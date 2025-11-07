BursăDEX+
Prețul în timp real pentru BluWhale AI astăzi este 0.01856 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BLUAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BLUAI pe MEXC acum.

Pret BluWhale AI (BLUAI)

Preț în timp real pentru 1 BLUAI în USD:

+7.15%1D
BluWhale AI (BLUAI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:39:37 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru BluWhale AI (BLUAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-0.22%

+7.15%

-9.51%

-9.51%

Prețul în timp real pentru BluWhale AI (BLUAI) este $ 0.01856. În ultimele 24 de ore, tokenul BLUAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01318 și un maxim de $ 0.01924, indicând volatilitatea activă a pieței.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLUAI s-a modificat cu -0.22% în decursul ultimei ore, cu +7.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.51% în ultimele 7 zile.

Informații privind piața BluWhale AI (BLUAI)

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 185.60M
$ 185.60M$ 185.60M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Capitalizarea de piață actuală pentru BluWhale AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 1.71M. Oferta aflată în circulație pentru BLUAI este --, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 185.60M.

Istoric de preț pentru BluWhale AI (BLUAI) USD

Urmărește modificările de preț pentru BluWhale AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0012385+7.15%
30 de zile$ +0.01356+271.20%
60 de zile$ +0.01356+271.20%
90 de zile$ +0.01356+271.20%
Modificare de preț astăzi pentru BluWhale AI

Astăzi, BLUAI a înregistrat o modificare de $ +0.0012385 (+7.15%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru BluWhale AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01356 (+271.20%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru BluWhale AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BLUAI a văzut o modificare de $ +0.01356 (+271.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru BluWhale AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01356 (+271.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru BluWhale AI (BLUAI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru BluWhale AI.

Ce este BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Tokenul BluWhale AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile BluWhale AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BLUAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre BluWhale AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare BluWhale AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru BluWhale AI (USD)

Ce valoare va avea BluWhale AI (BLUAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BluWhale AI (BLUAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BluWhale AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BluWhale AI!

Tokenomie pentru BluWhale AI (BLUAI)

Înțelegerea tokenomică a BluWhale AI (BLUAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BLUAI!

Cum se cumpără BluWhale AI (BLUAI)

Vrei să știi cum să cumperi BluWhale AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra BluWhale AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BLUAI în monede locale

Resursă BluWhale AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a BluWhale AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web BluWhale AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre BluWhale AI

Cât valorează BluWhale AI (BLUAI) astăzi?
Prețul pe viu pentru BLUAI în USD este 0.01856 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BLUAI în USD?
Prețul actual pentru BLUAI la USD este $ 0.01856. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BluWhale AI?
Capitalizarea de piață pentru BLUAI este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BLUAI?
Ofertă aflată în circulație pentru BLUAI este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BLUAI?
BLUAI a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BLUAI?
BLUAI a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BLUAI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BLUAI este $ 1.71M USD.
Va crește BLUAI în acest an?
BLUAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BLUAI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:39:37 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru BluWhale AI (BLUAI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

