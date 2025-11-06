BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Airbnb astăzi este 121.99 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ABNBON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ABNBON pe MEXC acum.

Mai multe despre ABNBON

Informații de preț pentru ABNBON

Ce este ABNBON

Pagina oficială pentru ABNBON

Tokenomie pentru ABNBON

Prognoza prețurilor pentru ABNBON

Istoric ABNBON

Ghid de cumpărare ABNBON

Convertor valutar ABNBON în fiduciar

ABNBON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Airbnb

Pret Airbnb (ABNBON)

Preț în timp real pentru 1 ABNBON în USD:

$121.99
$121.99$121.99
-0.44%1D
USD
Airbnb (ABNBON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:28 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Airbnb (ABNBON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 121.8
$ 121.8$ 121.8
Minim 24 h
$ 125.69
$ 125.69$ 125.69
Maxim 24 h

$ 121.8
$ 121.8$ 121.8

$ 125.69
$ 125.69$ 125.69

$ 130.8760170750456
$ 130.8760170750456$ 130.8760170750456

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

-0.35%

-0.44%

-4.12%

-4.12%

Prețul în timp real pentru Airbnb (ABNBON) este $ 121.99. În ultimele 24 de ore, tokenul ABNBON a fost tranzacționat între un minim de $ 121.8 și un maxim de $ 125.69, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ABNBON este $ 130.8760170750456, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 116.3795118425523.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ABNBON s-a modificat cu -0.35% în decursul ultimei ore, cu -0.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Airbnb (ABNBON)

No.2074

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

8.81K
8.81K 8.81K

8,811.94099884
8,811.94099884 8,811.94099884

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Airbnb este $ 1.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.00K. Oferta aflată în circulație pentru ABNBON este 8.81K, cu o ofertă totală de 8811.94099884. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.07M.

Istoric de preț pentru Airbnb (ABNBON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Airbnb pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.5391-0.44%
30 de zile$ +2.57+2.15%
60 de zile$ +21.99+21.99%
90 de zile$ +21.99+21.99%
Modificare de preț astăzi pentru Airbnb

Astăzi, ABNBON a înregistrat o modificare de $ -0.5391 (-0.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Airbnb

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.57 (+2.15%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Airbnb

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ABNBON a văzut o modificare de $ +21.99 (+21.99%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Airbnb

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +21.99 (+21.99%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Airbnb (ABNBON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Airbnb.

Ce este Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Airbnb este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Airbnb. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ABNBON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Airbnb pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Airbnb fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Airbnb (USD)

Ce valoare va avea Airbnb (ABNBON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Airbnb (ABNBON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Airbnb.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Airbnb!

Tokenomie pentru Airbnb (ABNBON)

Înțelegerea tokenomică a Airbnb (ABNBON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ABNBON!

Cum se cumpără Airbnb (ABNBON)

Vrei să știi cum să cumperi Airbnb? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Airbnb cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ABNBON în monede locale

1 Airbnb(ABNBON) în VND
3,210,166.85
1 Airbnb(ABNBON) în AUD
A$187.8646
1 Airbnb(ABNBON) în GBP
92.7124
1 Airbnb(ABNBON) în EUR
104.9114
1 Airbnb(ABNBON) în USD
$121.99
1 Airbnb(ABNBON) în MYR
RM509.9182
1 Airbnb(ABNBON) în TRY
5,136.9989
1 Airbnb(ABNBON) în JPY
¥18,664.47
1 Airbnb(ABNBON) în ARS
ARS$177,052.6263
1 Airbnb(ABNBON) în RUB
9,898.2686
1 Airbnb(ABNBON) în INR
10,816.8533
1 Airbnb(ABNBON) în IDR
Rp2,033,165.8534
1 Airbnb(ABNBON) în PHP
7,197.41
1 Airbnb(ABNBON) în EGP
￡E.5,776.2265
1 Airbnb(ABNBON) în BRL
R$652.6465
1 Airbnb(ABNBON) în CAD
C$172.0059
1 Airbnb(ABNBON) în BDT
14,883.9999
1 Airbnb(ABNBON) în NGN
175,272.7922
1 Airbnb(ABNBON) în COP
$467,393.7059
1 Airbnb(ABNBON) în ZAR
R.2,120.1862
1 Airbnb(ABNBON) în UAH
5,130.8994
1 Airbnb(ABNBON) în TZS
T.Sh.299,729.43
1 Airbnb(ABNBON) în VES
Bs27,203.77
1 Airbnb(ABNBON) în CLP
$115,036.57
1 Airbnb(ABNBON) în PKR
Rs34,479.2536
1 Airbnb(ABNBON) în KZT
64,170.3997
1 Airbnb(ABNBON) în THB
฿3,954.9158
1 Airbnb(ABNBON) în TWD
NT$3,778.0303
1 Airbnb(ABNBON) în AED
د.إ447.7033
1 Airbnb(ABNBON) în CHF
Fr97.592
1 Airbnb(ABNBON) în HKD
HK$947.8623
1 Airbnb(ABNBON) în AMD
֏46,648.976
1 Airbnb(ABNBON) în MAD
.د.م1,135.7269
1 Airbnb(ABNBON) în MXN
$2,272.6737
1 Airbnb(ABNBON) în SAR
ريال457.4625
1 Airbnb(ABNBON) în ETB
Br18,724.2451
1 Airbnb(ABNBON) în KES
KSh15,753.7886
1 Airbnb(ABNBON) în JOD
د.أ86.49091
1 Airbnb(ABNBON) în PLN
450.1431
1 Airbnb(ABNBON) în RON
лв537.9759
1 Airbnb(ABNBON) în SEK
kr1,168.6642
1 Airbnb(ABNBON) în BGN
лв206.1631
1 Airbnb(ABNBON) în HUF
Ft40,866.65
1 Airbnb(ABNBON) în CZK
2,575.2089
1 Airbnb(ABNBON) în KWD
د.ك37.45093
1 Airbnb(ABNBON) în ILS
398.9073
1 Airbnb(ABNBON) în BOB
Bs841.731
1 Airbnb(ABNBON) în AZN
207.383
1 Airbnb(ABNBON) în TJS
SM1,124.7478
1 Airbnb(ABNBON) în GEL
330.5929
1 Airbnb(ABNBON) în AOA
Kz111,303.676
1 Airbnb(ABNBON) în BHD
.د.ب45.86824
1 Airbnb(ABNBON) în BMD
$121.99
1 Airbnb(ABNBON) în DKK
kr789.2753
1 Airbnb(ABNBON) în HNL
L3,205.8972
1 Airbnb(ABNBON) în MUR
5,611.54
1 Airbnb(ABNBON) în NAD
$2,118.9663
1 Airbnb(ABNBON) în NOK
kr1,246.7378
1 Airbnb(ABNBON) în NZD
$215.9223
1 Airbnb(ABNBON) în PAB
B/.121.99
1 Airbnb(ABNBON) în PGK
K520.8973
1 Airbnb(ABNBON) în QAR
ر.ق444.0436
1 Airbnb(ABNBON) în RSD
дин.12,406.383
1 Airbnb(ABNBON) în UZS
soʻm1,452,261.6724
1 Airbnb(ABNBON) în ALL
L10,231.3013
1 Airbnb(ABNBON) în ANG
ƒ218.3621
1 Airbnb(ABNBON) în AWG
ƒ219.582
1 Airbnb(ABNBON) în BBD
$243.98
1 Airbnb(ABNBON) în BAM
KM206.1631
1 Airbnb(ABNBON) în BIF
Fr359,748.51
1 Airbnb(ABNBON) în BND
$158.587
1 Airbnb(ABNBON) în BSD
$121.99
1 Airbnb(ABNBON) în JMD
$19,561.0965
1 Airbnb(ABNBON) în KHR
489,919.1594
1 Airbnb(ABNBON) în KMF
Fr51,967.74
1 Airbnb(ABNBON) în LAK
2,651,956.4687
1 Airbnb(ABNBON) în LKR
රු37,191.0913
1 Airbnb(ABNBON) în MDL
L2,087.2489
1 Airbnb(ABNBON) în MGA
Ar549,503.955
1 Airbnb(ABNBON) în MOP
P975.92
1 Airbnb(ABNBON) în MVR
1,878.646
1 Airbnb(ABNBON) în MWK
MK211,420.869
1 Airbnb(ABNBON) în MZN
MT7,801.2605
1 Airbnb(ABNBON) în NPR
रु17,285.983
1 Airbnb(ABNBON) în PYG
865,153.08
1 Airbnb(ABNBON) în RWF
Fr177,251.47
1 Airbnb(ABNBON) în SBD
$1,002.7578
1 Airbnb(ABNBON) în SCR
1,676.1426
1 Airbnb(ABNBON) în SRD
$4,696.615
1 Airbnb(ABNBON) în SVC
$1,066.1926
1 Airbnb(ABNBON) în SZL
L2,116.5265
1 Airbnb(ABNBON) în TMT
m426.965
1 Airbnb(ABNBON) în TND
د.ت360.96841
1 Airbnb(ABNBON) în TTD
$825.8723
1 Airbnb(ABNBON) în UGX
Sh426,477.04
1 Airbnb(ABNBON) în XAF
Fr69,412.31
1 Airbnb(ABNBON) în XCD
$329.373
1 Airbnb(ABNBON) în XOF
Fr69,412.31
1 Airbnb(ABNBON) în XPF
Fr12,564.97
1 Airbnb(ABNBON) în BWP
P1,640.7655
1 Airbnb(ABNBON) în BZD
$245.1999
1 Airbnb(ABNBON) în CVE
$11,672.0032
1 Airbnb(ABNBON) în DJF
Fr21,714.22
1 Airbnb(ABNBON) în DOP
$7,846.3968
1 Airbnb(ABNBON) în DZD
د.ج15,939.2134
1 Airbnb(ABNBON) în FJD
$278.1372
1 Airbnb(ABNBON) în GNF
Fr1,060,703.05
1 Airbnb(ABNBON) în GTQ
Q934.4434
1 Airbnb(ABNBON) în GYD
$25,515.4284
1 Airbnb(ABNBON) în ISK
kr15,370.74

Resursă Airbnb

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Airbnb, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Airbnb oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Airbnb

Cât valorează Airbnb (ABNBON) astăzi?
Prețul pe viu pentru ABNBON în USD este 121.99 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ABNBON în USD?
Prețul actual pentru ABNBON la USD este $ 121.99. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Airbnb?
Capitalizarea de piață pentru ABNBON este $ 1.07M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ABNBON?
Ofertă aflată în circulație pentru ABNBON este 8.81K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ABNBON?
ABNBON a obținut un preț ATH de 130.8760170750456 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ABNBON?
ABNBON a avut un preț ATL de 116.3795118425523 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ABNBON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ABNBON este $ 57.00K USD.
Va crește ABNBON în acest an?
ABNBON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ABNBON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:28 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Airbnb (ABNBON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

