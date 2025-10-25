O que é Wat (WAT)

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness. Rats have always played a part in Matt Furie's life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie's work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat. No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wat (WAT) Quanto vale hoje o Wat (WAT)? O preço ao vivo de WAT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WAT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WAT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Wat? A capitalização de mercado de WAT é $ 230.45K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WAT? O fornecimento circulante de WAT é de 420.69B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WAT? WAT atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WAT? WAT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WAT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WAT é -- USD . WAT vai subir ainda este ano? WAT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WAT para uma análise mais detalhada.

