Prețul în timp real pentru Apple astăzi este 272.78 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AAPLON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AAPLON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Apple astăzi este 272.78 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AAPLON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AAPLON pe MEXC acum.

Mai multe despre AAPLON

Informații de preț pentru AAPLON

Ce este AAPLON

Pagina oficială pentru AAPLON

Tokenomie pentru AAPLON

Prognoza prețurilor pentru AAPLON

Istoric AAPLON

Ghid de cumpărare AAPLON

Convertor valutar AAPLON în fiduciar

AAPLON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Apple

Pret Apple (AAPLON)

Preț în timp real pentru 1 AAPLON în USD:

$272.76
$272.76$272.76
+1.28%1D
USD
Apple (AAPLON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Apple (AAPLON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 268.55
$ 268.55$ 268.55
Minim 24 h
$ 272.78
$ 272.78$ 272.78
Maxim 24 h

$ 268.55
$ 268.55$ 268.55

$ 272.78
$ 272.78$ 272.78

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

+1.55%

+1.28%

+0.62%

+0.62%

Prețul în timp real pentru Apple (AAPLON) este $ 272.78. În ultimele 24 de ore, tokenul AAPLON a fost tranzacționat între un minim de $ 268.55 și un maxim de $ 272.78, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AAPLON este $ 284.4314753094952, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 226.40537622338067.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AAPLON s-a modificat cu +1.55% în decursul ultimei ore, cu +1.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Apple (AAPLON)

No.1635

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

$ 57.55K
$ 57.55K$ 57.55K

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

10.36K
10.36K 10.36K

10,355.07357839
10,355.07357839 10,355.07357839

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Apple este $ 2.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.55K. Oferta aflată în circulație pentru AAPLON este 10.36K, cu o ofertă totală de 10355.07357839. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.82M.

Istoric de preț pentru Apple (AAPLON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Apple pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +3.4472+1.28%
30 de zile$ +16.95+6.62%
60 de zile$ +25.08+10.12%
90 de zile$ +92.78+51.54%
Modificare de preț astăzi pentru Apple

Astăzi, AAPLON a înregistrat o modificare de $ +3.4472 (+1.28%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Apple

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +16.95 (+6.62%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Apple

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AAPLON a văzut o modificare de $ +25.08 (+10.12%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Apple

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +92.78 (+51.54%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Apple (AAPLON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Apple.

Ce este Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Apple este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Apple. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AAPLON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Apple pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Apple fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Apple (USD)

Ce valoare va avea Apple (AAPLON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Apple (AAPLON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Apple.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Apple!

Tokenomie pentru Apple (AAPLON)

Înțelegerea tokenomică a Apple (AAPLON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AAPLON!

Cum se cumpără Apple (AAPLON)

Vrei să știi cum să cumperi Apple? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Apple cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AAPLON în monede locale

1 Apple(AAPLON) în VND
7,178,205.7
1 Apple(AAPLON) în AUD
A$420.0812
1 Apple(AAPLON) în GBP
207.3128
1 Apple(AAPLON) în EUR
234.5908
1 Apple(AAPLON) în USD
$272.78
1 Apple(AAPLON) în MYR
RM1,140.2204
1 Apple(AAPLON) în TRY
11,486.7658
1 Apple(AAPLON) în JPY
¥41,735.34
1 Apple(AAPLON) în ARS
ARS$395,904.7086
1 Apple(AAPLON) în RUB
22,133.3692
1 Apple(AAPLON) în INR
24,187.4026
1 Apple(AAPLON) în IDR
Rp4,546,331.5148
1 Apple(AAPLON) în PHP
16,094.02
1 Apple(AAPLON) în EGP
￡E.12,916.133
1 Apple(AAPLON) în BRL
R$1,459.373
1 Apple(AAPLON) în CAD
C$384.6198
1 Apple(AAPLON) în BDT
33,281.8878
1 Apple(AAPLON) în NGN
391,924.8484
1 Apple(AAPLON) în COP
$1,045,132.0198
1 Apple(AAPLON) în ZAR
R.4,740.9164
1 Apple(AAPLON) în UAH
11,473.1268
1 Apple(AAPLON) în TZS
T.Sh.670,220.46
1 Apple(AAPLON) în VES
Bs60,829.94
1 Apple(AAPLON) în CLP
$257,231.54
1 Apple(AAPLON) în PKR
Rs77,098.5392
1 Apple(AAPLON) în KZT
143,490.4634
1 Apple(AAPLON) în THB
฿8,843.5276
1 Apple(AAPLON) în TWD
NT$8,447.9966
1 Apple(AAPLON) în AED
د.إ1,001.1026
1 Apple(AAPLON) în CHF
Fr218.224
1 Apple(AAPLON) în HKD
HK$2,119.5006
1 Apple(AAPLON) în AMD
֏104,311.072
1 Apple(AAPLON) în MAD
.د.م2,539.5818
1 Apple(AAPLON) în MXN
$5,081.8914
1 Apple(AAPLON) în SAR
ريال1,022.925
1 Apple(AAPLON) în ETB
Br41,869.0022
1 Apple(AAPLON) în KES
KSh35,226.8092
1 Apple(AAPLON) în JOD
د.أ193.40102
1 Apple(AAPLON) în PLN
1,006.5582
1 Apple(AAPLON) în RON
лв1,202.9598
1 Apple(AAPLON) în SEK
kr2,613.2324
1 Apple(AAPLON) în BGN
лв460.9982
1 Apple(AAPLON) în HUF
Ft91,381.3
1 Apple(AAPLON) în CZK
5,758.3858
1 Apple(AAPLON) în KWD
د.ك83.74346
1 Apple(AAPLON) în ILS
891.9906
1 Apple(AAPLON) în BOB
Bs1,882.182
1 Apple(AAPLON) în AZN
463.726
1 Apple(AAPLON) în TJS
SM2,515.0316
1 Apple(AAPLON) în GEL
739.2338
1 Apple(AAPLON) în AOA
Kz248,884.472
1 Apple(AAPLON) în BHD
.د.ب102.56528
1 Apple(AAPLON) în BMD
$272.78
1 Apple(AAPLON) în DKK
kr1,764.8866
1 Apple(AAPLON) în HNL
L7,168.6584
1 Apple(AAPLON) în MUR
12,547.88
1 Apple(AAPLON) în NAD
$4,738.1886
1 Apple(AAPLON) în NOK
kr2,787.8116
1 Apple(AAPLON) în NZD
$482.8206
1 Apple(AAPLON) în PAB
B/.272.78
1 Apple(AAPLON) în PGK
K1,164.7706
1 Apple(AAPLON) în QAR
ر.ق992.9192
1 Apple(AAPLON) în RSD
дин.27,741.726
1 Apple(AAPLON) în UZS
soʻm3,247,380.4328
1 Apple(AAPLON) în ALL
L22,878.0586
1 Apple(AAPLON) în ANG
ƒ488.2762
1 Apple(AAPLON) în AWG
ƒ491.004
1 Apple(AAPLON) în BBD
$545.56
1 Apple(AAPLON) în BAM
KM460.9982
1 Apple(AAPLON) în BIF
Fr804,428.22
1 Apple(AAPLON) în BND
$354.614
1 Apple(AAPLON) în BSD
$272.78
1 Apple(AAPLON) în JMD
$43,740.273
1 Apple(AAPLON) în KHR
1,095,500.8468
1 Apple(AAPLON) în KMF
Fr116,204.28
1 Apple(AAPLON) în LAK
5,929,999.8814
1 Apple(AAPLON) în LKR
රු83,162.4386
1 Apple(AAPLON) în MDL
L4,667.2658
1 Apple(AAPLON) în MGA
Ar1,228,737.51
1 Apple(AAPLON) în MOP
P2,182.24
1 Apple(AAPLON) în MVR
4,200.812
1 Apple(AAPLON) în MWK
MK472,755.018
1 Apple(AAPLON) în MZN
MT17,444.281
1 Apple(AAPLON) în NPR
रु38,652.926
1 Apple(AAPLON) în PYG
1,934,555.76
1 Apple(AAPLON) în RWF
Fr396,349.34
1 Apple(AAPLON) în SBD
$2,242.2516
1 Apple(AAPLON) în SCR
3,747.9972
1 Apple(AAPLON) în SRD
$10,502.03
1 Apple(AAPLON) în SVC
$2,384.0972
1 Apple(AAPLON) în SZL
L4,732.733
1 Apple(AAPLON) în TMT
m954.73
1 Apple(AAPLON) în TND
د.ت807.15602
1 Apple(AAPLON) în TTD
$1,846.7206
1 Apple(AAPLON) în UGX
Sh953,638.88
1 Apple(AAPLON) în XAF
Fr155,211.82
1 Apple(AAPLON) în XCD
$736.506
1 Apple(AAPLON) în XOF
Fr155,211.82
1 Apple(AAPLON) în XPF
Fr28,096.34
1 Apple(AAPLON) în BWP
P3,668.891
1 Apple(AAPLON) în BZD
$548.2878
1 Apple(AAPLON) în CVE
$26,099.5904
1 Apple(AAPLON) în DJF
Fr48,554.84
1 Apple(AAPLON) în DOP
$17,545.2096
1 Apple(AAPLON) în DZD
د.ج35,641.4348
1 Apple(AAPLON) în FJD
$621.9384
1 Apple(AAPLON) în GNF
Fr2,371,822.1
1 Apple(AAPLON) în GTQ
Q2,089.4948
1 Apple(AAPLON) în GYD
$57,054.6648
1 Apple(AAPLON) în ISK
kr34,370.28

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Apple

Cât valorează Apple (AAPLON) astăzi?
Prețul pe viu pentru AAPLON în USD este 272.78 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AAPLON în USD?
Prețul actual pentru AAPLON la USD este $ 272.78. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Apple?
Capitalizarea de piață pentru AAPLON este $ 2.82M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AAPLON?
Ofertă aflată în circulație pentru AAPLON este 10.36K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AAPLON?
AAPLON a obținut un preț ATH de 284.4314753094952 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AAPLON?
AAPLON a avut un preț ATL de 226.40537622338067 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AAPLON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AAPLON este $ 57.55K USD.
Va crește AAPLON în acest an?
AAPLON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AAPLON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:12 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Apple (AAPLON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

