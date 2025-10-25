O preço ao vivo de River hoje é 6.6191 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RIVER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RIVER facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de River hoje é 6.6191 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RIVER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RIVER facilmente na MEXC agora.

Logo de River

Cotação River (RIVER)

Preço em tempo real de 1 RIVER para USD

$6.6388
$6.6388
-24.68%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de River (RIVER)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:45:51 (UTC+8)

Informações de preço de River (RIVER) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 6.576
$ 6.576
Mínimo 24h
$ 10.5358
$ 10.5358
Máximo 24h

$ 6.576
$ 6.576

$ 10.5358
$ 10.5358

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792

-9.01%

-24.68%

+88.77%

+88.77%

O preço em tempo real de River (RIVER) é $ 6.6191. Nas últimas 24 horas, RIVER foi negociado entre a mínima de $ 6.576 e a máxima de $ 10.5358, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RIVER é $ 10.246419991222751, enquanto o mais baixo é $ 1.137662800262792.

Em termos de desempenho de curto prazo, RIVER variou -9.01% na última hora, -24.68% nas últimas 24 horas e +88.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de River (RIVER)

No.259

$ 129.73M
$ 129.73M

$ 1.83M
$ 1.83M

$ 661.91M
$ 661.91M

19.60M
19.60M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

19.60%

ETH

A capitalização de mercado atual de River é $ 129.73M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.83M. A oferta em circulação de RIVER é 19.60M, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 661.91M.

Histórico de preços de River (RIVER) em USD

Acompanhe as variações de preço de River para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -2.175326-24.68%
30 dias$ +4.2789+182.84%
60 dias$ +6.1191+1,223.82%
90 dias$ +6.1191+1,223.82%
Variação de preço de River hoje

Hoje, RIVER registrou uma variação de $ -2.175326 (-24.68%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de River

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +4.2789 (+182.84%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de River

Expandindo a visualização para 60 dias, RIVER teve uma variação de $ +6.1191 (+1,223.82%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de River

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +6.1191 (+1,223.82%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de River (RIVER)!

Confira agora a página de histórico de preço do River.

O que é River (RIVER)

River está construindo um sistema de stablecoin com abstração de cadeia que permite colateral, rendimento e liquidez cross-chain - tudo sem necessidade de bridge. Impulsionado pela stablecoin omni-CDP satUSD, os usuários podem ganhar, alavancar e escalar de forma nativa em diferentes ecossistemas.

River está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em River de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RIVER para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre River em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de River tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do River (em USD)

Quanto valerá River (RIVER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em River (RIVER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para River.

Confira a previsão de preço de River agora!

Tokenomics de River (RIVER)

Compreender a tokenomics de River (RIVER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RIVER agora!

Como comprar River (RIVER)

Quer saber como comprar River? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar River facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RIVER para moedas locais

1 River (RIVER) para VND
174,181.6165
1 River (RIVER) para AUD
A$10.127223
1 River (RIVER) para GBP
4.964325
1 River (RIVER) para EUR
5.692426
1 River (RIVER) para USD
$6.6191
1 River (RIVER) para MYR
RM27.932602
1 River (RIVER) para TRY
277.605054
1 River (RIVER) para JPY
¥1,006.1032
1 River (RIVER) para ARS
ARS$9,864.510921
1 River (RIVER) para RUB
526.946551
1 River (RIVER) para INR
581.223171
1 River (RIVER) para IDR
Rp110,318.289206
1 River (RIVER) para PHP
388.872125
1 River (RIVER) para EGP
￡E.315.135351
1 River (RIVER) para BRL
R$35.610758
1 River (RIVER) para CAD
C$9.26674
1 River (RIVER) para BDT
808.85402
1 River (RIVER) para NGN
9,662.893135
1 River (RIVER) para COP
$25,655.366836
1 River (RIVER) para ZAR
R.114.245666
1 River (RIVER) para UAH
276.612189
1 River (RIVER) para TZS
T.Sh.16,465.408396
1 River (RIVER) para VES
Bs1,403.2492
1 River (RIVER) para CLP
$6,228.5731
1 River (RIVER) para PKR
Rs1,859.768527
1 River (RIVER) para KZT
3,564.38535
1 River (RIVER) para THB
฿216.113615
1 River (RIVER) para TWD
NT$204.133044
1 River (RIVER) para AED
د.إ24.292097
1 River (RIVER) para CHF
Fr5.229089
1 River (RIVER) para HKD
HK$51.364216
1 River (RIVER) para AMD
֏2,535.049109
1 River (RIVER) para MAD
.د.م61.028102
1 River (RIVER) para MXN
$122.122395
1 River (RIVER) para SAR
ريال24.821625
1 River (RIVER) para ETB
Br999.550291
1 River (RIVER) para KES
KSh855.121529
1 River (RIVER) para JOD
د.أ4.6929419
1 River (RIVER) para PLN
24.159715
1 River (RIVER) para RON
лв28.925467
1 River (RIVER) para SEK
kr62.21954
1 River (RIVER) para BGN
лв11.120088
1 River (RIVER) para HUF
Ft2,220.377095
1 River (RIVER) para CZK
138.405381
1 River (RIVER) para KWD
د.ك2.0254446
1 River (RIVER) para ILS
21.710648
1 River (RIVER) para BOB
Bs45.67179
1 River (RIVER) para AZN
11.25247
1 River (RIVER) para TJS
SM61.094293
1 River (RIVER) para GEL
17.937761
1 River (RIVER) para AOA
Kz6,072.560913
1 River (RIVER) para BHD
.د.ب2.4887816
1 River (RIVER) para BMD
$6.6191
1 River (RIVER) para DKK
kr42.494622
1 River (RIVER) para HNL
L173.023274
1 River (RIVER) para MUR
301.367623
1 River (RIVER) para NAD
$114.245666
1 River (RIVER) para NOK
kr66.257191
1 River (RIVER) para NZD
$11.451043
1 River (RIVER) para PAB
B/.6.6191
1 River (RIVER) para PGK
K27.866411
1 River (RIVER) para QAR
ر.ق24.093524
1 River (RIVER) para RSD
дин.668.131954
1 River (RIVER) para UZS
soʻm80,720.718792
1 River (RIVER) para ALL
L549.3853
1 River (RIVER) para ANG
ƒ11.848189
1 River (RIVER) para AWG
ƒ11.848189
1 River (RIVER) para BBD
$13.2382
1 River (RIVER) para BAM
KM11.120088
1 River (RIVER) para BIF
Fr19,519.7259
1 River (RIVER) para BND
$8.538639
1 River (RIVER) para BSD
$6.6191
1 River (RIVER) para JMD
$1,061.372685
1 River (RIVER) para KHR
26,689.865975
1 River (RIVER) para KMF
Fr2,806.4984
1 River (RIVER) para LAK
143,893.475383
1 River (RIVER) para LKR
රු2,010.022097
1 River (RIVER) para MDL
L112.458509
1 River (RIVER) para MGA
Ar29,950.633208
1 River (RIVER) para MOP
P52.9528
1 River (RIVER) para MVR
101.27223
1 River (RIVER) para MWK
MK11,491.485701
1 River (RIVER) para MZN
MT422.96049
1 River (RIVER) para NPR
रु929.255449
1 River (RIVER) para PYG
46,942.6572
1 River (RIVER) para RWF
Fr9,591.0759
1 River (RIVER) para SBD
$54.409002
1 River (RIVER) para SCR
92.535018
1 River (RIVER) para SRD
$262.712079
1 River (RIVER) para SVC
$57.850934
1 River (RIVER) para SZL
L114.444239
1 River (RIVER) para TMT
m23.233041
1 River (RIVER) para TND
د.ت19.4005821
1 River (RIVER) para TTD
$44.877498
1 River (RIVER) para UGX
Sh23,060.9444
1 River (RIVER) para XAF
Fr3,733.1724
1 River (RIVER) para XCD
$17.87157
1 River (RIVER) para XOF
Fr3,733.1724
1 River (RIVER) para XPF
Fr675.1482
1 River (RIVER) para BWP
P94.454557
1 River (RIVER) para BZD
$13.304391
1 River (RIVER) para CVE
$630.403084
1 River (RIVER) para DJF
Fr1,171.5807
1 River (RIVER) para DOP
$421.504288
1 River (RIVER) para DZD
د.ج861.608247
1 River (RIVER) para FJD
$15.025357
1 River (RIVER) para GNF
Fr57,553.0745
1 River (RIVER) para GTQ
Q50.636115
1 River (RIVER) para GYD
$1,384.71572
1 River (RIVER) para ISK
kr814.1493

Para uma compreensão mais aprofundada de River, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do River
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre River

Quanto vale hoje o River (RIVER)?
O preço ao vivo de RIVER em USD é 6.6191 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RIVER para USD?
O preço atual de RIVER para USD é $ 6.6191. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de River?
A capitalização de mercado de RIVER é $ 129.73M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RIVER?
O fornecimento circulante de RIVER é de 19.60M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RIVER?
RIVER atingiu um preço máximo histórico de 10.246419991222751 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RIVER?
RIVER atingiu um preço minímo histórico de 1.137662800262792 USD.
Qual é o volume de negociação de RIVER?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RIVER é $ 1.83M USD.
RIVER vai subir ainda este ano?
RIVER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RIVER para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:45:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o River (RIVER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de RIVER para USD

Montante

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 6.6191 USD

Negocie RIVER

RIVER/USDT
$6.6388
$6.6388
-24.33%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

