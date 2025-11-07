Informații privind prețul pentru 1DEV (1DEV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.59% Modificare de preț (1 zi) +11.36% Modificare de preț (7 zile) +5.93% Modificare de preț (7 zile) +5.93%

Prețul în timp real pentru 1DEV (1DEV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 1DEV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 1DEV este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 1DEV s-a modificat cu -1.59% în decursul ultimei ore, cu +11.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 1DEV (1DEV)

Capitalizare de piață $ 212.58K$ 212.58K $ 212.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 250.09K$ 250.09K $ 250.09K Ofertă află în circulație 849.95M 849.95M 849.95M Ofertă totală 999,954,355.738805 999,954,355.738805 999,954,355.738805

Capitalizarea de piață actuală pentru 1DEV este $ 212.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 1DEV este 849.95M, cu o ofertă totală de 999954355.738805. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 250.09K.