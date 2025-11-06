BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Whalebit astăzi este 1.68 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CES în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CES pe MEXC acum.

Mai multe despre CES

Informații de preț pentru CES

Ce este CES

Pagina oficială pentru CES

Tokenomie pentru CES

Prognoza prețurilor pentru CES

Istoric CES

Ghid de cumpărare CES

Convertor valutar CES în fiduciar

CES Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Whalebit

Pret Whalebit (CES)

Preț în timp real pentru 1 CES în USD:

$1.681
$1.681
+0.90%1D
USD
Whalebit (CES) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:39:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Whalebit (CES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.661
$ 1.661
Minim 24 h
$ 1.719
$ 1.719
Maxim 24 h

$ 1.661
$ 1.661

$ 1.719
$ 1.719

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472

-0.06%

+0.90%

+6.06%

+6.06%

Prețul în timp real pentru Whalebit (CES) este $ 1.68. În ultimele 24 de ore, tokenul CES a fost tranzacționat între un minim de $ 1.661 și un maxim de $ 1.719, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CES este $ 11.68679398493145, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.08422316231675472.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CES s-a modificat cu -0.06% în decursul ultimei ore, cu +0.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Whalebit (CES)

No.3889

$ 0.00
$ 0.00

$ 201.20K
$ 201.20K

$ 709.59M
$ 709.59M

0.00
0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Capitalizarea de piață actuală pentru Whalebit este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 201.20K. Oferta aflată în circulație pentru CES este 0.00, cu o ofertă totală de 422375579.421211. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 709.59M.

Istoric de preț pentru Whalebit (CES) USD

Urmărește modificările de preț pentru Whalebit pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.01499+0.90%
30 de zile$ -1.069-38.89%
60 de zile$ -0.82-32.80%
90 de zile$ -0.82-32.80%
Modificare de preț astăzi pentru Whalebit

Astăzi, CES a înregistrat o modificare de $ +0.01499 (+0.90%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Whalebit

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -1.069 (-38.89%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Whalebit

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CES a văzut o modificare de $ -0.82 (-32.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Whalebit

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.82 (-32.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Whalebit (CES)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Whalebit.

Ce este Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Tokenul Whalebit este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Whalebit. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CES pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Whalebit pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Whalebit fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Whalebit (USD)

Ce valoare va avea Whalebit (CES) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Whalebit (CES) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Whalebit.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Whalebit!

Tokenomie pentru Whalebit (CES)

Înțelegerea tokenomică a Whalebit (CES) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CES!

Cum se cumpără Whalebit (CES)

Vrei să știi cum să cumperi Whalebit? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Whalebit cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CES în monede locale

Resursă Whalebit

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Whalebit, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Whalebit oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Whalebit

Cât valorează Whalebit (CES) astăzi?
Prețul pe viu pentru CES în USD este 1.68 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CES în USD?
Prețul actual pentru CES la USD este $ 1.68. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Whalebit?
Capitalizarea de piață pentru CES este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CES?
Ofertă aflată în circulație pentru CES este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CES?
CES a obținut un preț ATH de 11.68679398493145 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CES?
CES a avut un preț ATL de 0.08422316231675472 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CES?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CES este $ 201.20K USD.
Va crește CES în acest an?
CES ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CES pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:39:40 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator CES în USD

Sumă

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.68 USD

Tranzacționează CES

CES/USDT
$1.681
$1.681
+0.90%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

$101,955.15

$3,316.55

$156.08

$1.0002

$1,481.00

$101,955.15

$3,316.55

$2.2397

$156.08

$1.0262

$0.00000

$0.00000

$30.51

$0.1443

$0.0004368

$0.046300

$5.871

$0.47905

$6.9548

$0.1443

