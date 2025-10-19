O que é LAB (LAB)

A LAB é uma infraestrutura de negociação multichain que permite a qualquer pessoa negociar, implantar e analisar tokens com velocidade, precisão e controle incomparáveis. A LAB é uma infraestrutura de negociação multichain que permite a qualquer pessoa negociar, implantar e analisar tokens com velocidade, precisão e controle incomparáveis.

LAB está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em LAB de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de LAB para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre LAB em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de LAB tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do LAB (em USD)

Quanto valerá LAB (LAB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em LAB (LAB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para LAB.

Confira a previsão de preço de LAB agora!

Tokenomics de LAB (LAB)

Compreender a tokenomics de LAB (LAB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LAB agora!

Como comprar LAB (LAB)

Quer saber como comprar LAB? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar LAB facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LAB para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso LAB

Para uma compreensão mais aprofundada de LAB, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre LAB Quanto vale hoje o LAB (LAB)? O preço ao vivo de LAB em USD é 0.17217 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LAB para USD? $ 0.17217 . Confira o O preço atual de LAB para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de LAB? A capitalização de mercado de LAB é $ 39.67M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LAB? O fornecimento circulante de LAB é de 230.40M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LAB? LAB atingiu um preço máximo histórico de 0.3786303389561445 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LAB? LAB atingiu um preço minímo histórico de 0.07519297662311424 USD . Qual é o volume de negociação de LAB? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LAB é $ 3.02M USD . LAB vai subir ainda este ano? LAB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LAB para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o LAB (LAB)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-18 16:36:53 Atualizações da Indústria Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas atualmente em 23, ainda na zona de medo extremo 10-18 09:33:00 Atualizações da Indústria Liquidações globais em 24 horas sobem para $1,02 mil milhões, Bitcoin atinge o preço mais baixo desde o início de julho 10-17 19:52:08 Atualizações da Indústria A procura por aversão ao risco global aumenta devido a problemas de empréstimos não produtivos em dois bancos dos E.U.A. 10-17 14:38:57 Atualizações da Indústria Ações cripto dos EUA em amplo declínio, MSTR cai 4,35%, ação do tesouro SOL HSDT cai 36,49% 10-17 08:10:00 Atualizações da Indústria O retorno do Bitcoin em outubro deste ano é temporariamente reportado em -4,74%, enquanto o retorno médio histórico anterior foi de 21,89% 10-17 04:42:12 Atualizações da Indústria Nas últimas 24 horas, as liquidações globais excederam $500 milhões, principalmente posições long

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025