Ce este Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Predicție de preț pentru Coinbase xStock (USD)

Ce valoare va avea Coinbase xStock (COINX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Coinbase xStock (COINX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Coinbase xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Coinbase xStock!

Tokenomie pentru Coinbase xStock (COINX)

Înțelegerea tokenomică a Coinbase xStock (COINX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COINX!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Coinbase xStock Cât valorează Coinbase xStock (COINX) astăzi? Prețul pe viu pentru COINX în USD este 301.32 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru COINX în USD? $ 301.32 . Consultă Prețul actual pentru COINX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Coinbase xStock? Capitalizarea de piață pentru COINX este $ 8.14M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru COINX? Ofertă aflată în circulație pentru COINX este 27.00K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COINX? COINX a obținut un preț ATH de 444.5539034948311 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COINX? COINX a avut un preț ATL de 292.4649785882087 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru COINX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COINX este $ 64.74K USD . Va crește COINX în acest an? COINX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COINX pentru o analiză mai aprofundată.

