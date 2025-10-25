Informações de preço de TikTrix (TRIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.069438 $ 0.069438 $ 0.069438 Mínimo 24h $ 0.069648 $ 0.069648 $ 0.069648 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.069438$ 0.069438 $ 0.069438 Máximo 24h $ 0.069648$ 0.069648 $ 0.069648 Máximo histórico $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Menor preço $ 0.05795$ 0.05795 $ 0.05795 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.12% Variação de Preço (7d) -34.15% Variação de Preço (7d) -34.15%

O preço em tempo real de TikTrix (TRIX) é $0.069494. Nas últimas 24 horas, TRIX foi negociado entre a mínima de $ 0.069438 e a máxima de $ 0.069648, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRIX é $ 0.258948, enquanto o mais baixo é $ 0.05795.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRIX variou -- na última hora, -0.12% nas últimas 24 horas e -34.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TikTrix (TRIX)

Capitalização de mercado $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.99M$ 138.99M $ 138.99M Fornecimento Circulante 124.08M 124.08M 124.08M Fornecimento total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TikTrix é $ 8.62M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIX é 124.08M, com um fornecimento total de 2000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.99M.