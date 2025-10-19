Cotação Unibase (UB)
O preço em tempo real de Unibase (UB) é $ 0.0351. Nas últimas 24 horas, UB foi negociado entre a mínima de $ 0.03413 e a máxima de $ 0.03771, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UB é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, UB variou +1.12% na última hora, -2.03% nas últimas 24 horas e +5.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Unibase é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 209.34K. A oferta em circulação de UB é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 351.00M.
Acompanhe as variações de preço de Unibase para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0007273
|-2.03%
|30 dias
|$ -0.00407
|-10.40%
|60 dias
|$ +0.0301
|+602.00%
|90 dias
|$ +0.0301
|+602.00%
Hoje, UB registrou uma variação de $ -0.0007273 (-2.03%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00407 (-10.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, UB teve uma variação de $ +0.0301 (+602.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0301 (+602.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Unibase é uma camada de memória de IA descentralizada e de alto desempenho que capacita Agentes de IA com memória de longo prazo e interoperabilidade entre plataformas - permitindo que eles se lembrem, colaborem e evoluam de forma autônoma.
Unibase está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Unibase de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de UB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Unibase em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Unibase tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Para uma compreensão mais aprofundada de Unibase, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-18 16:36:53
|Atualizações da Indústria
Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas atualmente em 23, ainda na zona de medo extremo
|10-18 09:33:00
|Atualizações da Indústria
Liquidações globais em 24 horas sobem para $1,02 mil milhões, Bitcoin atinge o preço mais baixo desde o início de julho
|10-17 19:52:08
|Atualizações da Indústria
A procura por aversão ao risco global aumenta devido a problemas de empréstimos não produtivos em dois bancos dos E.U.A.
|10-17 14:38:57
|Atualizações da Indústria
Ações cripto dos EUA em amplo declínio, MSTR cai 4,35%, ação do tesouro SOL HSDT cai 36,49%
|10-17 08:10:00
|Atualizações da Indústria
O retorno do Bitcoin em outubro deste ano é temporariamente reportado em -4,74%, enquanto o retorno médio histórico anterior foi de 21,89%
|10-17 04:42:12
|Atualizações da Indústria
Nas últimas 24 horas, as liquidações globais excederam $500 milhões, principalmente posições long
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
