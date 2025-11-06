BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Ark of Panda astăzi este 0.04001 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AOP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AOP pe MEXC acum.

Mai multe despre AOP

Informații de preț pentru AOP

Ce este AOP

Carte albă pentru AOP

Pagina oficială pentru AOP

Tokenomie pentru AOP

Prognoza prețurilor pentru AOP

Istoric AOP

Ghid de cumpărare AOP

Convertor valutar AOP în fiduciar

AOP Spot

Contracte la termenAOP USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Ark of Panda

Pret Ark of Panda (AOP)

Preț în timp real pentru 1 AOP în USD:

$0.04001
$0.04001$0.04001
-0.44%1D
USD
Ark of Panda (AOP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:18 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ark of Panda (AOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03911
$ 0.03911$ 0.03911
Minim 24 h
$ 0.04216
$ 0.04216$ 0.04216
Maxim 24 h

$ 0.03911
$ 0.03911$ 0.03911

$ 0.04216
$ 0.04216$ 0.04216

$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016

$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903

+0.30%

-0.44%

-16.37%

-16.37%

Prețul în timp real pentru Ark of Panda (AOP) este $ 0.04001. În ultimele 24 de ore, tokenul AOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03911 și un maxim de $ 0.04216, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AOP este $ 0.0876270047781016, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03443426501172903.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AOP s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -0.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ark of Panda (AOP)

No.1017

$ 12.00M
$ 12.00M$ 12.00M

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 80.02M
$ 80.02M$ 80.02M

300.00M
300.00M 300.00M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

15.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Ark of Panda este $ 12.00M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.00K. Oferta aflată în circulație pentru AOP este 300.00M, cu o ofertă totală de 2000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 80.02M.

Istoric de preț pentru Ark of Panda (AOP) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ark of Panda pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0001768-0.44%
30 de zile$ -0.04294-51.77%
60 de zile$ +0.01501+60.04%
90 de zile$ +0.01501+60.04%
Modificare de preț astăzi pentru Ark of Panda

Astăzi, AOP a înregistrat o modificare de $ -0.0001768 (-0.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ark of Panda

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04294 (-51.77%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ark of Panda

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AOP a văzut o modificare de $ +0.01501 (+60.04%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ark of Panda

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01501 (+60.04%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ark of Panda (AOP)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ark of Panda.

Ce este Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Tokenul Ark of Panda este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ark of Panda. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AOP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ark of Panda pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ark of Panda fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ark of Panda (USD)

Ce valoare va avea Ark of Panda (AOP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ark of Panda (AOP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ark of Panda.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ark of Panda!

Tokenomie pentru Ark of Panda (AOP)

Înțelegerea tokenomică a Ark of Panda (AOP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AOP!

Cum se cumpără Ark of Panda (AOP)

Vrei să știi cum să cumperi Ark of Panda? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ark of Panda cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AOP în monede locale

1 Ark of Panda(AOP) în VND
1,052.86315
1 Ark of Panda(AOP) în AUD
A$0.0616154
1 Ark of Panda(AOP) în GBP
0.0304076
1 Ark of Panda(AOP) în EUR
0.0344086
1 Ark of Panda(AOP) în USD
$0.04001
1 Ark of Panda(AOP) în MYR
RM0.1672418
1 Ark of Panda(AOP) în TRY
1.6848211
1 Ark of Panda(AOP) în JPY
¥6.12153
1 Ark of Panda(AOP) în ARS
ARS$58.0693137
1 Ark of Panda(AOP) în RUB
3.2472116
1 Ark of Panda(AOP) în INR
3.5456862
1 Ark of Panda(AOP) în IDR
Rp666.8330666
1 Ark of Panda(AOP) în PHP
2.3585895
1 Ark of Panda(AOP) în EGP
￡E.1.8920729
1 Ark of Panda(AOP) în BRL
R$0.2136534
1 Ark of Panda(AOP) în CAD
C$0.0564141
1 Ark of Panda(AOP) în BDT
4.8816201
1 Ark of Panda(AOP) în NGN
57.4855678
1 Ark of Panda(AOP) în COP
$152.7097679
1 Ark of Panda(AOP) în ZAR
R.0.6945736
1 Ark of Panda(AOP) în UAH
1.6828206
1 Ark of Panda(AOP) în TZS
T.Sh.98.30457
1 Ark of Panda(AOP) în VES
Bs8.92223
1 Ark of Panda(AOP) în CLP
$37.68942
1 Ark of Panda(AOP) în PKR
Rs11.3084264
1 Ark of Panda(AOP) în KZT
21.0464603
1 Ark of Panda(AOP) în THB
฿1.2967241
1 Ark of Panda(AOP) în TWD
NT$1.2383095
1 Ark of Panda(AOP) în AED
د.إ0.1468367
1 Ark of Panda(AOP) în CHF
Fr0.032008
1 Ark of Panda(AOP) în HKD
HK$0.3108777
1 Ark of Panda(AOP) în AMD
֏15.299824
1 Ark of Panda(AOP) în MAD
.د.م0.3724931
1 Ark of Panda(AOP) în MXN
$0.7445861
1 Ark of Panda(AOP) în SAR
ريال0.1500375
1 Ark of Panda(AOP) în ETB
Br6.1411349
1 Ark of Panda(AOP) în KES
KSh5.1668914
1 Ark of Panda(AOP) în JOD
د.أ0.02836709
1 Ark of Panda(AOP) în PLN
0.1472368
1 Ark of Panda(AOP) în RON
лв0.176044
1 Ark of Panda(AOP) în SEK
kr0.3836959
1 Ark of Panda(AOP) în BGN
лв0.0676169
1 Ark of Panda(AOP) în HUF
Ft13.3901467
1 Ark of Panda(AOP) în CZK
0.8438109
1 Ark of Panda(AOP) în KWD
د.ك0.01228307
1 Ark of Panda(AOP) în ILS
0.1304326
1 Ark of Panda(AOP) în BOB
Bs0.276069
1 Ark of Panda(AOP) în AZN
0.068017
1 Ark of Panda(AOP) în TJS
SM0.3688922
1 Ark of Panda(AOP) în GEL
0.1084271
1 Ark of Panda(AOP) în AOA
Kz36.505124
1 Ark of Panda(AOP) în BHD
.د.ب0.01508377
1 Ark of Panda(AOP) în BMD
$0.04001
1 Ark of Panda(AOP) în DKK
kr0.2588647
1 Ark of Panda(AOP) în HNL
L1.0514628
1 Ark of Panda(AOP) în MUR
1.84046
1 Ark of Panda(AOP) în NAD
$0.6949737
1 Ark of Panda(AOP) în NOK
kr0.4089022
1 Ark of Panda(AOP) în NZD
$0.0708177
1 Ark of Panda(AOP) în PAB
B/.0.04001
1 Ark of Panda(AOP) în PGK
K0.1708427
1 Ark of Panda(AOP) în QAR
ر.ق0.1456364
1 Ark of Panda(AOP) în RSD
дин.4.0662163
1 Ark of Panda(AOP) în UZS
soʻm476.3094476
1 Ark of Panda(AOP) în ALL
L3.3556387
1 Ark of Panda(AOP) în ANG
ƒ0.0716179
1 Ark of Panda(AOP) în AWG
ƒ0.072018
1 Ark of Panda(AOP) în BBD
$0.08002
1 Ark of Panda(AOP) în BAM
KM0.0676169
1 Ark of Panda(AOP) în BIF
Fr117.98949
1 Ark of Panda(AOP) în BND
$0.052013
1 Ark of Panda(AOP) în BSD
$0.04001
1 Ark of Panda(AOP) în JMD
$6.4156035
1 Ark of Panda(AOP) în KHR
160.6825606
1 Ark of Panda(AOP) în KMF
Fr17.04426
1 Ark of Panda(AOP) în LAK
869.7825913
1 Ark of Panda(AOP) în LKR
රු12.1978487
1 Ark of Panda(AOP) în MDL
L0.6845711
1 Ark of Panda(AOP) în MGA
Ar180.225045
1 Ark of Panda(AOP) în MOP
P0.32008
1 Ark of Panda(AOP) în MVR
0.616154
1 Ark of Panda(AOP) în MWK
MK69.341331
1 Ark of Panda(AOP) în MZN
MT2.5586395
1 Ark of Panda(AOP) în NPR
रु5.669417
1 Ark of Panda(AOP) în PYG
283.75092
1 Ark of Panda(AOP) în RWF
Fr58.13453
1 Ark of Panda(AOP) în SBD
$0.3288822
1 Ark of Panda(AOP) în SCR
0.5497374
1 Ark of Panda(AOP) în SRD
$1.540385
1 Ark of Panda(AOP) în SVC
$0.3496874
1 Ark of Panda(AOP) în SZL
L0.6941735
1 Ark of Panda(AOP) în TMT
m0.140035
1 Ark of Panda(AOP) în TND
د.ت0.11838959
1 Ark of Panda(AOP) în TTD
$0.2708677
1 Ark of Panda(AOP) în UGX
Sh139.87496
1 Ark of Panda(AOP) în XAF
Fr22.72568
1 Ark of Panda(AOP) în XCD
$0.108027
1 Ark of Panda(AOP) în XOF
Fr22.72568
1 Ark of Panda(AOP) în XPF
Fr4.12103
1 Ark of Panda(AOP) în BWP
P0.5381345
1 Ark of Panda(AOP) în BZD
$0.0804201
1 Ark of Panda(AOP) în CVE
$3.8281568
1 Ark of Panda(AOP) în DJF
Fr7.12178
1 Ark of Panda(AOP) în DOP
$2.5734432
1 Ark of Panda(AOP) în DZD
د.ج5.2277066
1 Ark of Panda(AOP) în FJD
$0.0912228
1 Ark of Panda(AOP) în GNF
Fr347.88695
1 Ark of Panda(AOP) în GTQ
Q0.3064766
1 Ark of Panda(AOP) în GYD
$8.3684916
1 Ark of Panda(AOP) în ISK
kr5.04126

Resursă Ark of Panda

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ark of Panda, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Ark of Panda oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ark of Panda

Cât valorează Ark of Panda (AOP) astăzi?
Prețul pe viu pentru AOP în USD este 0.04001 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AOP în USD?
Prețul actual pentru AOP la USD este $ 0.04001. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ark of Panda?
Capitalizarea de piață pentru AOP este $ 12.00M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AOP?
Ofertă aflată în circulație pentru AOP este 300.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AOP?
AOP a obținut un preț ATH de 0.0876270047781016 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AOP?
AOP a avut un preț ATL de 0.03443426501172903 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AOP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AOP este $ 57.00K USD.
Va crește AOP în acest an?
AOP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AOP pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:18 (UTC+8)

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AOP în USD

Sumă

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.04 USD

Tranzacționează AOP

AOP/USDT
$0.04001
$0.04001$0.04001
-0.24%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

