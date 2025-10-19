O preço ao vivo de LAB hoje é 0.17217 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LAB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LAB facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de LAB hoje é 0.17217 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LAB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LAB facilmente na MEXC agora.

Cotação LAB (LAB)

Preço em tempo real de 1 LAB para USD

$0.17124
$0.17124$0.17124
-7.77%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de LAB (LAB)
Última atualização da página: 2025-10-19 22:02:17 (UTC+8)

Informações de preço de LAB (LAB) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557
Mínimo 24h
$ 0.22516
$ 0.22516$ 0.22516
Máximo 24h

$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557

$ 0.22516
$ 0.22516$ 0.22516

$ 0.3786303389561445
$ 0.3786303389561445$ 0.3786303389561445

$ 0.07519297662311424
$ 0.07519297662311424$ 0.07519297662311424

-0.79%

-7.77%

+1,621.70%

+1,621.70%

O preço em tempo real de LAB (LAB) é $ 0.17217. Nas últimas 24 horas, LAB foi negociado entre a mínima de $ 0.1557 e a máxima de $ 0.22516, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LAB é $ 0.3786303389561445, enquanto o mais baixo é $ 0.07519297662311424.

Em termos de desempenho de curto prazo, LAB variou -0.79% na última hora, -7.77% nas últimas 24 horas e +1,621.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LAB (LAB)

No.621

$ 39.67M
$ 39.67M$ 39.67M

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 172.17M
$ 172.17M$ 172.17M

230.40M
230.40M 230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.04%

BSC

A capitalização de mercado atual de LAB é $ 39.67M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.02M. A oferta em circulação de LAB é 230.40M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.17M.

Histórico de preços de LAB (LAB) em USD

Acompanhe as variações de preço de LAB para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0144263-7.77%
30 dias$ +0.16217+1,621.70%
60 dias$ +0.16217+1,621.70%
90 dias$ +0.16217+1,621.70%
Variação de preço de LAB hoje

Hoje, LAB registrou uma variação de $ -0.0144263 (-7.77%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de LAB

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.16217 (+1,621.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de LAB

Expandindo a visualização para 60 dias, LAB teve uma variação de $ +0.16217 (+1,621.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de LAB

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.16217 (+1,621.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de LAB (LAB)!

Confira agora a página de histórico de preço do LAB.

O que é LAB (LAB)

A LAB é uma infraestrutura de negociação multichain que permite a qualquer pessoa negociar, implantar e analisar tokens com velocidade, precisão e controle incomparáveis.

LAB está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em LAB de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LAB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre LAB em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de LAB tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do LAB (em USD)

Quanto valerá LAB (LAB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em LAB (LAB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para LAB.

Confira a previsão de preço de LAB agora!

Tokenomics de LAB (LAB)

Compreender a tokenomics de LAB (LAB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LAB agora!

Como comprar LAB (LAB)

Quer saber como comprar LAB? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar LAB facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LAB para moedas locais

1 LAB (LAB) para VND
4,530.65355
1 LAB (LAB) para AUD
A$0.2634201
1 LAB (LAB) para GBP
0.1274058
1 LAB (LAB) para EUR
0.1463445
1 LAB (LAB) para USD
$0.17217
1 LAB (LAB) para MYR
RM0.7265574
1 LAB (LAB) para TRY
7.2087579
1 LAB (LAB) para JPY
¥25.8255
1 LAB (LAB) para ARS
ARS$242.8337331
1 LAB (LAB) para RUB
14.0180814
1 LAB (LAB) para INR
15.1544034
1 LAB (LAB) para IDR
Rp2,869.4988522
1 LAB (LAB) para PHP
10.0065204
1 LAB (LAB) para EGP
￡E.8.1797967
1 LAB (LAB) para BRL
R$0.929718
1 LAB (LAB) para CAD
C$0.241038
1 LAB (LAB) para BDT
21.0340089
1 LAB (LAB) para NGN
253.1897586
1 LAB (LAB) para COP
$664.74837
1 LAB (LAB) para ZAR
R.2.9888712
1 LAB (LAB) para UAH
7.2070362
1 LAB (LAB) para TZS
T.Sh.425.1101121
1 LAB (LAB) para VES
Bs34.60617
1 LAB (LAB) para CLP
$165.45537
1 LAB (LAB) para PKR
Rs48.8825064
1 LAB (LAB) para KZT
92.9132622
1 LAB (LAB) para THB
฿5.6420109
1 LAB (LAB) para TWD
NT$5.2735671
1 LAB (LAB) para AED
د.إ0.6318639
1 LAB (LAB) para CHF
Fr0.1360143
1 LAB (LAB) para HKD
HK$1.3377609
1 LAB (LAB) para AMD
֏66.319884
1 LAB (LAB) para MAD
.د.م1.5787989
1 LAB (LAB) para MXN
$3.1627629
1 LAB (LAB) para SAR
ريال0.6456375
1 LAB (LAB) para ETB
Br25.6653819
1 LAB (LAB) para KES
KSh22.3046235
1 LAB (LAB) para JOD
د.أ0.12206853
1 LAB (LAB) para PLN
0.6266988
1 LAB (LAB) para RON
лв0.7506612
1 LAB (LAB) para SEK
kr1.6270065
1 LAB (LAB) para BGN
лв0.2875239
1 LAB (LAB) para HUF
Ft57.7544265
1 LAB (LAB) para CZK
3.5880228
1 LAB (LAB) para KWD
د.ك0.05285619
1 LAB (LAB) para ILS
0.568161
1 LAB (LAB) para BOB
Bs1.1931381
1 LAB (LAB) para AZN
0.292689
1 LAB (LAB) para TJS
SM1.5925725
1 LAB (LAB) para GEL
0.464859
1 LAB (LAB) para AOA
Kz157.8093003
1 LAB (LAB) para BHD
.د.ب0.06508026
1 LAB (LAB) para BMD
$0.17217
1 LAB (LAB) para DKK
kr1.101888
1 LAB (LAB) para HNL
L4.5349578
1 LAB (LAB) para MUR
7.7528151
1 LAB (LAB) para NAD
$3.0112533
1 LAB (LAB) para NOK
kr1.7320302
1 LAB (LAB) para NZD
$0.2995758
1 LAB (LAB) para PAB
B/.0.17217
1 LAB (LAB) para PGK
K0.7351659
1 LAB (LAB) para QAR
ر.ق0.6284205
1 LAB (LAB) para RSD
дин.17.3134152
1 LAB (LAB) para UZS
soʻm2,099.6338104
1 LAB (LAB) para ALL
L14.2746147
1 LAB (LAB) para ANG
ƒ0.3081843
1 LAB (LAB) para AWG
ƒ0.309906
1 LAB (LAB) para BBD
$0.34434
1 LAB (LAB) para BAM
KM0.2875239
1 LAB (LAB) para BIF
Fr509.27886
1 LAB (LAB) para BND
$0.2220993
1 LAB (LAB) para BSD
$0.17217
1 LAB (LAB) para JMD
$27.7555257
1 LAB (LAB) para KHR
694.2324825
1 LAB (LAB) para KMF
Fr72.65574
1 LAB (LAB) para LAK
3,742.8260121
1 LAB (LAB) para LKR
රු52.2828639
1 LAB (LAB) para MDL
L2.8838475
1 LAB (LAB) para MGA
Ar768.6150876
1 LAB (LAB) para MOP
P1.3808034
1 LAB (LAB) para MVR
2.634201
1 LAB (LAB) para MWK
MK299.4260121
1 LAB (LAB) para MZN
MT11.0033847
1 LAB (LAB) para NPR
रु24.3207342
1 LAB (LAB) para PYG
1,229.63814
1 LAB (LAB) para RWF
Fr250.50735
1 LAB (LAB) para SBD
$1.4169591
1 LAB (LAB) para SCR
2.3914413
1 LAB (LAB) para SRD
$6.7852197
1 LAB (LAB) para SVC
$1.5099309
1 LAB (LAB) para SZL
L3.0095316
1 LAB (LAB) para TMT
m0.602595
1 LAB (LAB) para TND
د.ت0.50411376
1 LAB (LAB) para TTD
$1.170756
1 LAB (LAB) para UGX
Sh603.97236
1 LAB (LAB) para XAF
Fr96.75954
1 LAB (LAB) para XCD
$0.464859
1 LAB (LAB) para XOF
Fr96.75954
1 LAB (LAB) para XPF
Fr17.56134
1 LAB (LAB) para BWP
P2.3139648
1 LAB (LAB) para BZD
$0.3460617
1 LAB (LAB) para CVE
$16.287282
1 LAB (LAB) para DJF
Fr30.64626
1 LAB (LAB) para DOP
$10.9207431
1 LAB (LAB) para DZD
د.ج22.3149537
1 LAB (LAB) para FJD
$0.3908259
1 LAB (LAB) para GNF
Fr1,497.01815
1 LAB (LAB) para GTQ
Q1.3222656
1 LAB (LAB) para GYD
$36.1229877
1 LAB (LAB) para ISK
kr20.83257

Recurso LAB

Para uma compreensão mais aprofundada de LAB, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do LAB
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre LAB

Quanto vale hoje o LAB (LAB)?
O preço ao vivo de LAB em USD é 0.17217 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LAB para USD?
O preço atual de LAB para USD é $ 0.17217. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de LAB?
A capitalização de mercado de LAB é $ 39.67M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LAB?
O fornecimento circulante de LAB é de 230.40M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LAB?
LAB atingiu um preço máximo histórico de 0.3786303389561445 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LAB?
LAB atingiu um preço minímo histórico de 0.07519297662311424 USD.
Qual é o volume de negociação de LAB?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LAB é $ 3.02M USD.
LAB vai subir ainda este ano?
LAB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LAB para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de LAB para USD

Montante

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0.17217 USD

Negocie LAB

LAB/USDT
$0.17124
$0.17124$0.17124
-7.93%

