Prețul în timp real pentru Accenture astăzi este 243.7 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ACNON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ACNON pe MEXC acum.

$243.7
-1.63%1D
Accenture (ACNON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:42 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Accenture (ACNON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 242.16
Minim 24 h
$ 251.72
Maxim 24 h

$ 242.16
$ 251.72
$ 258.3135196333471
$ 229.27778200768591
-2.77%

-1.63%

-3.43%

-3.43%

Prețul în timp real pentru Accenture (ACNON) este $ 243.7. În ultimele 24 de ore, tokenul ACNON a fost tranzacționat între un minim de $ 242.16 și un maxim de $ 251.72, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ACNON este $ 258.3135196333471, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 229.27778200768591.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ACNON s-a modificat cu -2.77% în decursul ultimei ore, cu -1.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Accenture (ACNON)

No.1979

$ 1.30M
$ 58.48K
$ 1.30M
5.32K
5,324.37848679
Capitalizarea de piață actuală pentru Accenture este $ 1.30M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 58.48K. Oferta aflată în circulație pentru ACNON este 5.32K, cu o ofertă totală de 5324.37848679. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.30M.

Istoric de preț pentru Accenture (ACNON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Accenture pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -4.0381-1.63%
30 de zile$ -6.45-2.58%
60 de zile$ +43.7+21.85%
90 de zile$ +43.7+21.85%
Modificare de preț astăzi pentru Accenture

Astăzi, ACNON a înregistrat o modificare de $ -4.0381 (-1.63%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Accenture

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -6.45 (-2.58%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Accenture

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ACNON a văzut o modificare de $ +43.7 (+21.85%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Accenture

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +43.7 (+21.85%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Accenture (ACNON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Accenture.

Ce este Accenture (ACNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Accenture este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Accenture. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ACNON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Accenture pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Accenture fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Accenture (USD)

Ce valoare va avea Accenture (ACNON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Accenture (ACNON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Accenture.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Accenture!

Tokenomie pentru Accenture (ACNON)

Înțelegerea tokenomică a Accenture (ACNON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ACNON!

Cum se cumpără Accenture (ACNON)

Vrei să știi cum să cumperi Accenture? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Accenture cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ACNON în monede locale

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Accenture

Cât valorează Accenture (ACNON) astăzi?
Prețul pe viu pentru ACNON în USD este 243.7 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ACNON în USD?
Prețul actual pentru ACNON la USD este $ 243.7. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Accenture?
Capitalizarea de piață pentru ACNON este $ 1.30M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ACNON?
Ofertă aflată în circulație pentru ACNON este 5.32K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ACNON?
ACNON a obținut un preț ATH de 258.3135196333471 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ACNON?
ACNON a avut un preț ATL de 229.27778200768591 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ACNON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ACNON este $ 58.48K USD.
Va crește ACNON în acest an?
ACNON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ACNON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:42 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

