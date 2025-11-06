BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Apple xStock astăzi este 272.59 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AAPLX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AAPLX pe MEXC acum.

$272.59
+1.09%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:20 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Apple xStock (AAPLX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 268.81
Minim 24 h
$ 272.63
Maxim 24 h

$ 268.81
$ 272.63
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
+1.30%

+1.09%

+0.72%

+0.72%

Prețul în timp real pentru Apple xStock (AAPLX) este $ 272.59. În ultimele 24 de ore, tokenul AAPLX a fost tranzacționat între un minim de $ 268.81 și un maxim de $ 272.63, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AAPLX este $ 218.05582778461107, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 204.46269321696604.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AAPLX s-a modificat cu +1.30% în decursul ultimei ore, cu +1.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.64M
$ 61.98K
$ 2.45M
6.00K
8,999.85946485
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Apple xStock este $ 1.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.98K. Oferta aflată în circulație pentru AAPLX este 6.00K, cu o ofertă totală de 8999.85946485. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.45M.

Istoric de preț pentru Apple xStock (AAPLX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Apple xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +2.9392+1.09%
30 de zile$ +16.13+6.28%
60 de zile$ +33.88+14.19%
90 de zile$ +47.14+20.90%
Modificare de preț astăzi pentru Apple xStock

Astăzi, AAPLX a înregistrat o modificare de $ +2.9392 (+1.09%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Apple xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +16.13 (+6.28%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Apple xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AAPLX a văzut o modificare de $ +33.88 (+14.19%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Apple xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +47.14 (+20.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Apple xStock (AAPLX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Apple xStock.

Ce este Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Apple xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Apple xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AAPLX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Apple xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Apple xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Apple xStock (USD)

Ce valoare va avea Apple xStock (AAPLX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Apple xStock (AAPLX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Apple xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Apple xStock!

Tokenomie pentru Apple xStock (AAPLX)

Înțelegerea tokenomică a Apple xStock (AAPLX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AAPLX!

Cum se cumpără Apple xStock (AAPLX)

Vrei să știi cum să cumperi Apple xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Apple xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AAPLX în monede locale

1 Apple xStock(AAPLX) în VND
7,173,205.85
1 Apple xStock(AAPLX) în AUD
A$419.7886
1 Apple xStock(AAPLX) în GBP
207.1684
1 Apple xStock(AAPLX) în EUR
234.4274
1 Apple xStock(AAPLX) în USD
$272.59
1 Apple xStock(AAPLX) în MYR
RM1,139.4262
1 Apple xStock(AAPLX) în TRY
11,478.7649
1 Apple xStock(AAPLX) în JPY
¥41,706.27
1 Apple xStock(AAPLX) în ARS
ARS$395,628.9483
1 Apple xStock(AAPLX) în RUB
22,117.9526
1 Apple xStock(AAPLX) în INR
24,170.5553
1 Apple xStock(AAPLX) în IDR
Rp4,543,164.8494
1 Apple xStock(AAPLX) în PHP
16,082.81
1 Apple xStock(AAPLX) în EGP
￡E.12,907.1365
1 Apple xStock(AAPLX) în BRL
R$1,458.3565
1 Apple xStock(AAPLX) în CAD
C$384.3519
1 Apple xStock(AAPLX) în BDT
33,258.7059
1 Apple xStock(AAPLX) în NGN
391,651.8602
1 Apple xStock(AAPLX) în COP
$1,044,404.0519
1 Apple xStock(AAPLX) în ZAR
R.4,737.6142
1 Apple xStock(AAPLX) în UAH
11,465.1354
1 Apple xStock(AAPLX) în TZS
T.Sh.669,753.63
1 Apple xStock(AAPLX) în VES
Bs60,787.57
1 Apple xStock(AAPLX) în CLP
$257,052.37
1 Apple xStock(AAPLX) în PKR
Rs77,044.8376
1 Apple xStock(AAPLX) în KZT
143,390.5177
1 Apple xStock(AAPLX) în THB
฿8,837.3678
1 Apple xStock(AAPLX) în TWD
NT$8,442.1123
1 Apple xStock(AAPLX) în AED
د.إ1,000.4053
1 Apple xStock(AAPLX) în CHF
Fr218.072
1 Apple xStock(AAPLX) în HKD
HK$2,118.0243
1 Apple xStock(AAPLX) în AMD
֏104,238.416
1 Apple xStock(AAPLX) în MAD
.د.م2,537.8129
1 Apple xStock(AAPLX) în MXN
$5,078.3517
1 Apple xStock(AAPLX) în SAR
ريال1,022.2125
1 Apple xStock(AAPLX) în ETB
Br41,839.8391
1 Apple xStock(AAPLX) în KES
KSh35,202.2726
1 Apple xStock(AAPLX) în JOD
د.أ193.26631
1 Apple xStock(AAPLX) în PLN
1,005.8571
1 Apple xStock(AAPLX) în RON
лв1,202.1219
1 Apple xStock(AAPLX) în SEK
kr2,611.4122
1 Apple xStock(AAPLX) în BGN
лв460.6771
1 Apple xStock(AAPLX) în HUF
Ft91,317.65
1 Apple xStock(AAPLX) în CZK
5,754.3749
1 Apple xStock(AAPLX) în KWD
د.ك83.68513
1 Apple xStock(AAPLX) în ILS
891.3693
1 Apple xStock(AAPLX) în BOB
Bs1,880.871
1 Apple xStock(AAPLX) în AZN
463.403
1 Apple xStock(AAPLX) în TJS
SM2,513.2798
1 Apple xStock(AAPLX) în GEL
738.7189
1 Apple xStock(AAPLX) în AOA
Kz248,711.116
1 Apple xStock(AAPLX) în BHD
.د.ب102.49384
1 Apple xStock(AAPLX) în BMD
$272.59
1 Apple xStock(AAPLX) în DKK
kr1,763.6573
1 Apple xStock(AAPLX) în HNL
L7,163.6652
1 Apple xStock(AAPLX) în MUR
12,539.14
1 Apple xStock(AAPLX) în NAD
$4,734.8883
1 Apple xStock(AAPLX) în NOK
kr2,785.8698
1 Apple xStock(AAPLX) în NZD
$482.4843
1 Apple xStock(AAPLX) în PAB
B/.272.59
1 Apple xStock(AAPLX) în PGK
K1,163.9593
1 Apple xStock(AAPLX) în QAR
ر.ق992.2276
1 Apple xStock(AAPLX) în RSD
дин.27,722.403
1 Apple xStock(AAPLX) în UZS
soʻm3,245,118.5284
1 Apple xStock(AAPLX) în ALL
L22,862.1233
1 Apple xStock(AAPLX) în ANG
ƒ487.9361
1 Apple xStock(AAPLX) în AWG
ƒ490.662
1 Apple xStock(AAPLX) în BBD
$545.18
1 Apple xStock(AAPLX) în BAM
KM460.6771
1 Apple xStock(AAPLX) în BIF
Fr803,867.91
1 Apple xStock(AAPLX) în BND
$354.367
1 Apple xStock(AAPLX) în BSD
$272.59
1 Apple xStock(AAPLX) în JMD
$43,709.8065
1 Apple xStock(AAPLX) în KHR
1,094,737.7954
1 Apple xStock(AAPLX) în KMF
Fr116,123.34
1 Apple xStock(AAPLX) în LAK
5,925,869.4467
1 Apple xStock(AAPLX) în LKR
රු83,104.5133
1 Apple xStock(AAPLX) în MDL
L4,664.0149
1 Apple xStock(AAPLX) în MGA
Ar1,227,881.655
1 Apple xStock(AAPLX) în MOP
P2,180.72
1 Apple xStock(AAPLX) în MVR
4,197.886
1 Apple xStock(AAPLX) în MWK
MK472,425.729
1 Apple xStock(AAPLX) în MZN
MT17,432.1305
1 Apple xStock(AAPLX) în NPR
रु38,626.003
1 Apple xStock(AAPLX) în PYG
1,933,208.28
1 Apple xStock(AAPLX) în RWF
Fr396,073.27
1 Apple xStock(AAPLX) în SBD
$2,240.6898
1 Apple xStock(AAPLX) în SCR
3,745.3866
1 Apple xStock(AAPLX) în SRD
$10,494.715
1 Apple xStock(AAPLX) în SVC
$2,382.4366
1 Apple xStock(AAPLX) în SZL
L4,729.4365
1 Apple xStock(AAPLX) în TMT
m954.065
1 Apple xStock(AAPLX) în TND
د.ت806.59381
1 Apple xStock(AAPLX) în TTD
$1,845.4343
1 Apple xStock(AAPLX) în UGX
Sh952,974.64
1 Apple xStock(AAPLX) în XAF
Fr155,103.71
1 Apple xStock(AAPLX) în XCD
$735.993
1 Apple xStock(AAPLX) în XOF
Fr155,103.71
1 Apple xStock(AAPLX) în XPF
Fr28,076.77
1 Apple xStock(AAPLX) în BWP
P3,666.3355
1 Apple xStock(AAPLX) în BZD
$547.9059
1 Apple xStock(AAPLX) în CVE
$26,081.4112
1 Apple xStock(AAPLX) în DJF
Fr48,521.02
1 Apple xStock(AAPLX) în DOP
$17,532.9888
1 Apple xStock(AAPLX) în DZD
د.ج35,616.6094
1 Apple xStock(AAPLX) în FJD
$621.5052
1 Apple xStock(AAPLX) în GNF
Fr2,370,170.05
1 Apple xStock(AAPLX) în GTQ
Q2,088.0394
1 Apple xStock(AAPLX) în GYD
$57,014.9244
1 Apple xStock(AAPLX) în ISK
kr34,346.34

Resursă Apple xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Apple xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Apple xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Apple xStock

Cât valorează Apple xStock (AAPLX) astăzi?
Prețul pe viu pentru AAPLX în USD este 272.59 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AAPLX în USD?
Prețul actual pentru AAPLX la USD este $ 272.59. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Apple xStock?
Capitalizarea de piață pentru AAPLX este $ 1.64M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AAPLX?
Ofertă aflată în circulație pentru AAPLX este 6.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AAPLX?
AAPLX a obținut un preț ATH de 218.05582778461107 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AAPLX?
AAPLX a avut un preț ATL de 204.46269321696604 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AAPLX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AAPLX este $ 61.98K USD.
Va crește AAPLX în acest an?
AAPLX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AAPLX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:20 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

