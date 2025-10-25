O preço ao vivo de Naoris Protocol hoje é 0.04513 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NAORIS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NAORIS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Naoris Protocol hoje é 0.04513 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NAORIS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NAORIS facilmente na MEXC agora.

Logo de Naoris Protocol

Preço em tempo real de 1 NAORIS para USD

Preço em tempo real de 1 NAORIS para USD

$0.0452
$0.0452$0.0452
+4.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Naoris Protocol (NAORIS)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:06 (UTC+8)

Informações de preço de Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.04089
$ 0.04089$ 0.04089
Mínimo 24h
$ 0.0499
$ 0.0499$ 0.0499
Máximo 24h

$ 0.04089
$ 0.04089$ 0.04089

$ 0.0499
$ 0.0499$ 0.0499

--
----

--
----

-1.51%

+4.50%

-12.24%

-12.24%

O preço em tempo real de Naoris Protocol (NAORIS) é $ 0.04513. Nas últimas 24 horas, NAORIS foi negociado entre a mínima de $ 0.04089 e a máxima de $ 0.0499, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NAORIS é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, NAORIS variou -1.51% na última hora, +4.50% nas últimas 24 horas e -12.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 259.08K
$ 259.08K$ 259.08K

$ 180.52M
$ 180.52M$ 180.52M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Naoris Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 259.08K. A oferta em circulação de NAORIS é --, com um fornecimento total de 4000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 180.52M.

Histórico de preços de Naoris Protocol (NAORIS) em USD

Acompanhe as variações de preço de Naoris Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0019464+4.50%
30 dias$ -0.01478-24.68%
60 dias$ +0.02127+89.14%
90 dias$ +0.01513+50.43%
Variação de preço de Naoris Protocol hoje

Hoje, NAORIS registrou uma variação de $ +0.0019464 (+4.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Naoris Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01478 (-24.68%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Naoris Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, NAORIS teve uma variação de $ +0.02127 (+89.14%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Naoris Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.01513 (+50.43%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Naoris Protocol (NAORIS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Naoris Protocol.

O que é Naoris Protocol (NAORIS)

O Naoris Protocol utiliza resiliência pós-quântica, validação em tempo real de sistemas e uma malha de confiança descentralizada projetada para escalar junto com a internet, protegendo o mundo digital.

Naoris Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Naoris Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NAORIS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Naoris Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Naoris Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Naoris Protocol (em USD)

Quanto valerá Naoris Protocol (NAORIS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Naoris Protocol (NAORIS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Naoris Protocol.

Confira a previsão de preço de Naoris Protocol agora!

Tokenomics de Naoris Protocol (NAORIS)

Compreender a tokenomics de Naoris Protocol (NAORIS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NAORIS agora!

Como comprar Naoris Protocol (NAORIS)

Quer saber como comprar Naoris Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Naoris Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NAORIS para moedas locais

1 Naoris Protocol (NAORIS) para VND
1,187.59595
1 Naoris Protocol (NAORIS) para AUD
A$0.0690489
1 Naoris Protocol (NAORIS) para GBP
0.0338475
1 Naoris Protocol (NAORIS) para EUR
0.0388118
1 Naoris Protocol (NAORIS) para USD
$0.04513
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MYR
RM0.1904486
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TRY
1.8927522
1 Naoris Protocol (NAORIS) para JPY
¥6.85976
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ARS
ARS$67.2576903
1 Naoris Protocol (NAORIS) para RUB
3.5927993
1 Naoris Protocol (NAORIS) para INR
3.9628653
1 Naoris Protocol (NAORIS) para IDR
Rp752.1663658
1 Naoris Protocol (NAORIS) para PHP
2.6513875
1 Naoris Protocol (NAORIS) para EGP
￡E.2.1486393
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BRL
R$0.2427994
1 Naoris Protocol (NAORIS) para CAD
C$0.063182
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BDT
5.514886
1 Naoris Protocol (NAORIS) para NGN
65.8830305
1 Naoris Protocol (NAORIS) para COP
$174.9220748
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ZAR
R.0.7789438
1 Naoris Protocol (NAORIS) para UAH
1.8859827
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TZS
T.Sh.112.2635828
1 Naoris Protocol (NAORIS) para VES
Bs9.56756
1 Naoris Protocol (NAORIS) para CLP
$42.46733
1 Naoris Protocol (NAORIS) para PKR
Rs12.6801761
1 Naoris Protocol (NAORIS) para KZT
24.302505
1 Naoris Protocol (NAORIS) para THB
฿1.4734945
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TWD
NT$1.3918092
1 Naoris Protocol (NAORIS) para AED
د.إ0.1656271
1 Naoris Protocol (NAORIS) para CHF
Fr0.0356527
1 Naoris Protocol (NAORIS) para HKD
HK$0.3502088
1 Naoris Protocol (NAORIS) para AMD
֏17.2843387
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MAD
.د.م0.4160986
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MXN
$0.8326485
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SAR
ريال0.1692375
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ETB
Br6.8150813
1 Naoris Protocol (NAORIS) para KES
KSh5.8303447
1 Naoris Protocol (NAORIS) para JOD
د.أ0.03199717
1 Naoris Protocol (NAORIS) para PLN
0.1647245
1 Naoris Protocol (NAORIS) para RON
лв0.1972181
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SEK
kr0.424222
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BGN
лв0.0758184
1 Naoris Protocol (NAORIS) para HUF
Ft15.1388585
1 Naoris Protocol (NAORIS) para CZK
0.9436683
1 Naoris Protocol (NAORIS) para KWD
د.ك0.01380978
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ILS
0.1480264
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BOB
Bs0.311397
1 Naoris Protocol (NAORIS) para AZN
0.076721
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TJS
SM0.4165499
1 Naoris Protocol (NAORIS) para GEL
0.1223023
1 Naoris Protocol (NAORIS) para AOA
Kz41.4036159
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BHD
.د.ب0.01696888
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BMD
$0.04513
1 Naoris Protocol (NAORIS) para DKK
kr0.2897346
1 Naoris Protocol (NAORIS) para HNL
L1.1796982
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MUR
2.0547689
1 Naoris Protocol (NAORIS) para NAD
$0.7789438
1 Naoris Protocol (NAORIS) para NOK
kr0.4517513
1 Naoris Protocol (NAORIS) para NZD
$0.0780749
1 Naoris Protocol (NAORIS) para PAB
B/.0.04513
1 Naoris Protocol (NAORIS) para PGK
K0.1899973
1 Naoris Protocol (NAORIS) para QAR
ر.ق0.1642732
1 Naoris Protocol (NAORIS) para RSD
дин.4.5554222
1 Naoris Protocol (NAORIS) para UZS
soʻm550.3657656
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ALL
L3.74579
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ANG
ƒ0.0807827
1 Naoris Protocol (NAORIS) para AWG
ƒ0.0807827
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BBD
$0.09026
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BAM
KM0.0758184
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BIF
Fr133.08837
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BND
$0.0582177
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BSD
$0.04513
1 Naoris Protocol (NAORIS) para JMD
$7.2365955
1 Naoris Protocol (NAORIS) para KHR
181.9754425
1 Naoris Protocol (NAORIS) para KMF
Fr19.13512
1 Naoris Protocol (NAORIS) para LAK
981.0869369
1 Naoris Protocol (NAORIS) para LKR
රු13.7046271
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MDL
L0.7667587
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MGA
Ar204.2078344
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MOP
P0.36104
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MVR
0.690489
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MWK
MK78.3506443
1 Naoris Protocol (NAORIS) para MZN
MT2.883807
1 Naoris Protocol (NAORIS) para NPR
रु6.3358007
1 Naoris Protocol (NAORIS) para PYG
320.06196
1 Naoris Protocol (NAORIS) para RWF
Fr65.39337
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SBD
$0.3709686
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SCR
0.6309174
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SRD
$1.7912097
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SVC
$0.3944362
1 Naoris Protocol (NAORIS) para SZL
L0.7802977
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TMT
m0.1584063
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TND
د.ت0.13227603
1 Naoris Protocol (NAORIS) para TTD
$0.3059814
1 Naoris Protocol (NAORIS) para UGX
Sh157.23292
1 Naoris Protocol (NAORIS) para XAF
Fr25.45332
1 Naoris Protocol (NAORIS) para XCD
$0.121851
1 Naoris Protocol (NAORIS) para XOF
Fr25.45332
1 Naoris Protocol (NAORIS) para XPF
Fr4.60326
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BWP
P0.6440051
1 Naoris Protocol (NAORIS) para BZD
$0.0907113
1 Naoris Protocol (NAORIS) para CVE
$4.2981812
1 Naoris Protocol (NAORIS) para DJF
Fr7.98801
1 Naoris Protocol (NAORIS) para DOP
$2.8738784
1 Naoris Protocol (NAORIS) para DZD
د.ج5.8745721
1 Naoris Protocol (NAORIS) para FJD
$0.1024451
1 Naoris Protocol (NAORIS) para GNF
Fr392.40535
1 Naoris Protocol (NAORIS) para GTQ
Q0.3452445
1 Naoris Protocol (NAORIS) para GYD
$9.441196
1 Naoris Protocol (NAORIS) para ISK
kr5.55099

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Naoris Protocol

Quanto vale hoje o Naoris Protocol (NAORIS)?
O preço ao vivo de NAORIS em USD é 0.04513 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NAORIS para USD?
O preço atual de NAORIS para USD é $ 0.04513. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Naoris Protocol?
A capitalização de mercado de NAORIS é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NAORIS?
O fornecimento circulante de NAORIS é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NAORIS?
NAORIS atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NAORIS?
NAORIS atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de NAORIS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NAORIS é $ 259.08K USD.
NAORIS vai subir ainda este ano?
NAORIS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NAORIS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:06 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

