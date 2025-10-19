O preço ao vivo de Unibase hoje é 0.0351 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de UB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de UB facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Unibase hoje é 0.0351 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de UB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de UB facilmente na MEXC agora.

$0.0351
$0.0351
-2.03%1D
Última atualização da página: 2025-10-19 22:04:54 (UTC+8)

Informações de preço de Unibase (UB) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.03413
$ 0.03413
Mínimo 24h
$ 0.03771
$ 0.03771
Máximo 24h

$ 0.03413
$ 0.03413

$ 0.03771
$ 0.03771

+1.12%

-2.03%

+5.59%

+5.59%

O preço em tempo real de Unibase (UB) é $ 0.0351. Nas últimas 24 horas, UB foi negociado entre a mínima de $ 0.03413 e a máxima de $ 0.03771, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UB é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, UB variou +1.12% na última hora, -2.03% nas últimas 24 horas e +5.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unibase (UB)

$ 209.34K
$ 209.34K

$ 351.00M
$ 351.00M

10,000,000,000
10,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Unibase é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 209.34K. A oferta em circulação de UB é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 351.00M.

Histórico de preços de Unibase (UB) em USD

Acompanhe as variações de preço de Unibase para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0007273-2.03%
30 dias$ -0.00407-10.40%
60 dias$ +0.0301+602.00%
90 dias$ +0.0301+602.00%
Variação de preço de Unibase hoje

Hoje, UB registrou uma variação de $ -0.0007273 (-2.03%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Unibase

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00407 (-10.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Unibase

Expandindo a visualização para 60 dias, UB teve uma variação de $ +0.0301 (+602.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Unibase

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0301 (+602.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Unibase (UB)!

Confira agora a página de histórico de preço do Unibase.

O que é Unibase (UB)

Unibase é uma camada de memória de IA descentralizada e de alto desempenho que capacita Agentes de IA com memória de longo prazo e interoperabilidade entre plataformas - permitindo que eles se lembrem, colaborem e evoluam de forma autônoma.

Unibase está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Unibase de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de UB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Unibase em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Unibase tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Unibase (em USD)

Quanto valerá Unibase (UB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Unibase (UB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Unibase.

Confira a previsão de preço de Unibase agora!

Tokenomics de Unibase (UB)

Compreender a tokenomics de Unibase (UB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token UB agora!

Como comprar Unibase (UB)

Quer saber como comprar Unibase? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Unibase facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

UB para moedas locais

1 Unibase (UB) para VND
923.6565
1 Unibase (UB) para AUD
A$0.053703
1 Unibase (UB) para GBP
0.025974
1 Unibase (UB) para EUR
0.029835
1 Unibase (UB) para USD
$0.0351
1 Unibase (UB) para MYR
RM0.148122
1 Unibase (UB) para TRY
1.469637
1 Unibase (UB) para JPY
¥5.265
1 Unibase (UB) para ARS
ARS$49.506093
1 Unibase (UB) para RUB
2.857842
1 Unibase (UB) para INR
3.089502
1 Unibase (UB) para IDR
Rp584.999766
1 Unibase (UB) para PHP
2.040012
1 Unibase (UB) para EGP
￡E.1.667601
1 Unibase (UB) para BRL
R$0.18954
1 Unibase (UB) para CAD
C$0.04914
1 Unibase (UB) para BDT
4.288167
1 Unibase (UB) para NGN
51.617358
1 Unibase (UB) para COP
$135.5211
1 Unibase (UB) para ZAR
R.0.609336
1 Unibase (UB) para UAH
1.469286
1 Unibase (UB) para TZS
T.Sh.86.666463
1 Unibase (UB) para VES
Bs7.0551
1 Unibase (UB) para CLP
$33.7311
1 Unibase (UB) para PKR
Rs9.965592
1 Unibase (UB) para KZT
18.942066
1 Unibase (UB) para THB
฿1.150227
1 Unibase (UB) para TWD
NT$1.075113
1 Unibase (UB) para AED
د.إ0.128817
1 Unibase (UB) para CHF
Fr0.027729
1 Unibase (UB) para HKD
HK$0.272727
1 Unibase (UB) para AMD
֏13.52052
1 Unibase (UB) para MAD
.د.م0.321867
1 Unibase (UB) para MXN
$0.644787
1 Unibase (UB) para SAR
ريال0.131625
1 Unibase (UB) para ETB
Br5.232357
1 Unibase (UB) para KES
KSh4.547205
1 Unibase (UB) para JOD
د.أ0.0248859
1 Unibase (UB) para PLN
0.127764
1 Unibase (UB) para RON
лв0.153036
1 Unibase (UB) para SEK
kr0.331695
1 Unibase (UB) para BGN
лв0.058617
1 Unibase (UB) para HUF
Ft11.774295
1 Unibase (UB) para CZK
0.731484
1 Unibase (UB) para KWD
د.ك0.0107757
1 Unibase (UB) para ILS
0.11583
1 Unibase (UB) para BOB
Bs0.243243
1 Unibase (UB) para AZN
0.05967
1 Unibase (UB) para TJS
SM0.324675
1 Unibase (UB) para GEL
0.09477
1 Unibase (UB) para AOA
Kz32.172309
1 Unibase (UB) para BHD
.د.ب0.0132678
1 Unibase (UB) para BMD
$0.0351
1 Unibase (UB) para DKK
kr0.22464
1 Unibase (UB) para HNL
L0.924534
1 Unibase (UB) para MUR
1.580553
1 Unibase (UB) para NAD
$0.613899
1 Unibase (UB) para NOK
kr0.353106
1 Unibase (UB) para NZD
$0.061074
1 Unibase (UB) para PAB
B/.0.0351
1 Unibase (UB) para PGK
K0.149877
1 Unibase (UB) para QAR
ر.ق0.128115
1 Unibase (UB) para RSD
дин.3.529656
1 Unibase (UB) para UZS
soʻm428.048712
1 Unibase (UB) para ALL
L2.910141
1 Unibase (UB) para ANG
ƒ0.062829
1 Unibase (UB) para AWG
ƒ0.06318
1 Unibase (UB) para BBD
$0.0702
1 Unibase (UB) para BAM
KM0.058617
1 Unibase (UB) para BIF
Fr103.8258
1 Unibase (UB) para BND
$0.045279
1 Unibase (UB) para BSD
$0.0351
1 Unibase (UB) para JMD
$5.658471
1 Unibase (UB) para KHR
141.531975
1 Unibase (UB) para KMF
Fr14.8122
1 Unibase (UB) para LAK
763.043463
1 Unibase (UB) para LKR
රු10.658817
1 Unibase (UB) para MDL
L0.587925
1 Unibase (UB) para MGA
Ar156.696228
1 Unibase (UB) para MOP
P0.281502
1 Unibase (UB) para MVR
0.53703
1 Unibase (UB) para MWK
MK61.043463
1 Unibase (UB) para MZN
MT2.243241
1 Unibase (UB) para NPR
रु4.958226
1 Unibase (UB) para PYG
250.6842
1 Unibase (UB) para RWF
Fr51.0705
1 Unibase (UB) para SBD
$0.288873
1 Unibase (UB) para SCR
0.487539
1 Unibase (UB) para SRD
$1.383291
1 Unibase (UB) para SVC
$0.307827
1 Unibase (UB) para SZL
L0.613548
1 Unibase (UB) para TMT
m0.12285
1 Unibase (UB) para TND
د.ت0.1027728
1 Unibase (UB) para TTD
$0.23868
1 Unibase (UB) para UGX
Sh123.1308
1 Unibase (UB) para XAF
Fr19.7262
1 Unibase (UB) para XCD
$0.09477
1 Unibase (UB) para XOF
Fr19.7262
1 Unibase (UB) para XPF
Fr3.5802
1 Unibase (UB) para BWP
P0.471744
1 Unibase (UB) para BZD
$0.070551
1 Unibase (UB) para CVE
$3.32046
1 Unibase (UB) para DJF
Fr6.2478
1 Unibase (UB) para DOP
$2.226393
1 Unibase (UB) para DZD
د.ج4.549311
1 Unibase (UB) para FJD
$0.079677
1 Unibase (UB) para GNF
Fr305.1945
1 Unibase (UB) para GTQ
Q0.269568
1 Unibase (UB) para GYD
$7.364331
1 Unibase (UB) para ISK
kr4.2471

Para uma compreensão mais aprofundada de Unibase, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Unibase
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Unibase

Quanto vale hoje o Unibase (UB)?
O preço ao vivo de UB em USD é 0.0351 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de UB para USD?
O preço atual de UB para USD é $ 0.0351. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Unibase?
A capitalização de mercado de UB é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de UB?
O fornecimento circulante de UB é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de UB?
UB atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de UB?
UB atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de UB?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para UB é $ 209.34K USD.
UB vai subir ainda este ano?
UB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do UB para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-19 22:04:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Unibase (UB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-18 16:36:53Atualizações da Indústria
Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas atualmente em 23, ainda na zona de medo extremo
10-18 09:33:00Atualizações da Indústria
Liquidações globais em 24 horas sobem para $1,02 mil milhões, Bitcoin atinge o preço mais baixo desde o início de julho
10-17 19:52:08Atualizações da Indústria
A procura por aversão ao risco global aumenta devido a problemas de empréstimos não produtivos em dois bancos dos E.U.A.
10-17 14:38:57Atualizações da Indústria
Ações cripto dos EUA em amplo declínio, MSTR cai 4,35%, ação do tesouro SOL HSDT cai 36,49%
10-17 08:10:00Atualizações da Indústria
O retorno do Bitcoin em outubro deste ano é temporariamente reportado em -4,74%, enquanto o retorno médio histórico anterior foi de 21,89%
10-17 04:42:12Atualizações da Indústria
Nas últimas 24 horas, as liquidações globais excederam $500 milhões, principalmente posições long

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

