(COINX) în DJF
Fr53,634.96
1 Coinbase xStock(COINX) în DOP
$19,380.9024
1 Coinbase xStock(COINX) în DZD
د.ج39,316.2336
1 Coinbase xStock(COINX) în FJD
$687.0096
1 Coinbase xStock(COINX) în GNF
Fr2,619,977.4
1 Coinbase xStock(COINX) în GTQ
Q2,308.1112
1 Coinbase xStock(COINX) în GYD
$63,024.0912
1 Coinbase xStock(COINX) în ISK
kr37,966.32

Resursă Coinbase xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Coinbase xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Coinbase xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Coinbase xStock

Cât valorează Coinbase xStock (COINX) astăzi?
Prețul pe viu pentru COINX în USD este 301.32 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru COINX în USD?
Prețul actual pentru COINX la USD este $ 301.32. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Coinbase xStock?
Capitalizarea de piață pentru COINX este $ 8.14M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru COINX?
Ofertă aflată în circulație pentru COINX este 27.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COINX?
COINX a obținut un preț ATH de 444.5539034948311 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COINX?
COINX a avut un preț ATL de 292.4649785882087 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru COINX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COINX este $ 64.74K USD.
Va crește COINX în acest an?
COINX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COINX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:40:52 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Coinbase xStock (COINX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator COINX în USD

Sumă

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 301.32 USD

Tranzacționează COINX

COINX/USDT
$301.32
$301.32
-5.13%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

$101,861.72

