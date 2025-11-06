BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Cherry AI astăzi este 0.000669 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AIBOT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AIBOT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Cherry AI astăzi este 0.000669 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AIBOT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AIBOT pe MEXC acum.

Mai multe despre AIBOT

Informații de preț pentru AIBOT

Ce este AIBOT

Carte albă pentru AIBOT

Pagina oficială pentru AIBOT

Tokenomie pentru AIBOT

Prognoza prețurilor pentru AIBOT

Istoric AIBOT

Ghid de cumpărare AIBOT

Convertor valutar AIBOT în fiduciar

AIBOT Spot

Contracte la termenAIBOT USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Cherry AI

Pret Cherry AI (AIBOT)

Preț în timp real pentru 1 AIBOT în USD:

$0.000669
$0.000669$0.000669
-5.37%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:24:53 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Cherry AI (AIBOT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000597
$ 0.000597$ 0.000597
Minim 24 h
$ 0.0007885
$ 0.0007885$ 0.0007885
Maxim 24 h

$ 0.000597
$ 0.000597$ 0.000597

$ 0.0007885
$ 0.0007885$ 0.0007885

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000660509514713424
$ 0.000660509514713424$ 0.000660509514713424

-2.03%

-5.37%

-29.58%

-29.58%

Prețul în timp real pentru Cherry AI (AIBOT) este $ 0.000669. În ultimele 24 de ore, tokenul AIBOT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000597 și un maxim de $ 0.0007885, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIBOT este $ 0.07284724455622164, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000660509514713424.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIBOT s-a modificat cu -2.03% în decursul ultimei ore, cu -5.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cherry AI (AIBOT)

No.2646

$ 148.18K
$ 148.18K$ 148.18K

$ 61.41K
$ 61.41K$ 61.41K

$ 669.00K
$ 669.00K$ 669.00K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Cherry AI este $ 148.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.41K. Oferta aflată în circulație pentru AIBOT este 221.50M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 669.00K.

Istoric de preț pentru Cherry AI (AIBOT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Cherry AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000037964-5.37%
30 de zile$ -0.000668-49.97%
60 de zile$ -0.003322-83.24%
90 de zile$ -0.019331-96.66%
Modificare de preț astăzi pentru Cherry AI

Astăzi, AIBOT a înregistrat o modificare de $ -0.000037964 (-5.37%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Cherry AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000668 (-49.97%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Cherry AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AIBOT a văzut o modificare de $ -0.003322 (-83.24%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Cherry AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.019331 (-96.66%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Cherry AI (AIBOT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Cherry AI.

Ce este Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Tokenul Cherry AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Cherry AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AIBOT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Cherry AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Cherry AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Cherry AI (USD)

Ce valoare va avea Cherry AI (AIBOT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Cherry AI (AIBOT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Cherry AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Cherry AI!

Tokenomie pentru Cherry AI (AIBOT)

Înțelegerea tokenomică a Cherry AI (AIBOT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AIBOT!

Cum se cumpără Cherry AI (AIBOT)

Vrei să știi cum să cumperi Cherry AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Cherry AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AIBOT în monede locale

1 Cherry AI(AIBOT) în VND
17.604735
1 Cherry AI(AIBOT) în AUD
A$0.00103026
1 Cherry AI(AIBOT) în GBP
0.00050844
1 Cherry AI(AIBOT) în EUR
0.00057534
1 Cherry AI(AIBOT) în USD
$0.000669
1 Cherry AI(AIBOT) în MYR
RM0.00279642
1 Cherry AI(AIBOT) în TRY
0.02817159
1 Cherry AI(AIBOT) în JPY
¥0.102357
1 Cherry AI(AIBOT) în ARS
ARS$0.97096653
1 Cherry AI(AIBOT) în RUB
0.05428266
1 Cherry AI(AIBOT) în INR
0.05932023
1 Cherry AI(AIBOT) în IDR
Rp11.14999554
1 Cherry AI(AIBOT) în PHP
0.039471
1 Cherry AI(AIBOT) în EGP
￡E.0.03167715
1 Cherry AI(AIBOT) în BRL
R$0.00357915
1 Cherry AI(AIBOT) în CAD
C$0.00094329
1 Cherry AI(AIBOT) în BDT
0.08162469
1 Cherry AI(AIBOT) în NGN
0.96120582
1 Cherry AI(AIBOT) în COP
$2.56321329
1 Cherry AI(AIBOT) în ZAR
R.0.01162722
1 Cherry AI(AIBOT) în UAH
0.02813814
1 Cherry AI(AIBOT) în TZS
T.Sh.1.643733
1 Cherry AI(AIBOT) în VES
Bs0.149187
1 Cherry AI(AIBOT) în CLP
$0.630867
1 Cherry AI(AIBOT) în PKR
Rs0.18908616
1 Cherry AI(AIBOT) în KZT
0.35191407
1 Cherry AI(AIBOT) în THB
฿0.02168898
1 Cherry AI(AIBOT) în TWD
NT$0.02071893
1 Cherry AI(AIBOT) în AED
د.إ0.00245523
1 Cherry AI(AIBOT) în CHF
Fr0.0005352
1 Cherry AI(AIBOT) în HKD
HK$0.00519813
1 Cherry AI(AIBOT) în AMD
֏0.2558256
1 Cherry AI(AIBOT) în MAD
.د.م0.00622839
1 Cherry AI(AIBOT) în MXN
$0.01246347
1 Cherry AI(AIBOT) în SAR
ريال0.00250875
1 Cherry AI(AIBOT) în ETB
Br0.10268481
1 Cherry AI(AIBOT) în KES
KSh0.08639466
1 Cherry AI(AIBOT) în JOD
د.أ0.000474321
1 Cherry AI(AIBOT) în PLN
0.00246861
1 Cherry AI(AIBOT) în RON
лв0.00295029
1 Cherry AI(AIBOT) în SEK
kr0.00640902
1 Cherry AI(AIBOT) în BGN
лв0.00113061
1 Cherry AI(AIBOT) în HUF
Ft0.224115
1 Cherry AI(AIBOT) în CZK
0.01412259
1 Cherry AI(AIBOT) în KWD
د.ك0.000205383
1 Cherry AI(AIBOT) în ILS
0.00218763
1 Cherry AI(AIBOT) în BOB
Bs0.0046161
1 Cherry AI(AIBOT) în AZN
0.0011373
1 Cherry AI(AIBOT) în TJS
SM0.00616818
1 Cherry AI(AIBOT) în GEL
0.00181299
1 Cherry AI(AIBOT) în AOA
Kz0.6103956
1 Cherry AI(AIBOT) în BHD
.د.ب0.000251544
1 Cherry AI(AIBOT) în BMD
$0.000669
1 Cherry AI(AIBOT) în DKK
kr0.00432843
1 Cherry AI(AIBOT) în HNL
L0.01758132
1 Cherry AI(AIBOT) în MUR
0.030774
1 Cherry AI(AIBOT) în NAD
$0.01162053
1 Cherry AI(AIBOT) în NOK
kr0.00683718
1 Cherry AI(AIBOT) în NZD
$0.00118413
1 Cherry AI(AIBOT) în PAB
B/.0.000669
1 Cherry AI(AIBOT) în PGK
K0.00285663
1 Cherry AI(AIBOT) în QAR
ر.ق0.00243516
1 Cherry AI(AIBOT) în RSD
дин.0.0680373
1 Cherry AI(AIBOT) în UZS
soʻm7.96428444
1 Cherry AI(AIBOT) în ALL
L0.05610903
1 Cherry AI(AIBOT) în ANG
ƒ0.00119751
1 Cherry AI(AIBOT) în AWG
ƒ0.0012042
1 Cherry AI(AIBOT) în BBD
$0.001338
1 Cherry AI(AIBOT) în BAM
KM0.00113061
1 Cherry AI(AIBOT) în BIF
Fr1.972881
1 Cherry AI(AIBOT) în BND
$0.0008697
1 Cherry AI(AIBOT) în BSD
$0.000669
1 Cherry AI(AIBOT) în JMD
$0.10727415
1 Cherry AI(AIBOT) în KHR
2.68674414
1 Cherry AI(AIBOT) în KMF
Fr0.284994
1 Cherry AI(AIBOT) în LAK
14.54347797
1 Cherry AI(AIBOT) în LKR
රු0.20395803
1 Cherry AI(AIBOT) în MDL
L0.01144659
1 Cherry AI(AIBOT) în MGA
Ar3.0135105
1 Cherry AI(AIBOT) în MOP
P0.005352
1 Cherry AI(AIBOT) în MVR
0.0103026
1 Cherry AI(AIBOT) în MWK
MK1.1594439
1 Cherry AI(AIBOT) în MZN
MT0.04278255
1 Cherry AI(AIBOT) în NPR
रु0.0947973
1 Cherry AI(AIBOT) în PYG
4.744548
1 Cherry AI(AIBOT) în RWF
Fr0.972057
1 Cherry AI(AIBOT) în SBD
$0.00549918
1 Cherry AI(AIBOT) în SCR
0.00919206
1 Cherry AI(AIBOT) în SRD
$0.0257565
1 Cherry AI(AIBOT) în SVC
$0.00584706
1 Cherry AI(AIBOT) în SZL
L0.01160715
1 Cherry AI(AIBOT) în TMT
m0.0023415
1 Cherry AI(AIBOT) în TND
د.ت0.001979571
1 Cherry AI(AIBOT) în TTD
$0.00452913
1 Cherry AI(AIBOT) în UGX
Sh2.338824
1 Cherry AI(AIBOT) în XAF
Fr0.380661
1 Cherry AI(AIBOT) în XCD
$0.0018063
1 Cherry AI(AIBOT) în XOF
Fr0.380661
1 Cherry AI(AIBOT) în XPF
Fr0.068907
1 Cherry AI(AIBOT) în BWP
P0.00899805
1 Cherry AI(AIBOT) în BZD
$0.00134469
1 Cherry AI(AIBOT) în CVE
$0.06400992
1 Cherry AI(AIBOT) în DJF
Fr0.119082
1 Cherry AI(AIBOT) în DOP
$0.04303008
1 Cherry AI(AIBOT) în DZD
د.ج0.08741154
1 Cherry AI(AIBOT) în FJD
$0.00152532
1 Cherry AI(AIBOT) în GNF
Fr5.816955
1 Cherry AI(AIBOT) în GTQ
Q0.00512454
1 Cherry AI(AIBOT) în GYD
$0.13992804
1 Cherry AI(AIBOT) în ISK
kr0.084294

Resursă Cherry AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Cherry AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Cherry AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Cherry AI

Cât valorează Cherry AI (AIBOT) astăzi?
Prețul pe viu pentru AIBOT în USD este 0.000669 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AIBOT în USD?
Prețul actual pentru AIBOT la USD este $ 0.000669. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Cherry AI?
Capitalizarea de piață pentru AIBOT este $ 148.18K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AIBOT?
Ofertă aflată în circulație pentru AIBOT este 221.50M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AIBOT?
AIBOT a obținut un preț ATH de 0.07284724455622164 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AIBOT?
AIBOT a avut un preț ATL de 0.000660509514713424 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AIBOT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AIBOT este $ 61.41K USD.
Va crește AIBOT în acest an?
AIBOT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AIBOT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:24:53 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Cherry AI (AIBOT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AIBOT în USD

Sumă

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.000669 USD

Tranzacționează AIBOT

AIBOT/USDT
$0.000669
$0.000669$0.000669
-5.06%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,688.69
$102,688.69$102,688.69

-1.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,354.64
$3,354.64$3,354.64

-1.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.52
$158.52$158.52

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,688.69
$102,688.69$102,688.69

-1.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,354.64
$3,354.64$3,354.64

-1.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2635
$2.2635$2.2635

-0.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.52
$158.52$158.52

-1.24%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0482
$1.0482$1.0482

-3.40%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.93
$30.93$30.93

+106.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.920
$5.920$5.920

+492.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1783
$0.1783$0.1783

+256.60%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.047000
$0.047000$0.047000

+4,600.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.920
$5.920$5.920

+492.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1783
$0.1783$0.1783

+256.60%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.41227
$0.41227$0.41227

+225.21%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.0882
$6.0882$6.0882

+225.62%