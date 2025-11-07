Ce este BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate. BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Tokenul BluWhale AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile BluWhale AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BLUAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre BluWhale AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare BluWhale AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru BluWhale AI (USD)

Ce valoare va avea BluWhale AI (BLUAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BluWhale AI (BLUAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BluWhale AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BluWhale AI!

Tokenomie pentru BluWhale AI (BLUAI)

Înțelegerea tokenomică a BluWhale AI (BLUAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BLUAI!

Cum se cumpără BluWhale AI (BLUAI)

Vrei să știi cum să cumperi BluWhale AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra BluWhale AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BLUAI în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă BluWhale AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a BluWhale AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre BluWhale AI Cât valorează BluWhale AI (BLUAI) astăzi? Prețul pe viu pentru BLUAI în USD este 0.01856 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru BLUAI în USD? $ 0.01856 . Consultă Prețul actual pentru BLUAI la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru BluWhale AI? Capitalizarea de piață pentru BLUAI este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru BLUAI? Ofertă aflată în circulație pentru BLUAI este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BLUAI? BLUAI a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BLUAI? BLUAI a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru BLUAI? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BLUAI este $ 1.71M USD . Va crește BLUAI în acest an? BLUAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BLUAI pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru BluWhale AI (BLUAI)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?