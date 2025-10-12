Tokenomics de TikTrix (TRIX)
Informação sobre TikTrix (TRIX)
Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.
Tokenomics de TikTrix (TRIX): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de TikTrix (TRIX) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens TRIX que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TRIX podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
