Prețul în timp real pentru Ani Grok Companion astăzi este 0.0011263 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ANI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ANI pe MEXC acum.

Mai multe despre ANI

Informații de preț pentru ANI

Ce este ANI

Tokenomie pentru ANI

Prognoza prețurilor pentru ANI

Istoric ANI

Ghid de cumpărare ANI

Convertor valutar ANI în fiduciar

ANI Spot

Contracte la termenANI USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Ani Grok Companion

Pret Ani Grok Companion (ANI)

Preț în timp real pentru 1 ANI în USD:

$0.0011269
$0.0011269$0.0011269
+12.46%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:03 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ani Grok Companion (ANI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000971
$ 0.000971$ 0.000971
Minim 24 h
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
Maxim 24 h

$ 0.000971
$ 0.000971$ 0.000971

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

--
----

--
----

-3.42%

+12.46%

-8.21%

-8.21%

Prețul în timp real pentru Ani Grok Companion (ANI) este $ 0.0011263. În ultimele 24 de ore, tokenul ANI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000971 și un maxim de $ 0.00125, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANI este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANI s-a modificat cu -3.42% în decursul ultimei ore, cu +12.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 100.70K
$ 100.70K$ 100.70K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Ani Grok Companion este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 100.70K. Oferta aflată în circulație pentru ANI este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Ani Grok Companion (ANI) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ani Grok Companion pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000124855+12.46%
30 de zile$ -0.0020367-64.40%
60 de zile$ -0.0052057-82.22%
90 de zile$ -0.0207837-94.86%
Modificare de preț astăzi pentru Ani Grok Companion

Astăzi, ANI a înregistrat o modificare de $ +0.000124855 (+12.46%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ani Grok Companion

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0020367 (-64.40%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ani Grok Companion

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ANI a văzut o modificare de $ -0.0052057 (-82.22%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ani Grok Companion

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0207837 (-94.86%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ani Grok Companion (ANI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ani Grok Companion.

Ce este Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Tokenul Ani Grok Companion este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ani Grok Companion. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ANI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ani Grok Companion pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ani Grok Companion fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ani Grok Companion (USD)

Ce valoare va avea Ani Grok Companion (ANI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ani Grok Companion (ANI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ani Grok Companion.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ani Grok Companion!

Tokenomie pentru Ani Grok Companion (ANI)

Înțelegerea tokenomică a Ani Grok Companion (ANI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ANI!

Cum se cumpără Ani Grok Companion (ANI)

Vrei să știi cum să cumperi Ani Grok Companion? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ani Grok Companion cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă Ani Grok Companion

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ani Grok Companion, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ani Grok Companion

Cât valorează Ani Grok Companion (ANI) astăzi?
Prețul pe viu pentru ANI în USD este 0.0011263 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ANI în USD?
Prețul actual pentru ANI la USD este $ 0.0011263. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ani Grok Companion?
Capitalizarea de piață pentru ANI este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ANI?
Ofertă aflată în circulație pentru ANI este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ANI?
ANI a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ANI?
ANI a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ANI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ANI este $ 100.70K USD.
Va crește ANI în acest an?
ANI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ANI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:03 (UTC+8)

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

