O preço em tempo real de LAB (LAB) é $ 0.17217. Nas últimas 24 horas, LAB foi negociado entre a mínima de $ 0.1557 e a máxima de $ 0.22516, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LAB é $ 0.3786303389561445, enquanto o mais baixo é $ 0.07519297662311424.
Em termos de desempenho de curto prazo, LAB variou -0.79% na última hora, -7.77% nas últimas 24 horas e +1,621.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de LAB é $ 39.67M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.02M. A oferta em circulação de LAB é 230.40M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.17M.
Acompanhe as variações de preço de LAB para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0144263
|-7.77%
|30 dias
|$ +0.16217
|+1,621.70%
|60 dias
|$ +0.16217
|+1,621.70%
|90 dias
|$ +0.16217
|+1,621.70%
Hoje, LAB registrou uma variação de $ -0.0144263 (-7.77%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.16217 (+1,621.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, LAB teve uma variação de $ +0.16217 (+1,621.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.16217 (+1,621.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
A LAB é uma infraestrutura de negociação multichain que permite a qualquer pessoa negociar, implantar e analisar tokens com velocidade, precisão e controle incomparáveis.
LAB está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em LAB de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LAB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre LAB em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de LAB tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá LAB (LAB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em LAB (LAB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para LAB.
Compreender a tokenomics de LAB (LAB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LAB agora!
Quer saber como comprar LAB? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar LAB facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de LAB, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
