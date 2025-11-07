BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru BTH astăzi este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BTHOLD2 în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BTHOLD2 pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru BTH astăzi este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BTHOLD2 în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BTHOLD2 pe MEXC acum.

Mai multe despre BTHOLD2

Informații de preț pentru BTHOLD2

Ce este BTHOLD2

Tokenomie pentru BTHOLD2

Prognoza prețurilor pentru BTHOLD2

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo BTH

Pret BTH (BTHOLD2)

Delistat

USD
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:40:49 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru BTH (BTHOLD2) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
--
----
Minim 24 h
--
----
Maxim 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Prețul în timp real pentru BTH (BTHOLD2) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BTHOLD2 a fost tranzacționat între un minim de -- și un maxim de --, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BTHOLD2 este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BTHOLD2 s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -- în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BTH (BTHOLD2)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Capitalizarea de piață actuală pentru BTH este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BTHOLD2 este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru BTH (BTHOLD2) USD

Urmărește modificările de preț pentru BTH pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
No Data
Modificare de preț astăzi pentru BTH

Astăzi, BTHOLD2 a înregistrat o modificare de -- (--), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru BTH

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu -- (--), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru BTH

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BTHOLD2 a văzut o modificare de -- (--), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru BTH

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu -- (--), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Ce este BTH (BTHOLD2)

Tokenul BTH este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile BTH. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BTHOLD2 pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre BTH pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare BTH fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru BTH (USD)

Ce valoare va avea BTH (BTHOLD2) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BTH (BTHOLD2) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BTH.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BTH!

Tokenomie pentru BTH (BTHOLD2)

Înțelegerea tokenomică a BTH (BTHOLD2) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BTHOLD2!

Cum se cumpără BTH (BTHOLD2)

Vrei să știi cum să cumperi BTH? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra BTH cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BTHOLD2 în monede locale

1 BTH(BTHOLD2) în VND
--
1 BTH(BTHOLD2) în AUD
A$--
1 BTH(BTHOLD2) în GBP
--
1 BTH(BTHOLD2) în EUR
--
1 BTH(BTHOLD2) în USD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în MYR
RM--
1 BTH(BTHOLD2) în TRY
--
1 BTH(BTHOLD2) în JPY
¥--
1 BTH(BTHOLD2) în ARS
ARS$--
1 BTH(BTHOLD2) în RUB
--
1 BTH(BTHOLD2) în INR
--
1 BTH(BTHOLD2) în IDR
Rp--
1 BTH(BTHOLD2) în PHP
--
1 BTH(BTHOLD2) în EGP
￡E.--
1 BTH(BTHOLD2) în BRL
R$--
1 BTH(BTHOLD2) în CAD
C$--
1 BTH(BTHOLD2) în BDT
--
1 BTH(BTHOLD2) în NGN
--
1 BTH(BTHOLD2) în COP
$--
1 BTH(BTHOLD2) în ZAR
R.--
1 BTH(BTHOLD2) în UAH
--
1 BTH(BTHOLD2) în TZS
T.Sh.--
1 BTH(BTHOLD2) în VES
Bs--
1 BTH(BTHOLD2) în CLP
$--
1 BTH(BTHOLD2) în PKR
Rs--
1 BTH(BTHOLD2) în KZT
--
1 BTH(BTHOLD2) în THB
฿--
1 BTH(BTHOLD2) în TWD
NT$--
1 BTH(BTHOLD2) în AED
د.إ--
1 BTH(BTHOLD2) în CHF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în HKD
HK$--
1 BTH(BTHOLD2) în AMD
֏--
1 BTH(BTHOLD2) în MAD
.د.م--
1 BTH(BTHOLD2) în MXN
$--
1 BTH(BTHOLD2) în SAR
ريال--
1 BTH(BTHOLD2) în ETB
Br--
1 BTH(BTHOLD2) în KES
KSh--
1 BTH(BTHOLD2) în JOD
د.أ--
1 BTH(BTHOLD2) în PLN
--
1 BTH(BTHOLD2) în RON
лв--
1 BTH(BTHOLD2) în SEK
kr--
1 BTH(BTHOLD2) în BGN
лв--
1 BTH(BTHOLD2) în HUF
Ft--
1 BTH(BTHOLD2) în CZK
--
1 BTH(BTHOLD2) în KWD
د.ك--
1 BTH(BTHOLD2) în ILS
--
1 BTH(BTHOLD2) în BOB
Bs--
1 BTH(BTHOLD2) în AZN
--
1 BTH(BTHOLD2) în TJS
SM--
1 BTH(BTHOLD2) în GEL
--
1 BTH(BTHOLD2) în AOA
Kz--
1 BTH(BTHOLD2) în BHD
.د.ب--
1 BTH(BTHOLD2) în BMD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în DKK
kr--
1 BTH(BTHOLD2) în HNL
L--
1 BTH(BTHOLD2) în MUR
--
1 BTH(BTHOLD2) în NAD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în NOK
kr--
1 BTH(BTHOLD2) în NZD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în PAB
B/.--
1 BTH(BTHOLD2) în PGK
K--
1 BTH(BTHOLD2) în QAR
ر.ق--
1 BTH(BTHOLD2) în RSD
дин.--
1 BTH(BTHOLD2) în UZS
soʻm--
1 BTH(BTHOLD2) în ALL
L--
1 BTH(BTHOLD2) în ANG
ƒ--
1 BTH(BTHOLD2) în AWG
ƒ--
1 BTH(BTHOLD2) în BBD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în BAM
KM--
1 BTH(BTHOLD2) în BIF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în BND
$--
1 BTH(BTHOLD2) în BSD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în JMD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în KHR
--
1 BTH(BTHOLD2) în KMF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în LAK
--
1 BTH(BTHOLD2) în LKR
රු--
1 BTH(BTHOLD2) în MDL
L--
1 BTH(BTHOLD2) în MGA
Ar--
1 BTH(BTHOLD2) în MOP
P--
1 BTH(BTHOLD2) în MVR
--
1 BTH(BTHOLD2) în MWK
MK--
1 BTH(BTHOLD2) în MZN
MT--
1 BTH(BTHOLD2) în NPR
रु--
1 BTH(BTHOLD2) în PYG
--
1 BTH(BTHOLD2) în RWF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în SBD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în SCR
--
1 BTH(BTHOLD2) în SRD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în SVC
$--
1 BTH(BTHOLD2) în SZL
L--
1 BTH(BTHOLD2) în TMT
m--
1 BTH(BTHOLD2) în TND
د.ت--
1 BTH(BTHOLD2) în TTD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în UGX
Sh--
1 BTH(BTHOLD2) în XAF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în XCD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în XOF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în XPF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în BWP
P--
1 BTH(BTHOLD2) în BZD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în CVE
$--
1 BTH(BTHOLD2) în DJF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în DOP
$--
1 BTH(BTHOLD2) în DZD
د.ج--
1 BTH(BTHOLD2) în FJD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în GNF
Fr--
1 BTH(BTHOLD2) în GTQ
Q--
1 BTH(BTHOLD2) în GYD
$--
1 BTH(BTHOLD2) în ISK
kr--

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre BTH

Cât valorează BTH (BTHOLD2) astăzi?
Prețul pe viu pentru BTHOLD2 în USD este -- USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BTHOLD2 în USD?
Prețul actual pentru BTHOLD2 la USD este --. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BTH?
Capitalizarea de piață pentru BTHOLD2 este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BTHOLD2?
Ofertă aflată în circulație pentru BTHOLD2 este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BTHOLD2?
BTHOLD2 a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BTHOLD2?
BTHOLD2 a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BTHOLD2?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BTHOLD2 este -- USD.
Va crește BTHOLD2 în acest an?
BTHOLD2 ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BTHOLD2 pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:40:49 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru BTH (BTHOLD2)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator BTHOLD2 în USD

Sumă

BTHOLD2
BTHOLD2
USD
USD

1 BTHOLD2 = -- USD

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,906.92
$100,906.92$100,906.92

-1.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.06
$3,300.06$3,300.06

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.33
$155.33$155.33

-0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.4960
$1.4960$1.4960

+74.35%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,906.92
$100,906.92$100,906.92

-1.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.06
$3,300.06$3,300.06

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.33
$155.33$155.33

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1982
$2.1982$2.1982

-1.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9868
$0.9868$0.9868

-2.88%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.87
$30.87$30.87

+105.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1137
$0.1137$0.1137

+127.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004112
$0.0004112$0.0004112

+174.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013740
$0.013740$0.013740

+1,274.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.850
$4.850$4.850

+385.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1137
$0.1137$0.1137

+127.40%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.4960
$1.4960$1.4960

+74.35%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001660
$0.001660$0.001660

+52.57%