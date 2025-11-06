BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Broadcom astăzi este 359.94 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVGOON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AVGOON pe MEXC acum.

Mai multe despre AVGOON

Informații de preț pentru AVGOON

Ce este AVGOON

Pagina oficială pentru AVGOON

Tokenomie pentru AVGOON

Prognoza prețurilor pentru AVGOON

Istoric AVGOON

Ghid de cumpărare AVGOON

Convertor valutar AVGOON în fiduciar

AVGOON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Broadcom

Pret Broadcom (AVGOON)

Preț în timp real pentru 1 AVGOON în USD:

$360.04
$360.04$360.04
-0.90%1D
USD
Broadcom (AVGOON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:34:17 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Broadcom (AVGOON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 355.8
$ 355.8$ 355.8
Minim 24 h
$ 364.98
$ 364.98$ 364.98
Maxim 24 h

$ 355.8
$ 355.8$ 355.8

$ 364.98
$ 364.98$ 364.98

$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

-0.45%

-0.89%

-3.25%

-3.25%

Prețul în timp real pentru Broadcom (AVGOON) este $ 359.94. În ultimele 24 de ore, tokenul AVGOON a fost tranzacționat între un minim de $ 355.8 și un maxim de $ 364.98, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AVGOON este $ 390.63879187276996, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 297.29808264469034.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVGOON s-a modificat cu -0.45% în decursul ultimei ore, cu -0.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Broadcom (AVGOON)

No.2038

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

3.26K
3.26K 3.26K

3,260.46737058
3,260.46737058 3,260.46737058

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Broadcom este $ 1.17M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 58.70K. Oferta aflată în circulație pentru AVGOON este 3.26K, cu o ofertă totală de 3260.46737058. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.17M.

Istoric de preț pentru Broadcom (AVGOON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Broadcom pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -3.2698-0.89%
30 de zile$ +31.05+9.44%
60 de zile$ +79.94+28.55%
90 de zile$ +79.94+28.55%
Modificare de preț astăzi pentru Broadcom

Astăzi, AVGOON a înregistrat o modificare de $ -3.2698 (-0.89%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Broadcom

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +31.05 (+9.44%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Broadcom

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AVGOON a văzut o modificare de $ +79.94 (+28.55%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Broadcom

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +79.94 (+28.55%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Broadcom (AVGOON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Broadcom.

Ce este Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Broadcom este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Broadcom. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AVGOON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Broadcom pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Broadcom fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Broadcom (USD)

Ce valoare va avea Broadcom (AVGOON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Broadcom (AVGOON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Broadcom.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Broadcom!

Tokenomie pentru Broadcom (AVGOON)

Înțelegerea tokenomică a Broadcom (AVGOON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AVGOON!

Cum se cumpără Broadcom (AVGOON)

Vrei să știi cum să cumperi Broadcom? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Broadcom cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AVGOON în monede locale

1 Broadcom(AVGOON) în VND
9,471,821.1
1 Broadcom(AVGOON) în AUD
A$554.3076
1 Broadcom(AVGOON) în GBP
273.5544
1 Broadcom(AVGOON) în EUR
309.5484
1 Broadcom(AVGOON) în USD
$359.94
1 Broadcom(AVGOON) în MYR
RM1,504.5492
1 Broadcom(AVGOON) în TRY
15,157.0734
1 Broadcom(AVGOON) în JPY
¥55,070.82
1 Broadcom(AVGOON) în ARS
ARS$522,406.1178
1 Broadcom(AVGOON) în RUB
29,212.7304
1 Broadcom(AVGOON) în INR
31,897.8828
1 Broadcom(AVGOON) în IDR
Rp5,998,997.6004
1 Broadcom(AVGOON) în PHP
21,218.463
1 Broadcom(AVGOON) în EGP
￡E.17,021.5626
1 Broadcom(AVGOON) în BRL
R$1,922.0796
1 Broadcom(AVGOON) în CAD
C$507.5154
1 Broadcom(AVGOON) în BDT
43,916.2794
1 Broadcom(AVGOON) în NGN
517,154.5932
1 Broadcom(AVGOON) în COP
$1,373,815.3926
1 Broadcom(AVGOON) în ZAR
R.6,248.5584
1 Broadcom(AVGOON) în UAH
15,139.0764
1 Broadcom(AVGOON) în TZS
T.Sh.884,372.58
1 Broadcom(AVGOON) în VES
Bs80,266.62
1 Broadcom(AVGOON) în CLP
$339,063.48
1 Broadcom(AVGOON) în PKR
Rs101,733.4416
1 Broadcom(AVGOON) în KZT
189,339.2382
1 Broadcom(AVGOON) în THB
฿11,665.6554
1 Broadcom(AVGOON) în TWD
NT$11,140.143
1 Broadcom(AVGOON) în AED
د.إ1,320.9798
1 Broadcom(AVGOON) în CHF
Fr287.952
1 Broadcom(AVGOON) în HKD
HK$2,796.7338
1 Broadcom(AVGOON) în AMD
֏137,641.056
1 Broadcom(AVGOON) în MAD
.د.م3,351.0414
1 Broadcom(AVGOON) în MXN
$6,698.4834
1 Broadcom(AVGOON) în SAR
ريال1,349.775
1 Broadcom(AVGOON) în ETB
Br55,247.1906
1 Broadcom(AVGOON) în KES
KSh46,482.6516
1 Broadcom(AVGOON) în JOD
د.أ255.19746
1 Broadcom(AVGOON) în PLN
1,324.5792
1 Broadcom(AVGOON) în RON
лв1,583.736
1 Broadcom(AVGOON) în SEK
kr3,451.8246
1 Broadcom(AVGOON) în BGN
лв608.2986
1 Broadcom(AVGOON) în HUF
Ft120,461.1198
1 Broadcom(AVGOON) în CZK
7,591.1346
1 Broadcom(AVGOON) în KWD
د.ك110.50158
1 Broadcom(AVGOON) în ILS
1,173.4044
1 Broadcom(AVGOON) în BOB
Bs2,483.586
1 Broadcom(AVGOON) în AZN
611.898
1 Broadcom(AVGOON) în TJS
SM3,318.6468
1 Broadcom(AVGOON) în GEL
975.4374
1 Broadcom(AVGOON) în AOA
Kz328,409.256
1 Broadcom(AVGOON) în BHD
.د.ب135.69738
1 Broadcom(AVGOON) în BMD
$359.94
1 Broadcom(AVGOON) în DKK
kr2,328.8118
1 Broadcom(AVGOON) în HNL
L9,459.2232
1 Broadcom(AVGOON) în MUR
16,557.24
1 Broadcom(AVGOON) în NAD
$6,252.1578
1 Broadcom(AVGOON) în NOK
kr3,678.5868
1 Broadcom(AVGOON) în NZD
$637.0938
1 Broadcom(AVGOON) în PAB
B/.359.94
1 Broadcom(AVGOON) în PGK
K1,536.9438
1 Broadcom(AVGOON) în QAR
ر.ق1,310.1816
1 Broadcom(AVGOON) în RSD
дин.36,580.7022
1 Broadcom(AVGOON) în UZS
soʻm4,284,999.3144
1 Broadcom(AVGOON) în ALL
L30,188.1678
1 Broadcom(AVGOON) în ANG
ƒ644.2926
1 Broadcom(AVGOON) în AWG
ƒ647.892
1 Broadcom(AVGOON) în BBD
$719.88
1 Broadcom(AVGOON) în BAM
KM608.2986
1 Broadcom(AVGOON) în BIF
Fr1,061,463.06
1 Broadcom(AVGOON) în BND
$467.922
1 Broadcom(AVGOON) în BSD
$359.94
1 Broadcom(AVGOON) în JMD
$57,716.379
1 Broadcom(AVGOON) în KHR
1,445,540.6364
1 Broadcom(AVGOON) în KMF
Fr153,334.44
1 Broadcom(AVGOON) în LAK
7,824,782.4522
1 Broadcom(AVGOON) în LKR
රු109,734.9078
1 Broadcom(AVGOON) în MDL
L6,158.5734
1 Broadcom(AVGOON) în MGA
Ar1,621,349.73
1 Broadcom(AVGOON) în MOP
P2,879.52
1 Broadcom(AVGOON) în MVR
5,543.076
1 Broadcom(AVGOON) în MWK
MK623,812.014
1 Broadcom(AVGOON) în MZN
MT23,018.163
1 Broadcom(AVGOON) în NPR
रु51,003.498
1 Broadcom(AVGOON) în PYG
2,552,694.48
1 Broadcom(AVGOON) în RWF
Fr522,992.82
1 Broadcom(AVGOON) în SBD
$2,958.7068
1 Broadcom(AVGOON) în SCR
4,945.5756
1 Broadcom(AVGOON) în SRD
$13,857.69
1 Broadcom(AVGOON) în SVC
$3,145.8756
1 Broadcom(AVGOON) în SZL
L6,244.959
1 Broadcom(AVGOON) în TMT
m1,259.79
1 Broadcom(AVGOON) în TND
د.ت1,065.06246
1 Broadcom(AVGOON) în TTD
$2,436.7938
1 Broadcom(AVGOON) în UGX
Sh1,258,350.24
1 Broadcom(AVGOON) în XAF
Fr204,445.92
1 Broadcom(AVGOON) în XCD
$971.838
1 Broadcom(AVGOON) în XOF
Fr204,445.92
1 Broadcom(AVGOON) în XPF
Fr37,073.82
1 Broadcom(AVGOON) în BWP
P4,841.193
1 Broadcom(AVGOON) în BZD
$723.4794
1 Broadcom(AVGOON) în CVE
$34,439.0592
1 Broadcom(AVGOON) în DJF
Fr64,069.32
1 Broadcom(AVGOON) în DOP
$23,151.3408
1 Broadcom(AVGOON) în DZD
د.ج46,964.9712
1 Broadcom(AVGOON) în FJD
$820.6632
1 Broadcom(AVGOON) în GNF
Fr3,129,678.3
1 Broadcom(AVGOON) în GTQ
Q2,757.1404
1 Broadcom(AVGOON) în GYD
$75,285.0504
1 Broadcom(AVGOON) în ISK
kr45,352.44

Resursă Broadcom

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Broadcom, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Broadcom oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Broadcom

Cât valorează Broadcom (AVGOON) astăzi?
Prețul pe viu pentru AVGOON în USD este 359.94 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AVGOON în USD?
Prețul actual pentru AVGOON la USD este $ 359.94. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Broadcom?
Capitalizarea de piață pentru AVGOON este $ 1.17M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AVGOON?
Ofertă aflată în circulație pentru AVGOON este 3.26K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AVGOON?
AVGOON a obținut un preț ATH de 390.63879187276996 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AVGOON?
AVGOON a avut un preț ATL de 297.29808264469034 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AVGOON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AVGOON este $ 58.70K USD.
Va crește AVGOON în acest an?
AVGOON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AVGOON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:34:17 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Broadcom (AVGOON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$360.04
$102,207.88
$3,332.07
$156.81
$1.0002
$1,481.00
$102,207.88
$3,332.07
$2.2438
$156.81
$1.0351
$0.00000
$0.00000
$31.08
$0.1383
$0.0004390
$0.040103
$5.634
$0.1383
$0.42315
$6.4178
