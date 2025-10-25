O que é Umi (UMI)

Umi is a cat-themed memecoin launched on Base, inspired by a cute character we illustrated ourselves. The cat behind Umi is already popular on Instagram, where it has gathered a loyal following, and now takes on new life as the mascot of the token. Umi also makes history as the first memecoin ever launched through Deepr.fun, a brand-new and innovative launchpad on Base.

Tokenomics de Umi (UMI)

Compreender a tokenomics de Umi (UMI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token UMI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Umi (UMI) Quanto vale hoje o Umi (UMI)? O preço ao vivo de UMI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de UMI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de UMI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Umi? A capitalização de mercado de UMI é $ 14.10K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de UMI? O fornecimento circulante de UMI é de 57.32M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de UMI? UMI atingiu um preço máximo histórico de 0.065007 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de UMI? UMI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de UMI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para UMI é -- USD . UMI vai subir ainda este ano? UMI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do UMI para uma análise mais detalhada.

